Xiaomi trae a España su nueva freidora de aire que cocina al vapor: el secreto para evitar que los alimentos queden secos

Las freidoras de aire se han ganado a pulso un hueco prioritario en nuestras encimeras gracias a su rapidez y a la posibilidad de reducir el uso de grasas al mínimo. Sin embargo, cualquier usuario habitual de este tipo de electrodomésticos conoce bien su principal talón de Aquiles: el flujo continuo de aire caliente a gran velocidad tiende a resecar ciertas carnes, pescados o masas.

Para erradicar este problema de raíz, la firma china acaba de lanzar en España la Xiaomi Mijia Smart Steam Air Fryer 7L, una freidora de aire de nueva generación que combina la fritura sin aceite convencional con un sistema de inyección activa de vapor.

Tecnología de cocción híbrida: crujiente por fuera y jugoso por dentro

Esta nueva propuesta de Xiaomi supone un salto cualitativo frente a las freidoras de aire tradicionales al incorporar un depósito de agua de 1,5 litros en la parte superior desde el que se inyecta microvapor sobrecalentado directamente a la cesta durante el proceso de horneado.

El resultado es un equilibrio perfecto difícil de conseguir en modelos convencionales: la superficie del alimento queda crujiente y dorada por el flujo de aire caliente a 360 grados, mientras que el interior conserva toda su humedad y ternura.

Más allá del modo combinado, el dispositivo ofrece total libertad para trabajar de forma independiente mediante sus 10 programas preestablecidos. Puedes utilizarla como una airfryer estándar para lograr acabados crujientes, emplearla como una vaporera saludable para verduras o pescados delicados, o activar sus funciones de deshidratación, fermentación o descongelación. Todo el sistema se integra dentro del ecosistema conectado de la marca mediante la app Xiaomi Home, lo que permite controlar el cocinado a distancia, ajustar tiempos o seguir recetas paso a paso.

Gran capacidad para toda la familia y ventana de visualización

Pensada para hogares de varios miembros, cuenta con una cesta de siete litros de capacidad respaldada por una potencia de 1.850 W. Esto permite preparar platos de gran volumen (como un pollo entero o hasta 800 gramos de patatas) de una sola vez o cocinar dos niveles utilizando la rejilla interior incluida.

Su cubeta incorpora un revestimiento antiadherente libre de sustancias nocivas para facilitar la limpieza y añade una ventana frontal con iluminación interior para supervisar el estado de la comida sin necesidad de abrir el cajón y perder temperatura.

Precio y disponibilidad en España

La Xiaomi Mijia Smart Steam Air Fryer 7L ya se encuentra oficialmente disponible en España a través de la tienda oficial de Xiaomi (mi.com) y distribuidores autorizados a un precio oficial de salida de 179,99 euros. Aunque en Amazon se puede comprar por 149 euros.

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire xiaomi mijia smart steam air fryer 7l ✅ LO MEJOR Solución definitiva a la comida seca: la inyección de vapor garantiza carnes y pescados tiernos con acabado crujiente por fuera.

la inyección de vapor garantiza carnes y pescados tiernos con acabado crujiente por fuera. Ventana panorámica: permite controlar el cocinado visualmente sin romper la cadena de calor. ❌ LO PEOR Mantenimiento del depósito... Requiere rellenar el tanque de agua y realizar descalcificaciones periódicas si se utiliza agua de grifo con mucha cal.

Requiere rellenar el tanque de agua y realizar descalcificaciones periódicas si se utiliza agua de grifo con mucha cal. Dimensiones exteriores... Al incluir la bomba de vapor y el depósito superior de 1,5 L, ocupa algo más de espacio en la encimera que una freidora estándar de volumen similar. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas elaborar platos con bajo contenido en grasa sin sacrificar la jugosidad típica del asado o la cocina al vapor. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un presupuesto ajustado y tu objetivo es calentar congelados o freír patatas de forma muy ocasional, los modelos de entrada de 4 o 5 litros de la propia Xiaomi cubren esas necesidades por la mitad de precio.

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