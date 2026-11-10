La infidelidad de Huang ha destapado la fragilidad de NVIDIA: depende de un hombre sin sucesor y de una isla sin plan B

Jensen Huang ha confesado una infidelidad ante su plantilla y el consejo de NVIDIA ha abierto una investigación para saber si la otra persona, Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, trabajaba para la inteligencia china. Trump ha dicho después que el FBI también está investigando.

Ayer lunes la acción cayó un 4,3% y la empresa perdió unos 190.000 millones de dólares de valor en una sola sesión. De momento NVIDIA solo quiere saber si se ha filtrado algún secreto. Y de momento, lo que ha quedado al descubierto es otra cosa: cómo está construida la empresa.

Por qué es importante. NVIDIA vale unos 4,5 billones de dólares y casi toda la IA que se entrena hoy pasa por sus chips. En una empresa de ese tamaño suele haber un plan para casi cualquier escenario que pueda ocurrir. Aquí hay dos huecos que el escándalo ha dejado a la vista a la vez:

Un fundador de 63 años sin número dos ni sucesor a la vista. Un producto que ya se fabrica en Arizona, pero que todavía tiene que volver a Taiwán para estar terminado.

La cifra. Una. Según Semafor, la palabra “sucesión” no sale ni una vez en el último informe anual de NVIDIA. Pero nosotros hemos ido a cotejarlo y sí aparece, aunque solo en el apartado de riesgos.

En ese texto la empresa admite que depende “en gran medida” de su equipo directivo de siempre y que, si no planifica bien la sucesión y el traspaso de conocimiento, su estrategia podría verse afectada. Admite el riesgo pero no explica qué ha hecho para cubrirlo.

En el organigrama directivo de NVIDIA podemos ver que no tiene presidente ni director de operaciones.

Más de 60 personas reportan directamente a Huang.

Él lo ha defendido como un método: en marzo le explicó a Lex Fridman que planificar la sucesión "genera ansiedad" y que prefiere ir pasando conocimiento a su equipo todos los días.

Es la misma idea de “transferencia de conocimiento” que aparece en el informe. El método funciona mientras el que está en el centro no tenga problemas.

Internamente se ha hablado durante años de un plan de sucesión según ha publicado The New York Times, pero Huang lo ha frenado. Según Rene Haas, hoy consejero delegado de Arm, creía que enfrentaría a sus directivos.

Entre bambalinas. El Wall Street Journal ha descrito NVIDIA como un negocio familiar sin igual en Silicon Valley:

Madison Huang trabaja en robótica.

Spencer, también.

Y el yerno, Nico Caprez, en desarrollo de negocio.

La mujer a la que Huang ha pedido perdón es la madre de dos de sus directivos.

Sí, pero. En mayo, la firma de análisis bajista Culper Research ya describió como “incómodamente cercana” la relación entre Huang y Alice Huang. Apostaba contra la acción, y el mercado no le hizo caso.

Tampoco el consejo va a hcer de contrapeso: sus diez miembros suman 161 años en el cargo entre todos. Y dos de ellos, inversores desde principios de los noventa, son los mayores accionistas individuales tras Huang.

Al otro lado. Taiwán, claro. Allí nació Huang, y fue en Taipéi donde se le vio con Alice Huang. Es también donde se termina su producto: TSMC ya fabrica obleas Blackwell en Arizona, pero el empaquetado avanzado sigue en la isla. La alternativa estadounidense, la planta de Amkor en Arizona, no empezará a producir hasta 2028, y su primer cliente será Apple.

Y ahora qué. Huang seguirá al volante en lo que dure la investigación, y el 17 de noviembre NVIDIA presenta resultados trimestrales. Si el consejo quisiera cargárselo, le costaría bastante encontrar un relevo porque casi todos sus directivos llevan productos concretos, no manejan una organización de miles de personas. Y menos aún han demostrado el éxito de Huang haciéndolo.

En enero, Huang dijo que nunca habrá otro como él, porque a él “lo crió la empresa”. Un cazatalentos consultado por el NYT lo ha resumido genial: echarle sería “casi como intentar despedir al dueño”.

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