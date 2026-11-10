'La Revuelta' prescindió de su público habitual por uno elegido por Vox: fue el mayor error de la carrera de Broncano

4.815.000 personas vieron a Broncano entrevistar a Abascal, más que a ningún otro invitado en la historia de 'La Revuelta'. Sin embargo, fue un programa absolutamente inusual: sin humor, con un público hostil y un invitado en las antípodas ideológicas del presentador. El resultado es una entrega de 'La Revuelta' que arrasó en audiencia pero que posiblemente deje tocada la imagen de su presentador.

Las cifras. Con un 33,6% de cuota, la entrevista superó incluso en 428.000 personas la visita de Pedro Sánchez del 22 de octubre y se quedó a tres décimas de su cuota. Lo vieron al menos un minuto 8.670.000 personas, el 18,2% de la población. Abascal ya tenía experiencia en convertir un programa de entretenimiento en un bombazo de audiencia: con Pablo Motos hizo 4.049.000 espectadores en 2019.

El problema del público. El público en el teatro de 'La Revuelta' es parte esencial en la dinámica del programa: participa en el primer tramo de cada emisión y reacciona muy ruidosamente a lo que sucede en el escenario. Cuando se anunció la visita de Abascal, el 5 de noviembre, parte del público lo abucheó. Días después, la productora El Terrat avisó por correo a quienes tenían plaza de que la grabación se haría "en condiciones distintas de calendario y de público".

La versión más o menos oficial a lo que sucedió realmente es que Vox quiso llenar el teatro con su propio público, algo a lo que RTVE se negó. El partido propuso entonces un "público mixto" y la cadena lo rechazó antes de recurrir a un casting. Broncano contó que el equipo de Abascal temía que el público habitual rompiera el ritmo de la entrevista y "solicitaron encargarse ellos de la gestión del público". "Creo que lo han hecho a través de una agencia", añadió. Resultado: un público que reía todas las gracias al invitado, coreaba "Presidente" e incluso en algún momento se intuía que cantó insultos a Pedro Sánchez.

No había obligación. Una portavoz de RTVE reconoció que la Junta Electoral Central no obligaba a invitar a Abascal y que el programa cursó la invitación, como otros late shows, a los cuatro principales candidatos. La Junta exige a los medios públicos pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad en toda su programación durante el periodo electoral, pero nada más. Sánchez, Gabriel Rufián e Irene Montero pasaron por el programa sin cambios en el público, lo que deja aún con menos explicación este inaudito trato de favor hacia Abascal.

Qué pasó. La presencia de un público hostil desubicó a un Broncano completamente fuera del agua al no poder recurrir al humor, ya que él mismo, en una decisión inexplicable, propuso de entrada una entrevista seria. Y aunque hubo algún momento tenso que podría haber derivado fácilmente hacia el humor la broma más contundente se la adjudicó Abascal: “Santiago, no te voy a desear suerte”, dijo Broncano para despedirse en referencia a las elecciones, a lo que el líder de VOX respondió "Pues yo sí, porque vas a necesitarla", con el siniestro subtexto de que si llegaba al poder cancelaría el programa. El desconcierto de Broncano fue tal que Abascal tuvo que suavizar la tensión con un "Me sale el punto de cómico que tú has perdido en esta entrevista".

Los datos que no se discutieron. Nadie le pide a Broncano que sea Silvia Intxaurrondo, pero acudió a la entrevista sin preparársela, lo que permitió a Abascal lanzar datos inexactos o directamente falsos sin encontrar oposición. Por ejemplo, en vivienda, Abascal aseguró que han llegado "casi seis millones de personas en cinco años" mientras solo se construían 400.000 viviendas (fue alguna más). Pero cada llegada no suma un vecino: en 2024 se instalaron en España 1.288.562 personas procedentes del extranjero y se marcharon 662.294, lo que deja un saldo de 626.268.

Abascal también sostuvo que "las leyes actuales no están sirviendo para que menos mujeres sean asesinadas", y no tuvo respuesta cuando situó "el mayor machismo" en el "importado". Al terminar, el propio Broncano admitió que le preocupaba "un pelín" que aquel público validara a su invitado dijera lo que dijera, e intentó relativizar lo extraña que había sido la noche afirmando que "creo que hemos visto una cosa que no es real". Posiblemente esta noche, antes de la entrevista a Ada Colau, el humorista tenga para su público (este sí, entregado) disculpas y matices pero una cosa queda clara: la imagen de Broncano como entrevistador ha quedado definitivamente puesta en entredicho.

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