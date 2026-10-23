'La Revuelta' descubre que no hay mayor entretenimiento que un político con un 33% de share en su entrevista a Pedro Sánchez

En sus tres temporadas, 'La Revuelta' solo ha recibido a un político en activo en sus tres temporadas. Ayer sentó a Pedro Sánchez en plena precampaña y superó la mejor marca que 'El Hormiguero' (el programa que lleva una década exprimiendo las campañas electorales y ha depurado el uso de la política en un programa de entretenimiento) había logrado con un dirigente.

Sánchez y Broncano. La entrevista de David Broncano a Pedro Sánchez reunió a 4.387.000 espectadores y un 33,9% de cuota en La 1. 7.129.000 personas vieron al menos un minuto de la entrevista y el consumo total de televisión en esa franja creció un 18% frente al jueves anterior. La entrevista arrebató espectadores a sus rivales y es el mejor dato de la historia de 'La Revuelta', cuyo techo anterior estaba en Rosalía, con un 20,4%. También supera los 4.049.000 espectadores de Santiago Abascal en 'El Hormiguero' en 2019. Y todo en un programa que casi ha convertido en militancia su costumbre de no invitar a políticos.

Políticos no, menos cuando tal. Broncano lo dejó claro en septiembre de 2024, la víspera del estreno en TVE: "Cuando estábamos en Movistar no entrevistábamos a políticos, y ahora no sé si lo haremos". La primera excepción tardó más de un año: Gabriel Rufián se convirtió el 20 de octubre de 2025 en el primer político en activo que pasaba por el plató, y el propio presentador admitió en antena que a 'La Revuelta' se les evaluaba "a cada movimiento".

Broncano invitó el pasado 14 de octubre a los cuatro candidatos principales a ir a su programa y recordó que Rufián era el único político que había ido antes. Su argumento fue que estaban en la televisión pública, era campaña y eso les daba "una responsabilidad". Sánchez ha sido el primero en sentarse. Ada Colau, candidata del Frente Amplio, contestó en redes que acepta "encantada". Feijóo no ha aceptado y mantiene su criterio de dar entrevistas en RTVE solo a programas de producción propia.

Motos llegó antes. El precedente más sistemático de esta fiebre por invitar a políticos a programas de entretenimiento ('Horizonte' de Iker Jiménez, pese a sus coincidencias en el formato, sí tiene más en común con una tertulia política tradicional) está en Antena 3, en el programa de éxito más longevo de la televisión española: 'El Hormiguero'. Se han contabilizado 16 entrevistas a candidatos en 'El Hormiguero' durante los periodos electorales de 2015 a 2019, catorce de ellas a cabezas de lista, a las que se suman cinco visitas sin elecciones a la vista.

La fórmula rindió desde el principio. El 3 de noviembre de 2015, Pablo Iglesias llevó al programa a un 21,7% y 3.823.000 espectadores, la mejor cuota de Motos en diez años de emisión. Aquel otoño, Sánchez fue el menos visto de los cuatro políticos que pasaron por el plató, con 2.836.000 espectadores. Ocho años después, un mes antes de las elecciones de julio de 2023 y ya como presidente firmó un 22,8% y 2.922.000 espectadores, y Feijóo, al día siguiente, un 25,9%, todo sobrepasado ahora sobradamente por 'La Revuelta'.

La puyita. Sánchez aprovechó la vista a Broncano para pinchar a su anfitrión previo. Preguntado por si volverá a Antena 3, respondió que irá "a 'El Hormiguero' y a donde haga falta" y que "está bien el programa, pero sin más". Esa noche Motos se quedó apenas en un 11,4%, con el periodista deportivo Paco González como invitado. El duelo entre ambos programas viene de lejos, con meses en que Broncano le sacaba ocasionalmente varios puntos de share que luego se quedaron en nada, y episodios como los doce minutos de berrea del ciervo con los que respondió a un veto de invitados o la noche en que los invitados de ambos platós se politizaron.

Esas entrevistas de moda. La disputa por los candidatos se libra ya también en internet. El 8 de octubre Jordi Wild anunció para su podcast una semana de entrevistas electorales sin preguntas pactadas, a lo que ya han aceptado Feijóo, Abascal y Colau. Wild renunció más tarde a su condición de entrevistar a todos o a ninguno y, en un mensaje en X, dio a Moncloa hasta el final de este viernes 23 de octubre para responder (en el programa de Broncano, Sánchez dijo que estaba al tanto de la propuesta de Wild, pero no adelantó cuál sería su respuesta). Wild intentó la misma jugada en las generales de 2023 y la idea se quedó en nada.

Propaganda o negocio. La visita de Sánchez a 'La Revuelta' tenía un matiz complicado para el propio programa. RTVE renovó 'La Revuelta' hasta 2028 por 31,5 millones de euros, y en el entorno del PP se contempla revisar uno a uno los contratos de producción si Feijóo llega a la Moncloa. Sánchez usó esa incertidumbre a su favor y dijo que aspira a "renovar cuatro años y si 'La Revuelta' quiere, pues cuatro años más en televisión". Horas antes, la cuenta del PSOE había escrito a Broncano que el futuro del programa dependía de aquella entrevista. Próxima parada: Jordi Wild. O no.

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