El presidente de RTVE defiende los 21.000 euros por programa de 'La Revuelta': "Está dentro de los valores de mercado"

El PP protesta porque Broncano cobra más de 21.000 euros por programa, y el presidente de RTVE José Pablo López responde que es precio de mercado. Estamos a siete semanas de las elecciones, y la discusión tiene un subtexto que conviene analizar con detalle: cualquier nueva dirección del Ente, con su correspondiente nuevo signo político, puede cambiar las condiciones del contrato que 'La Revuelta' tiene hasta 2028 según variables como la audiencia. Y el programa de Broncano no es el único afectado.

Lo que dice RTVE. El presidente de RTVE sostiene que lo que cobra Broncano en 'La Revuelta' está "dentro de los valores de mercado" y que su contrato incluye una cláusula de exclusividad que le impide embarcarse en formatos parecidos. Lo dice por escrito, en respuesta a varias preguntas del Grupo Popular. Una de ellas, registrada el 24 de junio por Eduardo Carazo y otros ocho diputados, pedía conocer cuánto percibe cada miembro del elenco principal. López contesta que RTVE no tiene esos contratos porque los firma la productora.

La respuesta ha trascendido después de que se hayan disuelto las Cortes por las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Lo que está claro es que tenemos ante nosotros un buen avance de una discusión que sin duda afrontará la próxima dirección de RTVE: qué programas seguirá pagando y cuáles dejar de hacerlo (si es que se desea dejar de hacerlo).

Mucho dinero. El PP lleva desde 2024 usando los contratos de RTVE para acusar al Ente de despilfarrar un dinero que podría usarse en, por ejemplo, gastos sanitarios y educación. En junio de aquel año, por ejemplo, se hablaba de que con lo que costaba el fichaje de Broncano "se podrían haber contratado 800 sanitarios" o levantado 14 colegios. El 5 de febrero de 2026, en la comisión mixta de control en la que López confirmó la renovación del programa, Carazo le reprochó haber renovado el programa por 30 millones el mismo día en que ironizaba sobre cómo el investigador Mariano Barbacid reclama esa misma cantidad para investigar el cáncer de páncreas.

El nuevo contrato fija un máximo de 31,5 millones para 320 entregas repartidas en dos temporadas, hasta junio de 2028. El precio por programa, de este modo, sube en unos diez mil euros con respecto al contrato previo. Si Broncano cobra más de 21.000 euros por entrega, como plantea el PP, su caché equivale a algo más de una quinta parte de cada programa. El resto lo gestiona la productora, que según la respuesta de López contrata al equipo técnico y artístico sin intervención de RTVE.

Guerra de audiencias. Los contratos permiten cambiar las condiciones de emisión según la audiencia, llegándose incluso a la posibilidad de suspender la producción. Y lo cierto es que si alguien quiere cancelar el programa, tiene las herramientas: la audiencia ya no es la del primer otoño, cuando Broncano atraía a un público que no veía a Motos, le sacaba en ocasiones varios puntos de ventaja y respondía a los vetos de invitados con doce minutos de berrea del ciervo mientras las demás cadenas movían sus horarios.

Y esta guerra, de momento, prosigue incluso con nuevos competidores: el 1 de octubre, 'Horizonte', el programa de Iker Jiménez en Cuatro, encabezó las audiencias del Access con un 13,8% frente al 12% de 'La Revuelta', con Isabel Díaz Ayuso como entrevistada. Una semana después, con la visita de Shakira, Broncano recuperó el primer puesto con un 14,1%, cuatro décimas por encima de 'El Hormiguero'. La lucha sigue.

Perspectivas ominosas. Aunque obviamente a partir de aquí todo son especulaciones, si el PP llega al gobierno podría haber cambios. Moncloa.com describe lo que se contempla en el entorno del PP si Feijóo llega al Gobierno: relevar a López y revisar uno a uno los contratos de producción, analizando su coste y audiencia. El mismo medio reconoce que los populares no han hecho público ningún plan detallado y que 'La Revuelta' obligaría a examinar sus cláusulas de resolución y lo que costaría aplicarlas.

Más víctimas. Grison, colaborador del programa, matizó en el FesTVal de Vitoria que con el PP en solitario cree que seguirán y que con Vox en el Gobierno habrá que verlo. Y puso dos nombres más sobre la mesa: Inés Hernand y Manu Sánchez, que presenta 'El perro andaluz' en La 1: a ellos, dijo, se los van a quitar de encima "un poco por justificar que no se subvencionen estos programas". Y no son los únicos: la lista de formatos asociados a la etapa de López incluye 'Al cielo con ella', el programa de Henar Álvarez, pasó de La 2 a La 1 para ocupar el hueco de los martes de Marc Giró, y el 13 de octubre cayó al 7,3% de audiencia.

El otro bloque son los magacines de actualidad. Tras la marcha de Javier Ruiz, Jesús Cintora pasó en agosto a presentar 'Mañaneros 360 al mediodía, y 'Malas lenguas' quedó partido entre La 2 y La 1. 'Directo al grano', otro magacín de actualidad política, sigue con Marta Flich al frente. Se ha calculado que cada 'Malas lenguas' costaba unos 60.000 euros y que el contrato de 'Mañaneros 360' sumaba 2,3 millones por 51 programas. Posiblemente, si llega el recorte se esgrimirán esas cifras para eliminarlos y no se cuestionen políticas vinculadas al contenido.

En Xataka | A La 1 solo le quedaba por ganar la batalla de las mañanas. Lo ha conseguido como con todo lo demás: politizando sus contenidos