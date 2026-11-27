El día de Reyes de 2026, el termómetro de Molina de Aragón bajó hasta los 14 grados bajo cero. Era el cénit de un periodo de cinco días que dejó esa zona del país unos 5 grados por debajo de lo habitual. Dos meses después, como suele hacer, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) repasó el invierno y llegó a la conclusión de que, con la información disponible, nada de lo que pasó en aquellos cinco días podía considerarse una ola de frío.

No dio la talla, no entró en la lista. Lo cual tampoco es raro, porque, en fin, la lista lleva sin tener nuevos miembros desde el 2 de marzo de 2023.

Eso quiere decir que llevamos tres inviernos completos sin una sola ola de frío. Nunca en toda la serie habíamos encadenado tres. Pero eso no es lo peor: lo peor es que el cuarto empieza el 1 de diciembre.

¿Qué es una ola de frío? Es curioso. Lo primero que deja claro el estudio de referencia de AEMET es que (históricamente) no ha existido una definición oficial. También que el término se usa con "una tendencia a exagerar". Por ello, la agencia eligió un criterio a posteriori y lo aplicó, invierno a invierno, hasta 1975.

A día de hoy, una 'ola de frío' tiene que cumplir tres condiciones a la vez: a) durar al menos tres días consecutivos en el que b) como mínimo el 10% de las estaciones c) registra mínimas por debajo de un umbral.

Como tenemos apenas 131 estaciones, repartidas por la Península y Baleares (Canarias queda fuera por lo suave de sus temperaturas), hacen falta 14.

¿Y el umbral? Funciona parecido a como en las olas de calor: AEMET toma las mínimas de todos los eneros y febreros de 1971 a 2000, que suman 1778 días, y se queda con el 5% más frío: 89 noches. La más suave de ellas marca el umbral.

Vale, ya lo tenemos. De hecho, tenemos 67 olas en total: 334 días repartidos en 49 inviernos. Por lógica, ha habido inviernos en blanco (14) e incluso hay parejas de inviernos sin olas (6). Nunca hemos tenido una racha de tres ni, por supuesto, una de cuatro. Hasta ahora.

¿Y cómo lo sabes? Hay pistas. La predicción estacional de AEMET para diciembre, enero y febrero da una probabilidad muy alta de que el trimestre sea más cálido de lo normal en toda España. Copernicus apunta en la misma dirección para el suroeste de Europa. Y en el Pacífico, el último boletín de la NOAA (la agencia oceánica y atmosférica de EE. UU.) sitúa El Niño en +2,5 °C de anomalía en la región Niño 3.4; y Meteored, que planteó esta semana la posibilidad de un cuarto invierno sin olas, prevé un diciembre entre 1 y 2 °C por encima de lo normal. Pistas.

Y lo más preocupante es que no sabemos qué consecuencias va a tener.

Imagen | Shawn Dearn

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