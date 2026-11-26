Seguro que más de una vez te has preguntado dónde acaban los productos que ves expuestos en las tiendas y que no se venden. En el caso de MediaMarkt, la cadena de tiendas tiene un outlet en eBay en el que puedes conseguir electrodomésticos, móviles, consolas y más con muy buenos descuentos. A continuación te mostramos los cinco chollos que hemos encontrado y merecen la pena.

Algunos artículos son nuevos, otros son de exposición de las tiendas y tienen alguna marca leve de uso (siempre te aparece indicado en la ficha del producto). Pero cuentan con la misma garantía que un producto nuevo.

Nintendo Switch por 216,75 euros: la primera generación de la consola versátil de Nintendo.

por 216,75 euros: la primera generación de la consola versátil de Nintendo. Convertible 2 en 1 Microsoft Surface Pro 9 13 pulgadas por 649,50 euros: con procesador Intel y Windows 11 Home.

13 pulgadas por 649,50 euros: con procesador Intel y Windows 11 Home. Smartphone Apple iPhone 18 Pro por 1.502,10 euros: de 6,3 pulgadas y con cámara Center Stage.

por 1.502,10 euros: de 6,3 pulgadas y con cámara Center Stage. Samsung Galaxy S26 Ultra por 899,1o euros: de 6,9 pulgadas y cámara de 200 MP.

por 899,1o euros: de 6,9 pulgadas y cámara de 200 MP. Portátil Apple MacBook Neo por 636,65 euros: de 13 pulgadas y con chip A18 Pro.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Nintendo Switch

Es un hecho que la Nintendo Switch 2 está muy bien y es una de las consolas más demandadas, pero es cierto que el precio puede ser algo elevado para un usuario que le va a dar un uso ocasional. Si es tu caso o esta Navidad pensabas regalar una consola, ahora tienes disponible la primera generación de Nintendo Switch en rojo neón y azul por 216,75 euros frente a los 299 euros de precio original.

Convertible 2 en 1 Microsoft Surface Pro 9 13 pulgadas

Si llevas tiempo buscando un convertible, este Microsoft Surface Pro 9 es un chollo con casi 300 euros de descuento (ha pasado de costar 949 a 649,50 euros). Tiene una pantalla de 13 pulgadas con resolución 2K QHD+. Su cerebro es el procesador Intel Evo Core i5-1235 y cuenta con altavoces con Dolby Atmos. El sistema operativo con el que trabaja es Windows 11 Home y su batería dura hasta 15,5 horas.

Convertible 2 en 1 - Microsoft SurfacePro9, 13" 2KQHD+,Intel® Evo™ Core™ i5-1235 Reacondicionados Hoy en Ebay — 649,50 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Smartphone Apple iPhone 18 Pro

El último modelo de móvil lanzado por la firma de la manzana mordida (el iPhone 18 Pro) también está rebajado en el outlet de MediaMarkt en eBay. Con un precio oficial de 1.699 euros, en su versión de 512 GB, ahora te lo puedes llevar por 1.502,10 euros. El modelo ofertado es de color azul glaciar y con la capacidad de almacenamiento que hemos mencionado. Este móvil destaca por su pantalla OLED de 6,3 pulgadas y su por su cámara Center Stage.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Otro de los móviles top que hemos encontrado rebajado en el outlet de MediaMarkt en eBay es el Samsung Galaxy S26 Ultra, que puedes llevarte por 899,10 euros frente a los 999 euros que suele costar. Este móvil de la firma coreana cuenta con una generosa pantalla de 6,9 pulgadas con resolución QHD+ y viene con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Además, su sistema fotográfico es otra de sus señas de identidad, con una cámara principal de 200 MP, un teleobjetivo de 50 MP, una ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo adicional de 10 MP.

Portátil Apple MacBook Neo

Uno de los últimos dispositivos lanzados de Apple que más curiosidad suscitó fue su portátil "barato". El MacBook Neo ha sido un éxito y es un ordenador con cerebro de móvil (chip A18 Pro), resultando perfecto para trabajo ofimático y estudios. Su precio oficial parte en los 799 euros, pero ahora puedes llevártelo por 636,65 euros en su versión de 256 GB.

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Imágenes | Webedia, Apple, Samsung, Nintendo y Microsoft

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