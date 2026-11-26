Aunque el Black Friday oficial de 2026 tendrá lugar mañana, viernes 27 de noviembre, muchas tiendas tienen aplicadas cientos de descuentos desde hace semanas. Y estas son algunas de las mejores (y mayores) rebajas que encontramos hoy, jueves 26:

Informática y periféricos

Monitor MSI MAG 275QF E20 por 138,95 euros en Coolmod (al 54% de descuento ). Relación calidad precio top, pantalla de 27 pulgadas Quad HD IPS con HDR que alcanza los 200 Hz, ideal para jugar

por 138,95 euros en Coolmod (al ). Relación calidad precio top, pantalla de 27 pulgadas Quad HD IPS con HDR que alcanza los 200 Hz, ideal para jugar Acer Chromebook Plus por 321,40 euros en Amazon (descuentazo del 43%) . Portátil económico de 14 pulgadas con ChromeOS, pensado para trabajar, estudiar y tareas de ofimática

por 321,40 euros en Amazon . Portátil económico de 14 pulgadas con ChromeOS, pensado para trabajar, estudiar y tareas de ofimática Logitech G Pro X Superlight 2 por 70,24 euros en Amazon (rebajado en un 56%). Un ratón de gama alta para jugar, muy ligero y con un sensor de 44.000 DPI

CoolPC Shadow Core ARGB por 22,95 euros en Coolmod (con un 49% de descuento ). Una semitorre para PC de sobremesa con diseño sobrio, algo de RGB y buena refrigeración

por 22,95 euros en Coolmod (con un ). Una semitorre para PC de sobremesa con diseño sobrio, algo de RGB y buena refrigeración Logitech G102 Lightsync por 14,49 euros en PcComponentes (un 51% menos de su PVP). Uno de los ratones con mejor relación calidad precio del mercado, con 8.000 DPI, cable y RGB

Hogar

roborock Qrevo 2 Pro Set por 299 euros en Amazon (al 57% de descuento) . El robot aspirador más vendido de Amazon

por 299 euros en Amazon . El robot aspirador más vendido de Amazon Philips OneBlade 360 por 32,99 euros en Amazon (rebajada al 45%). Recortadora de pelo en barba y cuerpo, con varios peines y accesorios

Philips Sonicare DiamondClean 9000 por 179,99 euros en Amazon (al 64% de descuento) . Cepillo eléctrico con dos unidades en blanco y negro y varios cabezales

por 179,99 euros en Amazon . Cepillo eléctrico con dos unidades en blanco y negro y varios cabezales Fire TV Stick 4K Plus por 36,28 euros en Amazon (con un descuento del 57% ). Más de 40.000 reseñas, compatible con Alexa+ y contenido en 4K

por 36,28 euros en Amazon (con un ). Más de 40.000 reseñas, compatible con Alexa+ y contenido en 4K Echo Dot (modelo de 2022) por 34,99 euros en Amazon (descuentazo del 61%). Altavoz inteligente con WiFi y Bluetooth, compatible con Alexa+

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Imágenes | Amazon, Acer, Philips

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