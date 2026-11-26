Aunque el Black Friday oficial de 2026 tendrá lugar mañana, viernes 27 de noviembre, muchas tiendas tienen aplicadas cientos de descuentos desde hace semanas. Y estas son algunas de las mejores (y mayores) rebajas que encontramos hoy, jueves 26:
roborock Qrevo 2 Pro Set
Informática y periféricos
- Monitor MSI MAG 275QF E20 por 138,95 euros en Coolmod (al 54% de descuento). Relación calidad precio top, pantalla de 27 pulgadas Quad HD IPS con HDR que alcanza los 200 Hz, ideal para jugar
- Acer Chromebook Plus por 321,40 euros en Amazon (descuentazo del 43%). Portátil económico de 14 pulgadas con ChromeOS, pensado para trabajar, estudiar y tareas de ofimática
- Logitech G Pro X Superlight 2 por 70,24 euros en Amazon (rebajado en un 56%). Un ratón de gama alta para jugar, muy ligero y con un sensor de 44.000 DPI
Logitech G102 Lightsync
- CoolPC Shadow Core ARGB por 22,95 euros en Coolmod (con un 49% de descuento). Una semitorre para PC de sobremesa con diseño sobrio, algo de RGB y buena refrigeración
- Logitech G102 Lightsync por 14,49 euros en PcComponentes (un 51% menos de su PVP). Uno de los ratones con mejor relación calidad precio del mercado, con 8.000 DPI, cable y RGB
Hogar
- roborock Qrevo 2 Pro Set por 299 euros en Amazon (al 57% de descuento). El robot aspirador más vendido de Amazon
- Philips OneBlade 360 por 32,99 euros en Amazon (rebajada al 45%). Recortadora de pelo en barba y cuerpo, con varios peines y accesorios
Philips OneBlade 360
- Philips Sonicare DiamondClean 9000 por 179,99 euros en Amazon (al 64% de descuento). Cepillo eléctrico con dos unidades en blanco y negro y varios cabezales
- Fire TV Stick 4K Plus por 36,28 euros en Amazon (con un descuento del 57%). Más de 40.000 reseñas, compatible con Alexa+ y contenido en 4K
- Echo Dot (modelo de 2022) por 34,99 euros en Amazon (descuentazo del 61%). Altavoz inteligente con WiFi y Bluetooth, compatible con Alexa+
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