Desde hace ya bastantes meses, los precios de las unidades de almacenamiento (entre otras muchas cosas) no dejan de subir incansablemente. De modo que comprar un SSD de 1 TB o 2 TB (dos capacidades bastantes comunes en el mercado doméstico) sale muchísimo más caro de lo que nos habría costado hace algo más de un año. Por lo que si no nos corre demasiada prisa, la compra inteligente en estos componentes pasa por esperar.
Seagate Expansion, 5 TB HDD
Pero si no nos queda más remedio que enfrentarnos a la compra de un disco duro, un SSD o una tarjeta microSD para nuestros equipos de sobremesa, portátiles o consolas, entonces el Black Friday que llega este viernes, 27 de noviembre, es una buena ocasión para ahorrarnos un pellizco. Aunque ni siquiera hace falta esperar a entonces y gracias a las ofertas que tienen aplicadas muchas tiendas, ya podemos conseguir rebajas en todas estas soluciones de almacenamiento:
- MSI Spatium M461 1 TB por 149,90 euros, precio relativamente bueno entre esta capacidad de unidades SSD NVMe PCIe Gen4
- Samsung 990 1 TB por 156,27 euros, alternativa ligeramente más cara (aunque rebajada frente a su precio habitual) de Samsung
- PNY microSD Express 256 GB por 64,99 euros, ideal para ampliar la capacidad de Nintendo Switch 2
- SanDisk Optimus GX PRO 850P 1 TB por 263,13 euros, con disipador de calor y perfecto para PS5
- Samsung 9100 PRO 2 TB por 359,95 euros, SSD de gama alta rebajado desde los más de 400 euros que costaba en semanas pasadas
- Seagate Expansion HDD 3,5" 5 TB por 176,73 euros, un disco duro externo de gran capacidad con genial relación entre TB y euro
MSI Spatium M461 1 TB
Encontrar un SSD NVMe de 1 TB por menos de 100 euros no es tarea fácil desde hace meses. Pero este MSI Spatium M461, rebajado a 149,90 euros en el Black Friday de Amazon, es de los más económicos que encontramos en noviembre de 2026. Ideal si no necesitamos demasiada capacidad y sí buena velocidad: alcanza los 5.000 MB/s.
MSI SPATIUM M461 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB
Samsung 990 1 TB
Por poco más (156,27 euros, también en Amazon), el Samsung 990 en su versión de 1 TB ofrece una relación entre gasto y capacidad muy parecida al anterior MSI, pero mejora bastante la velocidad. En este caso, se superan los 7.000 MB/s que notaremos y agradeceremos en tareas concretas más exigentes.
Samsung 990 SSD PCIe 4.0 x4, NVMe M.2(2280), 1TB
PNY microSD Express 256 GB
La crisis del almacenamiento está afectando al terreno de las tarjetas microSD. También al de las microSD Express, que son ya bastante caras de por sí, las cuales además son requisito para ampliar el espacio de Nintendo Switch 2. Esta PNY de 256 GB por 64,99 euros tiene una relación calidad precio interesante si priorizamos gastar lo mínimo sin necesidad de grandes capacidades (512 GB o más).
PNY Tarjeta microSD™ Express 256GB UHS-I U3 V30 A1
SanDisk Optimus GX PRO 850P 1 TB
Si el bolsillo lo permite y queremos un SSD M.2 NVMe de 1 TB con disipador de calor incorporado, además con licencia oficial de Sony para PlayStation 5 y PS5 Pro, el SanDisk Optimus GX PRO 850P con dicha capacidad está ahora en Amazon a 263,13 euros. A precio mínimo histórico y con velocidades que rozan los 7.300 MB/s. Ideal si acabamos de instalar 'GTA VI' en nuestra PS5 y nos queda poco espacio disponible para más juegos.
SANDISK Optimus GX PRO 850P SSD para PS5 1 TB
Samsung 9100 PRO 2 TB
Si los SSD M.2 NVMe de 1 TB son más caros que antes, cuando subimos a 2 TB el gasto se dispara. Si además nos fijamos en la gama alta, mucho más. En este sentido, el Samsung 9100 PRO de 2 TB es una de las mejores opciones de compra del mercado y para añadirlo a nuestro equipo nos tocará rascarnos el bolsillo. Sin embargo, Amazon lo tiene rebajado a 359,95 euros que, si bien no es un precio ideal, sí sale más barato que los 440 euros que venía costando durante semanas.
Samsung 9100 PRO 2TB, PCIe 5.0 x4
Seagate Expansion HDD 3,5" 5 TB
Finalmente, si lo que buscamos este Black Friday es capacidad frente a velocidad y además gastar lo mínimo posible (dentro de lo posible en el contexto actual), el Seagate Expansion HDD 3,5" con 5 TB por 176,73 euros es una muy buena compra en 2026. Un disco duro externo, compacto, multiplataforma y perfecto para almacenar datos o como backup de archivos importantes.
Seagate Expansion, 5 TB HDD
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Imágenes | MSI, Samsung, PNY, SanDisk, Seagate, Samsung Memory en Unsplash
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