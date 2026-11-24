Cuando pensamos en el Black Friday, nos solemos fijar especialmente en los mayores descuentos. Sin embargo, no todo es el precio, puesto que hay ocasiones en que algún regalo o promoción extra pueden hacer que un dispositivo gane aún más interés. Eso es justo lo que ocurre hoy, 24 de noviembre, con el Galaxy S26: su precio ha caído hasta los 729 euros en Amazon, pero es que además incluye un año extra de garantía.

Es uno de los mejores móviles compactos de 2026

Ha sido ahora, justo a finales del mes de noviembre, cuando este teléfono de Samsung ha marcado su nuevo precio más bajo hasta la fecha. Eso ya de por sí es una buena noticia si estabas pensando en hacerte con él, pero lo es aún más si añadimos a la ecuación que tendremos cuatro años de garantía en total.

El Galaxy S26 es uno de los mejores móviles compactos de 2026: apenas pesa 167 gramos y tiene 7,2 milímetros de grosor, lo que hace que se maneje muy bien con una sola mano. Además, cuenta con una pantalla AMOLED 2X de 6,3 pulgadas con 120 Hz y un procesador Exynos 2600, el primero de Samsung fabricado en un proceso de 2 nanómetros.

A todo lo anterior hay que sumarle que cuenta con una de las mejores capas personalizadas de Android, One UI. Esta, además de incluir Galaxy AI, ofrece para este móvil siete años de actualizaciones garantizadas. Tiene un sistema de triple cámara trasera versátil y una batería de 4.300 mAh con carga rápida de 25 W por cable.

⚡ EN RESUMEN: oferta del galaxy s26 ✅ LO MEJOR Un año extra de garantía: Su buen precio viene acompañado de un año extra de garantía, lo que siempre es una muy buena noticia.

Su buen precio viene acompañado de un año extra de garantía, lo que siempre es una muy buena noticia. Compacto y muy ligero: Es un móvil ideal si no te gustan los teléfonos armatoste.

Es un móvil ideal si no te gustan los teléfonos armatoste. One UI: Es una capa muy personalizable, con muy poco bloatware y con siete años de actualizaciones para este móvil. ❌ LO PEOR Batería y carga rápida: Aunque está bien optimizado, tiene una batería con poca capacidad y carga rápida.

Aunque está bien optimizado, tiene una batería con poca capacidad y carga rápida. Solo 256 GB: Cifra cortita si te gusta hacer muchos vídeos o almacenar fotos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil compacto, quieres que tenga sistema operativo Android y te gusta la idea de tener un año extra de garantía. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil con mayor autonomía o una versión del mismo con mayor capacidad.

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Imágenes | Xataka, Samsung

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