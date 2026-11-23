Se suponía que 'GTA VI' iba de delincuencia en Miami, pero es obvio que Rockstar está disfrutando, más que nada, al frustrar las expectativas de los jugadores. A veces con polémica incluida, como pasa con la manosfera desatando una tormenta de review bombing porque el juego les obliga a tratar bien a su pareja. En otras ocasiones como parte de uno de los grandes atractivos del juego: las sorpresas ocultas y los easter eggs. De momento, hay innumerables elementos que ligan a 'GTA VI0 con la cultura del terror: un demonio en un almacén de Capri, un Bigfoot con su propia misión secundaria y algunos fantasmas.

Público en directo. Basta con pasear en solitario por Hyde Island, al norte de Leonida, para recibir un dardo tranquilizante en el cuello. Lucia o Jason despiertan en un contenedor mientras una tele vieja anuncia, que van a "reanudar la selección natural" y que "nuestro público está mirando". Lleva al cuello un collar que estalla si intenta abandonar la isla. El jugador se encuentra en un recinto cerrado y claustrofóbico, perseguido por un cazador provisto de gafas de visión nocturna y un perro, en una subtrama que también tiene elementos de 'Saw'

Y si todo esto te recuerda a algo, quizás a un juego previo de Rockstar, es porque estás olisqueando trazas de la cacería humana de 'Manhunt'. El argumento de aquel polémico juego de Rockstar North de 2003 nos mostraba cómo el protagonista sobrevivía a una ejecución en un sistema penitenciario corrupto a cambio de matar a los pandilleros que un director de cine snuff manda tras él. Aquel juego estaba dirigido por Rob Nelson, director de desarrollo y codirector de Rockstar North.

Que arda. En el norte de Capri, en un almacén abandonado al oeste de Top Fun Drones, hay un pentagrama pintado con sangre junto a un altar, y encima del altar descansa un libro que habla de un fuego purificador. Si el jugador deja allí el cuerpo de un transeúnte noqueado, se apagan las luces y, si conmtrolas a Jason, oirás gritar a Lucia en el piso de arriba. El resto es directamente sobrenatural: el cadáver se levanta y las balas no le hacen nada. El demonio llega incluso a obligar al protagonista a apuntarse a la cabeza. Solo el fuego, con un cóctel molotov o una bombona de gas lanzados sobre el altar, puede acabar con él.

Skunk Ape. Mister Mangrove, la versión leonidense del simio mofeta que el folclore de Florida coloca en sus pantanos y que puede entenderse como la versión de Bigfoot tronada y propia de la zona, protagoniza una cadena de tres misiones encargadas por Kirk, un cazador de críptidos. En esta trepidante inmersión en el horror y la acción vas a tener efigies talladas en los árboles, un jabalí mutado, una cacería nocturna en helicóptero con rifle tranquilizante y una decisión final entre disparar a la criatura, a Kirk o a nadie. Es una misión que hay que completar sí o sí para conseguir el ansiado 100 %.

Abducidos. Este capítulo con mandanga extraterrestre es el encuentro más largo con lo sobrenatural. Hay que ir solo, pasadas las 2:00, a una carretera al noroeste del Starlet Motel, en Kelly County. Junto a un coche abandonado con las luces parpadeando arranca un sendero que lleva a un ovni que suelta a una mujer a la que acaba de abducir; poco después, el abducido es el protagonista. A partir de aquí, un sueño con puzles del que saldremos con el código de una puerta y un laboratorio subterráneo donde hay que rescatar a un alienígena.

El Show de Truman, en Belville. En la zona residencial de Belville, en el condado de Leonard, hay una casa con palmeras y un ovni encima que los jugadores ya habían visto en 2021, en una foto colgada en un bar de 'San Andreas Definitive Edition'. Un miembro de la comunidad de cartografía de 'GTA VI' la encontró el día del estreno en Nueva Zelanda (o sea, muy prontito), y dentro del garaje de la casa encontramos el escondite de un conspiranoico que sospecha que vive en un videojuego. Sus notas cuentan que no logra comprar un billete de avión ni salir del estado por carretera, y que ha visto vecinos idénticos incapaces de entrar en sus propias casas. También apunta a dos figuras, J y L, a las que esas reglas no afectan.

Niebla en Crosstown., También tenemos un guiño a 'Silent Hill'. En el Marbelle Hotel, un edificio abandonado del sur de Crosstown, las luces se apagan al llegar al piso superior y aparecen marcas extrañas en las paredes. Al salir a la azotea, la ciudad se hunde en una niebla espesa que no se levanta hasta que abres la caja fuerte o hasta que te alejas lo suficiente del hotel.

Al infierno. Y si quieres una inmersión en la estética a lo DOOM, ve entre las 0:00 y las 4:00, en el norte de Port Gellhorn, al garaje de la Circles of Hell House, donde hay dos metaleros, Beelzebub y Dave que invitan al protagonista a un ritual junto a una hoguera. Basta con mirar al fuego para despertar en el infierno y abrirse paso entre demonios al estilo 'Doom', con una escopeta y tres pequeñas zonas que conducen al mismísimo Satán. Vencerlo da una escopeta única, la Hellspawn Comshot 12, y un aumento permanente de vida.

Un montón de sustos. Alrededor de todas estas piezas más complejas orbitan una nube de sustos menores. Nada menos que el apartamento del psicópata televisivo Dexter en un edificio llamado Trinity Apartments, en un guiño al asesino de la cuarta temporada con jeringuilla, caja de herramientas, guantes y cuchillo en la azotea. Hay una una mujer fantasmal bajo una farola que hace que se te cale el coche y te da un buen susto en él. Y el Immortal Man es un peatón que, al ser enfocado con la mira telescópica, te hace el gesto de degollar. Son muchos detalles que certifican la devoción por el terror y lo sobrenatural de Rockstar y que ya estamos viendo desde los tiempos de la expansión 'Undead Nightmare' de Red Dead Redemption de 2010 o elementos de entregas anteriores como el Bigfoot de 'GTA V'.

Todo planificado. Rob Nelson ya avisaba: "Si te tomas un poco de tiempo para explorar, serás recompensado, mucho". Y admitía que tenía dudas de que alguien del equipo se supiera el juego entero. Porque todo esto son, estrictamente, easter eggs, cosas que no pertenecen a la historia principal. En un mapa que dobla la superficie del de 'GTA V', estos sustos pasajeros tienen todos los números para hacerse virales en tiempo récord.

Imagen | Rock, Paper, Shotgun