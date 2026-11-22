En el campo de la investigación biomédica, los monos son fundamentales para poder realizar experimentación y probar, por ejemplo, medicamentos antes de pasar al testeo con humanos. Hasta hace unos años, China era uno de los mayores exportadores de los macacos cangrejeros que compraban en Estados Unidos para realizar su experimentación. Pero la pandemia de COVID-19 rompió ese equilibrio en cuestión de semanas, dando un gran giro al tablero.

El cambio. Hasta finales de la década pasada, Estados Unidos dependía de China para abastecer buena parte de sus centros de investigación, que utilizan alrededor de 60.000 primates no humanos cada año. Y para suplir esta demanda, por ejemplo, se compró en 2019 un total de 20.270 primates.

Pero todo cambió en enero de 2020, puesto que con el estallido de la crisis sanitaria del coronavirus, Pekín prohibió el comercio de animales salvajes alegando riesgos para la salud pública. Algo que tuvo un impacto directo puesto que en 2020 las importaciones estadounidenses de primates desde China se desplomaron un 81,6 %, mientras que las procedentes de Camboya se dispararon un 82,8 %, alcanzando los 15.664 ejemplares en el año fiscal 2020.

China quiere más. El cierre de fronteras no significó que China hubiera perdido el interés en los macacos, sino que necesitaban redirigirlos hacia sus propios laboratorios. Y tiene todo el sentido puesto que el país atraviesa una expansión biomédica sin precedentes que ha terminado provocando un cuello de botella interno al necesitar cada vez más animales de experimentación.

Y para cubrir este déficit, Pekín salió a comprar fuera, puesto que, según los datos recopilados por Science, las importaciones chinas de monos pasaron de poco más de 2.400 ejemplares en 2023 a superar los 13.000 en 2025, siendo el principal proveedor Camboya.

El blanqueo de monos. El repentino protagonismo de Camboya como granero mundial de primates arrastra un historial judicial y ambiental espinoso. En noviembre de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a ocho personas de integrar una red que habría "blanqueado" hasta 3.000 macacos capturados en la naturaleza desde al menos diciembre de 2017. Según los fiscales federales, los animales pasaban por las instalaciones de la empresa Vanny Bio Research para ser etiquetados falsamente como nacidos en cautividad antes de su exportación.

Y aunque estas acusaciones quedaron en la nada, la realidad es que las dudas sobre la trazabilidad de estos animales nunca se han disipado. Y es que son varios los informes que cuestionan que las granjas de crías camboyanas tuvieran capacidad biológica real para reproducir macacos cangrejeros al ritmo que declaraban en sus certificados.

Buscando otros socios. Tras el escándalo judicial de 2022, las importaciones estadounidenses desde Camboya quedaron prácticamente paralizadas y los proveedores tuvieron que diversificar sus compras hacia países como Mauricio o Vietnam.

En paralelo, la política científica en Washington ha dado un giro significativo hacia la reducción de la experimentación animal. En abril de 2025, la Administración Trump impulsó diferentes medidas, como por ejemplo el retirar la obligatoriedad de ensayar determinados fármacos en animales, como ocurre con los anticuerpos monoclonales. Pero no se queda aquí, ya que los Institutos Nacionales de Salud comunicaron que recortaría también el uso de animales en las investigaciones que financian.

Una guerra comercial. En los laboratorios, el temor es que la geopolítica termine estrangulando las líneas de investigación básica que aún no tienen un sustituto viable. "Necesitamos estabilizar y fortalecer el proceso académico, incluido el acceso a primates no humanos para la investigación", sostiene Paul Nuyujukian, neurólogo de la Universidad de Stanford cuyo equipo emplea macacos para desarrollar interfaces cerebro-máquina destinadas a pacientes con ictus o epilepsia.

Y este choque de intereses es lo que verdaderamente preocupa a los expertos. Y es que si Washington y Pekín empiezan a percibir a los primates de investigación como un activo estratégico limitado, se podría desencadenar una guerra comercial de monos, lo que podría intensificar el tráfico ilegal de estos animales para poder seguir con la investigación al máximo nivel.

Imágenes | Alexey Demidov

Vía | Science

En Xataka | El cuello de botella en la investigación científica actual son los monos: China necesita más y no tiene forma de acceder a ellos