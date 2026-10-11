El cuello de botella en la investigación científica actual son los monos: China necesita más y no tiene forma de acceder a ellos

Cuando el 28 de agosto, Joinn Laboratories, la mayor empresa china de ensayos preclínicos de seguridad, presentó sus cuentas del primer semestre, nadie se esperaba el resultado. Había ganado más dinero (747,5 millones de yuanes) del que había llegado a facturar (703,8 millones).

Y no, no era ni un milagro ni un truco: la revalorización de sus "activos biológicos" había aportado 795 millones de yuanes por sí sola. Cuando he escrito "activos biológicos" podría haber escrito "monos".

¿Cuánto vale un mono? A nivel contable, el éxito de Joinn tiene sentido: si los precios de los monos suben en el mercado, aunque ellos no vendan ninguno, pueden apuntar esa revalorización en su cuentas. Pero, claro, esto nos lleva a una pregunta diferente: ¿cuánto vale un mono? y, sobre todo, ¿por qué están subiendo de precio?

Hasta donde sabemos por fuentes públicas, el precio de los monos pasó de 75.000 yuanes en mayo de 2025 a 131.000 en marzo de 2026. Y siguió subiendo: en junio, el Instituto Nacional de Control de Alimentos y Medicamentos pagó 178.000; en agosto, 188.000 por macaco. Según parece ahroa mismo se está pidiendo más de 200.000. Es decir, unos 27.000 euros.

¿Y para qué quieren los monos? ¿No les vale con ratones? El asunto central aquí es que buena parte de la industria farmacológica china está trabajando en fármacos biológicos (anticuerpos monoclonales, etc..). Estas moléculas están diseñadas para impactar en una diana humana muy concreta: necesitan "dianas humanas" muy parecidas y para muchas de ellas la única alternativa son los primates.

Para que nos hagamos una idea: este análisis de 39 anticuerpos de la Academia China de Ciencias mostró que mientras el 82% interactuaba con los macacos cangrejeros; solo el 7% lo hacía con ratones y ninguno con ratas normales. La FDA también tiene un análisis en el que se calcula que el desarrollo de cada biológico requiere en torno a 150 monos.

El problema es que los monos son muy lentos de criar. Desde que nace una hembra fértil de macaco cangrejero hasta que sus crías son susceptibles de entrar en un ensayo pre-clínico pasan aproximadamente siete años. Las hembras, a demás, no tienen muchos años de plenitud reproductiva (y la gestación dura unos seis meses). Solo hay que hacer cuentas para entender que una subida de la demanda no es fácil de compensar.

Para que nos hagamos una idea, las estimaciones de Zheshang Securities señalan que faltarán entre 15.000 y 20.000 monos al año hasta 2028.

Cómo hemos cambiado. A poco que reflexionamos sobre el asunto nos damos cuenta de todo lo que ha cambiado el mundo: en 2016, China facilitaba el 65,5% de los monos que se importaban EEUU. Cuando el COVID frenó la salida de animales vivos: Camboya y después Mauricio llenaron el hueco.

La historia es conocida: China creció tanto en el sector farmacéutico que ya no puede vender nada fuera (y, de hehco, lo tiene prohibido). Y el resto de 'proveedores' sencillamente no pueden llevar el ritmo. La misma FDA ya ha propuesto rebajabar los requisitos de investigación en primates.

¿Qué pasará? Esa es una de las grandes preguntas, pero el mundo de la investigación es

Imagen | Charles J. Sharp

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