Nvidia ha repuesto a Jensen Huang como consejero delegado apenas once días después de su dimisión, y todo tras una intervención directa de Donald Trump que no tardó en atribuirse la decisión (desde el primer día fue muy vocal). Su vuelta ha disparado las acciones de Nvidia, pero no todos parecen estar contentos porque también coincide con el momento en el que Washington estudia limitar aún más la venta de chips de Nvidia a China.

Y no sólo buscan frenar la evolución de la IA china, sino toda su tecnología: la de consumo, la de los coches y la de los robots humanoides.

Vaya viaje, niño. Es complicado no haber seguido el hilo de la historia, pero por si lo necesitas, ayer publicamos una cronología de todo el lío de Jensen Huang y Nvidia. Aunque, para líos, los que ha tenido él no sólo con la supuesta espía china, sino con varias empleadas de Nvidia (y cada día más), hecho que llevó a su dimisión el pasado 12 de noviembre.

Sin embargo, este lunes 23, la junta de Nvidia lo readmitió. La compañía dijo que lo hacía tras recibir aportaciones de altos niveles del Gobierno de Estados Unidos y, como digo, Trump salió a la palestra a decir que había sido gracias a él al no ver en Huang una amenaza para la seguridad nacional. The Washington Post va más allá, afirmando que Trump orquestó personalmente la operación.

Nvidia en China. De la manera que sea, Huang vuelve a ocupar el trono de la compañía que es la columna vertebral de la IA y ahora toca preguntarse... qué va a pasar en China. El motivo es que Huang es una pieza clave para la IA china sin poder ser, oficialmente, una pieza clave para la IA china. Me explico: Nvidia no vende en China sus procesadores más potentes, ya que esos están vetados por la guerra comercial y tecnológica que mantienen ambos países.

Lo que pueden vender es gamas inferiores o recortadas como GPUs para ordenadores de juego, PCs profesionales, chips para robótica y otros como los H20 que pueden usarse tanto para entrenar como para ejecutar modelos de IA. Sin embargo, y más allá del asunto del contrabando y de que los chips más potentes sí han terminado llegando a China, está el hecho de que Huang se tiró meses intentando convencer a Trump de que le dejaran vender los H200.

Estos H200 no son los chips punteros de Nvidia para la IA, ya que esos son exclusivos para los socios estadounidenses, pero sí una plataforma muy capaz que era de las que estaba vetada en China y que, por la insistencia del mandamás de Nvidia, Trump accedió a vender en el gigante asiático. La lógica era impepinable: China va a llegar en algún momento a tener chips similares, así que lo mejor es vendérselos directamente para ganar dinero y, además, hacer que sigan dependiendo de tu tecnología.

Lupa. El problema viene cuando llevamos años de restricciones y, realmente, no se ha vigilado prácticamente nada, o eso consideran algunos en Estados Unidos. En la cúpula del Gobierno se han mantenido dos velocidades estos últimos meses. Por un lado, los que abogaban por seguir vendiendo a China para lo mencionado: que China dependa de tecnología estadounidense a la vez que empresas de EEUU se llevan un buen dinero. Por otro, los que querían cerrar el grifo directamente para no beneficiar a las tecnológicas chinas ni un poco.

Durante los escándalos de Huang, el Departamento de Comercio dio un paso para regular de una mejor forma hacia dónde van los chips. Hasta ahora, parecía que las propias empresas que vendían los chips tenían que cerciorarse de que sus chips llegaban al destino adecuado. Eso abría el agujero de que se podían vender a Singapur o Malasia, pero luego los chips podían terminar llegando a China. Además, las empresas chinas no podían comprar chips directamente, pero sí alquilar computación en la nube a las neoclouds.

Con la nueva regla entre manos se busca que esas restricciones de acceso no puedan eludirse, ya que el propio Gobierno va a estar mucho más encima.

Problemas. De hecho, y como publicó mi compañera Laura hace unas horas, el propio Departamento de Comercio de EEUU ha dado un golpe más a China al endurecer los mecanismos de control sobre circuitos integrados más antiguos que se seguían usando en dispositivos como móviles, coches o electrodomésticos, entre otros. Esos chips maduros son esenciales para la industria tecnológica china, y EEUU acaba de poner un palo en las ruedas de la bici.

Todo esto ya está teniendo consecuencias en la industria china. Como leemos en Reuters, hay clientes que han comenzado a cancelar pedidos de una GPU muy concreta: la RTX Pro 5500. Se trata de una GPU diseñada para ordenadores profesionales, pero puede ejecutar modelos de IA y, aunque no está vetada, hay quien asume que lo estará en algún momento y no quieren que el dinero y los pedidos se queden en el limbo.

Hay un temor, según las fuentes de Reuters, de que ese mayor escrutinio se extienda a las ventas legales de chips de Nvidia. Antes de la salida de Huang, esas empresas chinas pidieron más de seis millones de RTX Pro 5500 por valor de unos 70.000 millones de dólares, siendo ByteDance, Alibaba y Tencent los tres máximos compradores. Con la salida de Huang, esos clientes frenaron o cancelaron los pedidos por si la tarjeta no podía entrar en el país.

Reacciones. Dos días después de que la Cámara de Comercio hiciera públicos sus planes, Tencent comentó que la norma tiene el potencial como para hacer retroceder a todos en China debido a que el proceso de entrenamiento de sus próximos modelos se verán afectados.

Huang ligado a la Casa Blanca. Pero claro, que ahora Huang haya vuelto (y por la puerta grande) no implica que la situación vuelva a ser la que era. Estados Unidos parece que se va a poner las pilas con los controles de exportación tanto a China como a Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia o Brasil y se estima que el Congreso empezará a presionar de forma más activa para que se cierre el grifo tras dos años de supervisión casi nula.

Lo que parece claro es que Nvidia, ese pegamento de la industria de la IA, va a estar algo más controlado porque el apoyo de Trump implica que Huang está mucho más ligado a la Casa Blanca y no se puede dar ni un traspiés más, sobre todo en un clima político en el que el Congreso tendrá mayoría demócrata en enero.

Si Jensen ya era una pieza política antes, ahora lo es aún más. Sólo queda ver cómo evoluciona la industria china y si sus alternativas patrias (Cambricon y Huawei) dan con la tecla para llenar ese posible hueco de Nvidia. Y el problema no es tanto tecnológico como de producción: no dan abasto.

Imagen | Flickr (World Economic Forum), Matt Wade (editada)

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