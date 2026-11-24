El consejo de Nvidia ha votado por unanimidad devolver a Jensen Huang el puesto de CEO, menos de dos semanas después de aceptar su dimisión.

Esa misma tarde, el Departamento de Comercio ha metido a Megaspeed en su lista negra de exportaciones. Megaspeed es la empresa de Singapur donde trabajaba Alice Huang, la presunta espía china con la que el fundador de Nvidia ha mantenido una relación.

Por qué es importante. El mismo día, el mismo Gobierno ha tomado dos decisiones algo contradictorias:

Que Huang no supone ningún riesgo para la seguridad nacional. Y que Megaspeed sí.

Tanto que nadie en Estados Unidos podrá venderle chips sin una licencia que se va a denegar por defecto.

Entre bambalinas. Trump se conectó a la reunión del consejo del domingo para, como ya había hecho públicamente, pedir el regreso de Huang.

Según Semafor, le ha convencido el argumento de que Huang protege los modelos abiertos frente a laboratorios cerrados como Anthropic y OpenAI.

Entre líneas. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, llevaba meses frenando el veto a Megaspeed, aunque el resto del Gobierno se lo pedía: Tesoro, Defensa y Exteriores. La firma ha llegado, poco casualmente, justo el día en que Huang ha vuelto a Nvidia.

Con eso, la Casa Blanca recupera a Huang y a la vez enseña mano dura con China. Castiga a la empresa y deja libre de sospecha a quien tenía una relación con una de sus directivas.

El rastro del dinero. Desde la salida de Huang, Nvidia había caído más de un 62% desde su máximo de este año. Ayer subió más de un 30%, tras la noticia del regreso. Su mayor salto en más de veinte años.

Sí, pero. El veto deja un par de fisuras:

Los envíos que ya estaban en camino podrán llegar a su destino. Justicia, que avala a Huang, sigue investigando a Megaspeed por desviar chips de Nvidia a China.

Y ahora qué. Huang tendrá que comparecer la semana que viene ante el Congreso, donde ya hay republicanos que dudan del aval de la Justicia estadounidense.

Allí le preguntarán lo que el Gobierno no ha explicado: por qué Megaspeed es un riesgo para la seguridad nacional y su relación con una directiva de esa misma empresa no lo es.

Imagen destacada | Xataka con Magnific

En Xataka | Anthropic ha debutado en bolsa con una salida histórica y hay una teoría que explica por qué sus rivales tecnológicos se desploman



