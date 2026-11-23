Apenas once días después de su salida, Nvidia ha anunciado oficialmente que su fundador recupera los cargos de CEO y presidente de la compañía, además de su puesto en el consejo de administración. La decisión se ha tomado por unanimidad y tiene efecto inmediato, y la vuelta de Huang se produce tras una crisis que había puesto en jaque no solo la estabilidad de la empresa, sino de toda una industria.

El Gobierno de EEUU, clave. En el comunicado se incluye un comentario especialmente llamativo: el consejo recibió información de altos cargos del Gobierno estadounidens, y con dicha información consideró que el regreso de Huang no suponía un riesgo para la seguridad nacional. La empresa también asegura que las conversaciones mantenidas con el directivo han despejado sus dudas sobre su sinceridad y capacidad para seguir dirigiéndola. Donald Trump llegó a insinuar estos días que Huang recuperaría su puesto, pero en Nvidia no indican si dichos comentarios influyeron o no en la decisión. Huang también declaró abiertamente que estaría encantado de tener una segunda oportunidad.

Giro de 180 grados. Lo sorprendente es que hace apenas seis días la propia Nvidia descartaba totalmente la vuelta de su líder. Harvey Jones, presidente del consejo, había asegurado que la empresa no tenía intención de readmitirlo y que buscaría un nuevo CEO. Ahora ese mismo consejo ha cambiado totalmente de idea y decide que Huang es la persona adecuada para dirigir Nvidia.

El origen del escándalo. La crisis comenzó cuando salieron a la luz las relaciones extramatrimoniales de Huang. Una de ellas fue con Alice Huang, vinculada a Megaspeed, una empresa de Singapur investigada por posibles desvíos de chips avanzados de Nvidia a China. Los servicios de inteligencia de EEUU sospechan además que Alice Huang podría tener vínculos con los servicios de inteligencia chinos, algo que negaron desde Pekín. Luego aparecerían informaciones sobre otra relación de Huang con una subordinada, lo que acabó precipitando los acontecimientos y la dimisión de Huang. Las sospechas de espionaje no han sido demostradas, y no hay evidencias claras de que Huang filtrara información confidencial.

Pero la investigación continúa. Nvidia ha querido dejar claro que la reincorporación no supone el fin del proceso de investigación. El comité independiente creado para averiguar si Huang fue objeto de una operación de inteligencia extranjera seguirá trabajando hasta llegar a sus conclusiones, y el propio Huang se ha comprometido a colaborar. Además la compañía ha creado un comité especializado en seguridad nacional y controles de exportación y tendrá un responsable directo del cumplimiento normativo. Aunque Huang recupera su puesto, de cara al público habrá refuerzo de los mecanismos de vigilancia que rodean el negocio.

Los inversores querían a Huang. La noticia ha provocado una reacción espectacular en bolsa, con subidas que han superado el 30% durante la negociación. Lo que ha ocurrido en Wall Street es una clara demostración de la relevancia que el mercado tecnológico concede al fundador de Nvidia, cuya dirección ha sido fundamental para convertir a la empresa en la gran joya de la industria de la IA. Como explicábamos en Xataka, su salida también había dejado clara una debilidad estructural: Nvidia depende enormemente de Huang y no había sucesor claro que pudiese coger las riendas. Eso es algo que ahora quizás Huang deba comenzar a preparar.

Once días de vorágine. Colette Kress, directora financiera de Nvidia, había asumido temporalmente las funciones de CEO mientras el consejo buscaba sustituto/a para el cargo. La CEO interina también dejó claro que Huang no volvería a su puesto hace unos días, lo que parecía negar dicha opción por completo. Ahora Kress volverá a centrarse en la responsabilidad que ocupaba previamente. Mientras, Huang ha agradecido el apoyo de los empleados, accionistas y socios, y asegura regresar con humildad y un compromiso renovado. El fundador recupera así prácticamente todo el poder ejecutivo que había perdido tras su dimisión, aunque sin duda habrá una supervisión más estricta tras este regreso.

Pero. La crisis de Nvidia ha puesto de manifiesto hasta qué punto las relaciones personales de un directivo pueden tener un impacto geopolítico colosal. Los chips de Nvidia son foco claro de la guerra comercial y tecnológica entre EEUU y China, y las decisiones sobre quién puede acceder a dichos chips tienen consecuencias sobre toda la industria tecnológica y de la IA. Que el Gobierno de EEUU haya influido de tal forma en ese regreso también deja claro hasta qué punto Nvidia ha dejado de ser una empresa tecnológica convencional y es más bien una importante pieza de ese gran puzzle geopolítico en el que se ha convertido todo el segmento.

Imagen | Flickr (Anders Eidesvik)

En Xataka | En plenos escándalos de Jensen Huang, hay una guerra abierta en el Gobierno de EEUU por seguir vendiendo GPUs a China