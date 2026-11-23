Alice Huang, la mujer en el centro del escándalo de Nvidia, mantuvo contacto con un oficial del Ministerio de Seguridad del Estado de China durante más de un año, según cuenta una investigación del New York Times. El contacto, según el medio, habría surgido desde la primavera de 2025 hasta este otoño. El periodo coincide con su relación con Jensen Huang, que hasta entonces seguía en su cargo como mandamás de Nvidia.

Por qué importa. Esta nueva información se añade a una cronología de película de espías que, desde hace semanas, está sufriendo Nvidia. Un escándalo que le ha costado a la empresa su director ejecutivo y ha machacado el precio de sus acciones. Tras los rumores de que Huang había mantenido relaciones con una supuesta espía china y, además, con una de sus empleadas, la vorágine de sucesos que se iban extendiendo como la pólvora provocaron la dimisión del directivo de Nvidia dos semanas después, junto a una fuerte caída en la cotización de la empresa.

Ahora, un nuevo episodio en este culebrón suma un debate más amplio en Washington sobre si la administración Trump ha sido lo suficientemente dura con los controles a la exportación de chips.

Los detalles. Según el Times, la inteligencia estadounidense también posee pruebas de que Kang Wei, socio comercial de Alice Huang, trabajó con la misma agencia, presentándose a veces, según el medio, como su marido. El NYT añade que ella parece haberse reunido con funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública de China.

El momento importa porque su empresa, Megaspeed, estaba comprando grandes volúmenes de chips avanzados de Nvidia durante parte de ese mismo periodo. El Times informa de que algunos de esos chips fueron a centros de datos del Sudeste Asiático que prestan servicio a empresas tecnológicas chinas como Alibaba, y que se sospecha que algunos fueron introducidos de contrabando en China.

La investigación apunta a que, la empresa con sede en Singapur, fue en su día un importante cliente de Nvidia, con miles de millones de dólares en ventas, y que las autoridades estadounidenses la han estado investigando desde 2024 por presunto contrabando. El Times dice que la inteligencia incluye registros de envíos que vinculan a Huang y a Kang con una red de empresas en la región.

Espía o no espía. Reuters comparte que el fiscal general de EEUU, Todd Blanche, dijo este mes que el Departamento de Justicia no había llegado a ninguna conclusión sobre esa cuestión. El medio cuenta que, el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, admitía que el asunto estaba bajo investigación, tanto por Huang como por su empresa. Dijo que dejaría “que esa investigación siga su curso”.

La información del Times sugiere que el gobierno lleva algún tiempo disponiendo de información e indica que el secretario de Estado, Marco Rubio, quien también es asesor de seguridad nacional, lanzó un comunicado interno confidencial el 30 de marzo describiendo los vínculos de Huang con la inteligencia china. También indica que los asesores de Trump plantearon el tema al presidente al menos dos veces antes de que el escándalo se hiciera público. Según comparte el medio, el propio Trump le habría restado importancia a estos avisos y no habría querido involucrarse, al considerar a Jensen Huang como un valioso aliado y a Nvidia como algo vital para la economía del país.

Trump ha dicho públicamente que nadie le dijo que ella fuera una espía y el Times añade que Jensen Huang nunca habría recibido una sesión informativa advirtiéndole de esta información. Huang solamente reconoció la aventura que tuvo con ella en su comunicado antes de su dimisión.

Qué sigue. El Congreso quiere respuestas y el medio afirma que poca parte de la inteligencia ha llegado al Capitolio, aunque legisladores de ambos partidos están exigiendo sesiones informativas. De momento, las autoridades siguen trabajando para determinar hasta dónde llegan los vínculos de Huang y Kang con la inteligencia china y cuánto duraron, así que parece que tendremos que esperar para saber qué depara a los protagonistas de este culebrón.

Imagen de portada | NetThunder (vía NYT)

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