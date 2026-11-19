Por primera vez desde que Jensen Huang dejó de ser su CEO, Nvidia reunió a sus empleados en Santa Clara para darles un mensaje: nadie debe preocuparse por su sueldo. Aunque el hombre que hizo millonarios a muchos de esos empleados ya no esté al frente de la compañía no hay motivos para marcharse.

Al parecer, la salida de Huang no solo ha traído a una nueva CEO interina, sino que también se ha convertido en un incremento salarial para evitar que los mejores ingenieros de la empresa sigan a su cofundador en su próxima aventura laboral.

Dinero antes de lo previsto. Colette Kress, CEO interina designada por el consejo de administración de Nvidia para cubrir la dimisión de Jensen Huang tras sus 'affaires' extramatrimoniales y las sospechas de espionaje de una de sus amantes, prometió subidas de sueldo y más acciones para sus empleados.

El anuncio se hizo durante la presentación de resultados de la compañía para el tercer trimestre fiscal, y llegarán mucho antes del ciclo habitual. Nvidia presentó unos ingresos de 115.800 millones de dólares en el tercer trimestre, un 103% más que hace un año. Un analista de Bank of America preguntó a Kress por la retención de talento, a lo que la directiva respondió que estabilizar la plantilla era "probablemente lo más importante" y que lo mejor que pueden hacer es "cuidar de cada uno de los empleados".

La acción de Nvidia subió cerca de un 5% al día siguiente.

Los ingenieros que no pueden irse. 33 años de liderazgo de Huang han servido para que su cofundador se granjeara una lealtad férrea de muchos de sus ahora exempleados. Antes de la rendición de cuentas de Nvidia, Ben Reitzes, de Melius Research, preguntó sobre "el plan para retener a todos los ingenieros". Nvidia ha perdido unos 550.000 millones de dólares de valor en bolsa desde que su consejo apartó a Huang. La hoja de ruta para recuperar ese capital a base de fabricar chips depende de quien los diseñe.

El riesgo de fuga de talento entre sus ingenieros es relativamente pequeño en número, pero muy serio por el impacto que puede provocar. Brad Gastwirth, de Circular Technology, aseguraba a Business Insider que perder entre cinco y diez líderes técnicos tendría un efecto desproporcionado. El experto considera probable que empresas rivales como AMD, Broadcom u otras grandes tecnológicas aprovechen la situación de incertidumbre en el liderazgo de Nvidia para captar a su mejor talento a golpe de talonario.

Los millonarios de Huang. Huang no solo pagaba bien a sus empleados: repartía riqueza. Los veteranos acumulan acciones del plan de compra para empleados. Este plan permite destinar parte del sueldo a comprar títulos de la empresa. Desde 2019 el valor del papel ha subido un 3.776%, según Fortune, y por eso muchos son millonarios.

Esa gratitud se deja notar ahora, cuando Huang necesita hacer presión frente a la junta directiva. Hay una petición con unas 180.000 firmas para que vuelva. Por ese motivo, la subida de sueldos puede leerse como un gesto para calmar a los más fieles a su antiguo jefe con la promesa de mayores recompensas si permanecen en el su puesto.

Cuánto cobra un ingeniero de Nvidia. Según la plataforma laboral Levels.fyi, la compensación mediana en Nvidia es de unos 233.675 euros al año. El puesto mejor pagado que recoge esta plataforma supera el millón de dólares anual. Por otro lado, uno de los calendarios de acciones que muestra la web reparte los títulos en bloques de cuatro años: 40%, 30%, 20% y 10%.

Si los nuevos paquetes siguen un esquema similar, los empleados estarán atados a su empleado durante varios años hasta que se consoliden esas acciones. Aun así, un rival potente puede seguir la táctica de Meta con su superlaboratorio de IA e igualar las recompensas prometidas con las acciones.

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Imagen | Stanford