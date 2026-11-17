Nvidia no sólo vende los chips con los que se entrena la IA. Estos últimos años, y gracias a un muy buen ojo por parte de su exCEO Jensen Huang para adelantarse al futuro, la compañía ha avalado, comprado capacidad e invertido en empresas para que esas mismas empresas puedan pagar sus chips. En esa especie de jugada maestra de ajedrez 4D, Nvidia se ha convertido en el 'banco central de la IA'.

Ahora ese banco se ha quedado sin su cofundador y CEO, con la bolsa en caída y con ejecutivos del sector que dudan que AMD y Broadcom sean capaces de llenar el hueco.

En anteriores capítulos... No vamos a entrar de nuevo en el escándalo de Jensen Huang. En resumen, tras conocerse una primera relación extramatrimonial con alguien sospechoso de espiar para China, la compañía empezó a tambalearse. El tropiezo llegó tras conocerse una segunda (y tercera) relación con empleadas de Nvidia, lo que llevó a la dimisión de Huang dejando un enorme agujero en la compañía.

Desde el máximo del 6 de octubre, las acciones se han desplomado y ahora el marrón se lo está comiendo la CEO interina: Colette Kress.

Banco central. Lo hemos ido contando estos últimos meses. En una especie de financiación circular, Nvidia ha ido invirtiendo miles de millones tanto directamente en empresas como comprando otras para asegurarse la tecnología. Se ha convertido en el pegamento de la IA y un socio incómodo por todo lo que dependía de ellos (dinero y tecnología). El problema es que ese dinero en muchas ocasiones no ha cambiado de manos, sino que eran "compromisos".

Como vemos en CNBC, esos compromisos con otras empresas del sector suman cientos de miles de millones de dólares, entre los que destacan:

Hasta 36.000 millones en compras de servicios en nube a neoclouds.

Una garantía sujeta a condiciones de 105.000 millones de dólares para el gran centro de datos de OnenAP y SB Energy en Ohio

Respaldo de hasta 125.000 millones en un programa de crédito de Wall Street.

Riesgo. Hay quien estima el total en más de 400.000 millones y el riesgo es esa mencionada financiación circular. Nvidia ha ido comprometiendo dinero en empresas para que éstas les compren sus chips. El dinero cambiaba de un bolsillo a otro y, según el CNBC, si no pudiera cumplir el acuerdo, el golpe llegaría a los prestatarios y a los bancos. Ahí está parte de ese temor a una explosión de la burbuja que deje el sistema tiritando.

Los hiperescaladores han pasado de suponer el 1% a cerca del 10% de la emisión de bonos de grado de inversión, siendo un mercado de 15 billones de dólares en dos años.

Peso de Huang. Y las dudas del mercado vienen porque, según India Today, Huang y la actual CEO chocaban en la forma de invertir. Kress era la directora financiera de la compañía y, mientras Huang quería usar el dinero de Nvidia de forma agresiva, Kress quería ir con pies de plomo. El primero propuso un plan de crédito de 250.000 millones para el mencionado plan de OpenAI, pero al final Kress y su equipo lograron rebajarlo a los 105.000 millones.

Dudas. Ahora, los inversores esperan un perfil aún más cuidadoso por parte de la nueva cúpula, y ahí está la pregunta: si Nvidia retrocede, ¿quién ocupará su lugar? Según el mismo India Today citando a ejecutivos del sector, ni AMD ni Broadcom tienen el músculo financiero para dar garantías a la escala a la que opera Nvidia.

Broadcom tendría respaldos de unos 43.000 millones para un único cliente (Anthropic, que le va a comprar chips), quedando lejos del enfoque de Nvidia. Y aunque Google, Amazon, Microsoft, Tesla y OpenAI estén trabajando en chips propios para dejar de depender de Nvidia, se puede sustituir el cerebro, pero el músculo financiero será algo más complicado.

"La garantía de Nvidia no vale lo que valía hace una semana" - Fortune

Cuerda floja. Al final, hablamos a futuro y del temor de los inversores, pero la consecuencia más inmediata es que las neoclouds están en la cuerda floja. Estas empresas que levantan centros de datos con chips de Nvidia y luego alquilan su capacidad han estado muy respaldadas por Nvidia. No sólo a nivel tecnológico, sino con acuerdos como el de CoreWeave por el que Nvidia compraba la capacidad que CoreWeave no vendiera hasta 2032.

Estas últimas semanas se ha discutido mucho sobre si la burbuja de las neoclouds iba a estallar (con Huang diciendo que ni de broma y con Musk mostrándose menos seguro), pero pese a la enorme caída con la que empezaron el mes, esta semana se han ido recuperando en bolsa mientas Nvidia caía. Los inversores parece que ven el problema como uno específico de Nvidia... por ahora, pero está claro que su caída sería algo sísmico. "Si los proveedores de capital dicen que la garantía no vale lo que valía hace una semana, esos negocios de neoclouds estarían en riesgo", según un analista en declaraciones a Fortune.

Este martes, el gigante presentará resultados y será la primera vez que ocurra sin Huang a la cabeza. Y es evidente que Nvidia no va a caer debido a que es la pata fuerte del sector de la IA, pero hay que esperar a ver si el nuevo mandato (y el que venga), mantiene el papel de prestamista en la industria o si sacan menos dinero a pasear.

Imagen | Nvidia (editada)

En Xataka | EEUU no dejaba vender chips avanzados de Nvidia a China, pero sí alquilarlos en remoto. Eso se acabó