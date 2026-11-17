Desde hace una semana el tráfico en la conexión entre la A-5 y la entrada a la M-30 está cortada. Los barrios aledaños viven días complicados con calles anegadas de coches para absorber el denso tráfico cada mañana. Si todo va bien, les queda un mes por delante. Antes, los operarios tienen que poner en marcha un reto complicadísimo: excavar 172 metros para conectar dos túneles bajo tierra.

¿Qué ha pasado? Como decíamos hace unos días, Madrid enfrenta uno de los momentos clave en la A-5. Probablemente, tiene ante sí el gran reto técnico de la megaobra que soterrará la entrada de la carretera de Extremadura en la ciudad y la conectará definitivamente con la M-30.

Quienes circulan por esta zona están lidiando con uno de los cortes de tráfico más complicados hasta ahora. Y es que la entrada desde la A-5 a la M-30 (y la salida de los túneles en sentido contrario) está cerrada hasta nuevo aviso. Si todo va bien, ese aviso llegará el 23 de diciembre. Antes, los operarios tienen que pegar dos túneles, el nuevo de la A-5 con la rampa de entrada y salida que estaba vigente hasta ahora.

¿En qué consiste? Esta obra obliga a excavar 172 metros de suelo para igualar la altura entre los dos túneles. Y es que la intervención obliga a adentrarse en el suelo y no basta con cubrir la rampa existente, como sucede en la propia M-30 a la altura donde antes estaba el Estadio Vicente Calderón y donde se optó por el método de la cubrición y no por excavar de nuevo el túnel, generando una curiosa subida y bajada bajo techo.

Para llevar a cabo la obra, la rampa que veíamos hasta ahora tiene que ser demolida. Son esos 172 metros de los que hablamos y desde el área de movilidad de Madrid calculan que esto provocará que haya que sacar unos 7.000 metros cúbicos de tierra. Para "ponerle techo" a la obra se instalarán 142 vigas prefabricadas de 30 metros de longitud. 14 de estas últimas ya se pusieron el pasado verano.

La fase "más delicada". Aunque pueda ser relativamente sencillo seguir excavando el túnel actual demoliendo la rampa de salida (entiéndase "sencillo") y "pegar" ambos túneles, los expertos señalan que es una operación especialmente compleja.

Juan Tébar, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ha explicado a 20 Minutos que estamos en la fase "más delicada" porque "la dificultad no está necesariamente en excavar muchos metros, sino en transformar de forma segura una estructura que ya existe".

Y es que, aclara, que este tipo de obras es especialmente complicado porque una de las estructuras (el túnel de la M-30) ya está hecho sobre unos cálculos individuales y concretos para el momento en el que fue construido y que la dificultad está en no generar nuevos problemas al entroncar (el término técnico utilizado) ambos túneles.

Las cargas. Por eso, señala, que a la hora de la verdad hay que tener en cuenta que "las uniones e intersecciones requieren especial atención. Al abrir huecos o modificar elementos resistentes, cambia la forma en que se transmiten las cargas y pueden producirse redistribuciones y concentraciones locales de esfuerzos".

Esta intervención es tan compleja técnicamente que la ciudad ha tenido que cortar el tráfico. Hasta ahora, el primero de los dos túneles se ha excavado manteniendo el tráfico en superficie en sentido entrada a la ciudad. Terminado el túnel, la intención es que los coches circulen bajo tierra por él y comenzar las obras del segundo de ellos.

Salvo unos días el pasado verano, no ha sido hasta ahora cuando la obra ha obligado a un corte continuado del tráfico.

"No retorno". Por todo ello, estamos ante uno de los momentos críticos. Cuando se presentó la intervención, desde el área de movilidad del Ayuntamiento de Madrid lo definieron como uno de los puntos de "no retorno" porque, como decimos, a partir de entonces el tráfico pasará a estar soterrado.

Ese momento, quiere el Ayuntamiento, se producirá en los últimos días del año. La intención es que el 23 de diciembre el túnel de sentido salida (que será compartido por los coches que entran y salen de la ciudad hasta tener operativo el segundo túnel) debería estar culminado. Mientras la conexión o entroncamiento entre ambos túneles se produce, el resto del túnel se está rematando instalando todas las luminarias y los sistemas de seguridad propios de este tipo de infraestructuras.

Foto | Ayuntamiento de Madrid

En Xataka | Para abrir el túnel de la A-5, Madrid afronta el reto más delicado de todas las obras: empalmar el viejo con el nuevo



