El túnel de la A-5 de Madrid ya tiene fecha de fin: los coches circularán bajo la autovía a partir de diciembre

Tras más de dos años de obras, el túnel de la A-5 en Madrid está dando sus últimos coletazos. Y es que según el alcalde José Luis Martínez-Almeida, a partir del próximo 23 de diciembre los conductores podrán pasar por el propio túnel, dando por finalizada una gran parte del proyecto para renovar toda la zona. Lo curioso es que el calendario apuntaba a 2027 como fecha de finalización, pero el ritmo ha sido mucho mayor del esperado.

Qué nos podemos encontrar. El túnel cubrirá aproximadamente tres kilómetros dentro de un tramo de 3,2 kilómetros entre la avenida de Portugal y la calle Padre Piquer, según cuentan desde Madrid Informa. Tendrá tres carriles en cada dirección, divididos en dos galerías independientes. Por otro lado, el medio El Economista informa que los carriles más cercanos a la mediana funcionarán como carriles bus-VAO, con señalización variable para que su uso pueda ajustarse a la demanda de tráfico.

En qué punto están las obras. La excavación de ambos túneles finalizó en mayo y las obras civiles concluyeron a finales de agosto, tal y como comparten desde Madrid Informa. Las cuadrillas trabajan ahora en los revestimientos, la iluminación, la ventilación y los trabajos de acabado. El Ayuntamiento de Madrid ha situado la inversión en esta primera fase en 410 millones de euros, según comparte El Economista.

El último obstáculo. El túnel todavía debe conectarse con los túneles de la M-30 bajo la avenida de Portugal. Y es que según Madrid Informa, esto requerirá el corte total de la A-5 en ambos sentidos y la demolición de las rampas de entrada y salida restantes. Es un “punto de no retorno”, según el propio Ayuntamiento, ya que una vez eliminadas las rampas, el tráfico dejará de fluir por la superficie y la próxima reapertura llegará cuando el túnel esté terminado.

Fechas de corte. Todavía no se han fijado, y Almeida reconoce que las molestias serán "significativas", así que el Consistorio está buscando el momento en el que se generen menos inconvenientes, según cuentan desde ABC. Según El Economista los cortes se prevén en las primeras semanas de diciembre, cuando el tráfico disminuya de cara a las Navidades y durante el puente, pero aún no se han especificado de forma oficial.

Plan mientras se ejecutan las obras. Desde 20 Minutos señalan que el ayuntamiento se está reuniendo con el Consorcio Regional de Transportes, la empresa municipal de autobuses EMT y los equipos de tráfico y cercanías de la ciudad. Entre las opciones se incluye desviar parte del tráfico hacia la M-40 y aumentar los autobuses de la EMT, el metro y los servicios interurbanos. El ayuntamiento también planea pedir a Renfe que refuerce la línea C-5 de cercanías, que conecta varias localidades del suroeste con la capital. Mientras finalizan las obras se espera que la avenida de Portugal y sus alrededores sean especialmente sensibles.

Acaba el túnel, pero no todo el proyecto. El Paseo Verde del Suroeste, el parque en superficie que sustituirá a la autovía, aún está por construir. Desde El Economista detallan que un consorcio formado por Sarrión, Cyopsa y Becsa ofertó 56,57 millones de euros (46,76 millones antes de IVA) para los trabajos, con un plazo de ejecución de 18 meses, así que se espera que terminen las obras para el primer trimestre de 2028.

Beneficios. Según Madrid Informa, el proyecto recuperará más de 100.000 metros cuadrados y creará un corredor de 3,2 kilómetros que conectará Madrid Río, la Casa de Campo y la Cuña Verde en Latina. Incluye 33 pasos de peatones y un carril bici de unos 3,5 kilómetros. El ayuntamiento pretende reducir el tráfico en superficie hasta en un 90 %, soterrando gran parte de los aproximadamente 80.000 vehículos que utilizan el corredor cada día. Además se unirán los barrios de Lucero, Aluche, Las Águilas y Campamento, que llevan divididos por la autovía desde 1968.

Hay razones de peso para querer que el proyecto estrella de Almeida se complete antes de tiempo, entre ellas las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo de 2027, como bien apuntan desde El Confidencial.

Imagen de portada | Madrid Proyecta

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