Óscar Puente: "Analicen la historia de este país los últimos 30 años: si no tienes alta velocidad no eres nadie"

Óscar Puente ha decidido abandonar el Ministerio de Transportes abriendo uno de los debates más complejos, delicados y también que más sensibilidades agita en España cuando se habla de infraestructuras: la expansión de la red de alta velocidad. O mejor dicho, la obsesión de las ciudades y regiones españolas por disponer de trenes de alta velocidad sin reparar en costes ni buscar criterios comunes. La caja de los truenos la abrió Puente ayer cuando (casi) nadie sabía aún que solo unas horas después anunciaría su dimisión ante la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados.

Él se va. El debate que ha planteado en el momento más difícil de la historia de la alta velocidad se queda.

¿Qué ha pasado? Óscar Puente no solo ha sido el titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible durante tres años. Para muchos también es el enfat terrible del Gobierno de Pedro Sánchez, su escudero, un político presto al debate y obsesionado con las redes que ha encadenado polémicas desde que asumió su cartera a finales de 2023.

Ayer, durante la extensa rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros que aprobó un plan para “optimizar la seguridad” ferroviaria tras la tragedia de Urda, hizo gala de ese perfil entrando de lleno en un debate espinoso: la expansión de la alta velocidad en España y el uso político que se ha hecho de la infraestructura en los últimos años.

¿Qué dijo exactamente? Las declaraciones completas las puedes escuchar en el vídeo que incluimos sobre estas líneas, a partir del minuto 56, pero se resumen fácilmente: Puente advirtió que en España todo el mundo quiere disponer de líneas de alta velocidad en su comarca y exige además que la infraestructura llegue bajo tierra, sin establecer antes criterios comunes. Entre otras cosas, eso, advirtió, deriva en un coste milmillonario para las arcas del Estado.

La reflexión de Puente llegó a raíz de una pregunta sobre la ampliación de la red ferroviaria y el debate de cómo se ha orquestado en España. Y su respuesta es contundente.

“¿Hay alguien en este país que haya estado dispuesto en algún ámbito territorial a renunciar a la alta velocidad (AV)? ¿Hay alguien que no alce el grito si no se lleva la AV a su territorio? ¿Hay algún responsable político, no voy a entrar en signos, que no presione al máximo para que la AV llegue a su territorio? Y si no llega, ¿no convierte eso en una herramienta política de primer orden?”, arrancó el ministro. “Analicen la historia de este país, los últimos 20, 30 años. Si no tienes AV no eres nadie. Si no tienes AV no se te trata como mereces. Esta palabra la oigo hasta la saciedad”.

¿Dijo algo más? Sí. Sin entrar en detalles ni bajar a casos concretos en plena precampaña del 29-N, Puente insistió: “Sinceramente, creo que este es un debate que nos concierne a todos porque no es ni de un partido ni de un responsable político, creo que es un debate de la propia sociedad”.

“Como los soterramientos, por cierto. Todo el mundo quiere el tren soterrado al paso de su ciudad. ¿Cuánto vale soterrar los trenes? Hay un cálculo aproximado, no actualizado, de que los protocolos de soterramiento de ferrocarril en toda España tienen un coste de 40.000 millones de euros. Echen ustedes cuentas. Pero aquí todo el mundo quiere el soterramiento. Y si no lo hay es que tu ciudad es de segunda división. Y lo hablo yo por la mía”, continuó Puente, quien ejerció como alcalde de Valladolid hasta junio de 2023.

¿Importa el contexto? Mucho. De hecho, en este caso es tan importante como las declaraciones en sí. Puente compareció tras un Consejo de Ministros en el que la seguridad ferroviaria fue uno de los temas centrales. La reunión se celebró además una semana después de la tragedia de Urda, el accidente que implicó a un tren AVE y un Iryo y que ha dejado decenas de heridos y 69 fallecidos. Precisamente ese suceso, ocurrido nueve meses después del siniestro de Adamuz en la red Madrid-Andalucía (46 muertos), ha marcado los últimos días de Moncloa en general y de Puente en particular.

Desde que ambos trenes impactaron el pasado miércoles en Urda (Toledo) se han sucedido las voces que reclamaban la dimisión o cese de Puente, máximo responsable de la cartera de Transportes. Las presiones llegaron desde PP y Vox, pero también por parte de socios aliados del Ejecutivo. Durante días Puente rechazó la idea de dejar el cargo (“Mi forma de asumir responsabilidades es dar la cara”), pero ayer por la tarde, tras la conferencia matinal y una extensa comparecencia en el Congreso, hizo justo lo contrario.

¿Qué significa eso? Que en teoría al responder a las preguntas de la prensa Puente ya sabía que le quedaban solo unas horas en el cargo. Así lo explica El País, que asegura en realidad el ministro decidió dejar su cartera justo después del accidente de Urda (el miércoles 28 de octubre), aunque lo mantuvo en secreto hasta ayer por la tarde. Con esa información, la parte final de la respuesta de Puente a los periodistas resulta especialmente interesante.

Tras quejarse de que en España rechazamos las integraciones ferroviarias blandas al considerarlas de “pobres”, aunque es la opción por la que sí optan “ciudades ricas” como Zúrich o Burdeos, clamó por una reflexión sobre el debate de fondo.

“Nosotros tenemos que tener soterrado el tren por todas partes. Y en esa espiral social en la que nos hemos visto envueltos los últimos 30 años hemos tomado decisiones que puede que hayan sido equivocadas. Yo no responsabilizaría a nadie […]. Creo que es una cuestión de pedagogía social y de dirigirnos hacia una sociedad adulta que entienda que los recursos son finitos, que establezca reglas que impidan las discriminaciones. ¿Por qué no hubo un criterio general que sirviera para todos? ¿Por qué es tan difícil hacer política paran adultos en nuestro país? Yo lo dejo ahí”, concluyó Puente, quien confesó hablar “casi a modo de desahogo”.

¿Qué dicen los datos? Que se esté de acuerdo o no con las reflexiones del extitular de Transportes, hay algo innegable: España es uno de los países con una mayor red ferroviaria de alta velocidad. De hecho, si atendemos a su longitud (kilómetros medidos en 2021) es la segunda más extensa. Solo nos supera China. Tras los accidentes de Angrois (2023), Adamuz (enero) y Urda (octubre) nuestro país ostenta ahora otro récord: concentra más de la mitad de víctimas mortales registradas a lo largo de la historia de la alta velocidad, si bien el peor siniestro hasta la fecha sigue siendo el sufrido en Eschede (Alemania) en junio de 1998, que dejó un terrible saldo de 101 fallecidos.

Imágenes | Pool Moncloa/Sandra Armada

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