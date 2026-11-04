Los glaciares de los Pirineos tienen fecha de caducidad: apuntan a desaparecer por completo en 2034

Los glaciares que hay en los Pirineos están viviendo sus horas más bajas. Lo que durante siglos fue un paisaje dominado por masas de hielo perpetuo se está transformando a un ritmo que ya no se mide en siglos, sino en veranos de mucha calor. Así lo apuntan los últimos datos de la campaña 2025-2026, que confirman que estamos asistiendo a la extinción en tiempo real de los últimos glaciares de la península ibérica, un proceso irreversible que podrá culminar en 2034.

Un respiro. Podría parecer que 2026 dio un respiro a las cumbres, puesto que durante la primavera, el Pirineo registró nevadas abundantes que dejaron valores récord a principios de marzo. Sin embargo, el informe publicado a finales de octubre por CryoPyr ha apuntado a que la nieve invernal ya no es un escudo frente a los tórridos veranos que estamos viviendo.

Y no es para menos, puesto que esta temporada se ha cerrado como el tercer año con más pérdidas de hielo desde que comenzaron los registros anuales en el año 2012, solo superado por las campañas 2021-2022 y 2022-2023.

La medida. Para medir este declive, los investigadores han abandonado las viejas estimaciones y ahora utilizan drones que generan modelos 3D de alta resolución. Al superponer estos modelos con los de años anteriores, se ha podido ver que en Ossoue (la vertiente francesa) la pérdida media fue de 3,1 metros de espesor, con zonas que han llegado a perder 4,9 metros.

Pero tenemos otros puntos como Aneto, con una pérdida media de 2,4 metros o Monte Perdido, donde la pérdida ha sido de 2,3 metros, con picos locales de hasta seis metros en su superficie.

Fragmentación. El hielo no solo pierde grosor, sino que se está rompiendo, como se ha visto en el glaciar del Aneto, donde ya una división en su zona oriental en 2025 lo dejó reducido a apenas 30 hectáreas. Ahora, una nueva fragmentación parece condenarlo a que cada vez esté dividido en secciones más pequeñas.

A esto se suma el oscurecimiento, que es un fenómeno que hace que los glaciares pierdan su dinámica y dejen de fluir, puesto que ya no tienen fuerza para expulsar las rocas y los sedimentos. El resultado es que, al final del verano, la superficie del hielo se oscurece y al perder su blancura, absorbe mucha más radiación solar, acelerando aún más su propia fundición.

Fecha límite. Un estudio publicado el año pasado realizó una simulación climática para ver cómo progresará este fenómeno y determinó que el Pirinero quedará libre de hielo hacia el año 2034. Incluso bajo escenarios de emisiones moderados, para 2030 el Aneto habrá perdido el 79% de su hielo. Y si se repiten veranos como el de 2022, el final llegará incluso antes.

¿Afectará al agua? La respuesta es no, puesto que el impacto hidrológico de estos glaciares es hoy en día casi despreciable para el caudal de los ríos de la región. Su pérdida es, ante todo, una inmensa tragedia paisajística, ecológica y simbólica, más que un problema de suministro de agua.

Imágenes | Marek Piwnicki

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