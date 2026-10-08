En 2025, matamos a todos los peces de dos lagos pirenaicos: 10 meses después, los anfibios e invertebrados estaban de vuelta

En las fotos aéreas de julio de 2025, el lago de Tres Estanys del Mig en el Pallars Sobirà aparece como una mancha verdosa y turbia a 2.412 metros de altura. En la de julio de 2026, es azul. Entre una foto y otra, lo que hubo fue una matanza.

Pero una matanza que va a cambiar cómo gestionamos miles de ecosistemas en Europa.

¿Una matanza? En septiembre de 2025 y dentro del proyecto europeo LIFE RESQUE ALPYR, un equipo supervisado por el CSIC y la Generalitat aplicó rotenona (un ictiocida de origen vegetal) en dos lagos del Parc Natural de l'Alt Pirineu: primero en Tres Estanys del Mig y, semanas después, en Tres Estanys de Baix.

Los informes de diez meses después no dejan mucho espacio a la imaginación: no queda ni un pez vivo, el agua ha vuelto a ser transparente y especies que habían desaparecido de ellos (anfibios e invertebrados) se han vuelto a detectar en ellos.

La rotedona, por su lado, se degradó al ritmo previsto y ya no hay trazas de ella aguas abajo.

¿Por qué había que matar nada? Porque estaban llenos de peces que, para sorpresa de nadie, habíamos llevado nosotros. Y es que en los lagos de alta montaña del Pirineo no había peces. Las barreras naturales de la cordillera lo han impedido.

Pero en algún momento nos pareció interesante meter truchas. La historia es interesante porque el problema de todo esto viene de su pesca. A diferencia d ela truca, el piscardo (un pez que rara vez supera los 12 cm) no se introdujo a propósito. El piscardo llegó en cubos al Pirineo para ser usado como cebo vivo en la pesca de trucha. El problema es que los que sobraban no volvían abajo con los pescadores, sino que los lanzaban al lago.

Y una vez dentro, no hay quien lo pare. Estos pececillos ponen entre 200 y 1.000 huevos por puesta y, como explicaba Marc Ventura, coordinador del proyecto en el CEAB, aunque no se comen a los de su especie, sí se comieron el resto de la cadena trófica: sobre todo zooplacton y los renacuajos. Estos últimos se pasaban el día raspando las algas de las piedras. Sin ellos, y sin el zooplancton que se come a las microalgas, las algas se dispararon y los lagos se volvieron verdes.

Y para más inri, el problema tenía difícil solución: ni las trampas ni las redes suelen funcionar con el piscardo. Si queríamos acabar con ellos había que sacar la artillería pesada. Ahí es donde entra la rotenoma.

¿Cómo controlar un bicho incontrolable? La rotedona básciamente bloquea a todo ser viviente que usa branquias para respirar y, por eso, hay que ser muy cuidadosos. Pero es que las cifras hablan por sí solas: en el año 2000 había piscardo en el 27 % de los lagos de alta montaña del Pirineo y, hasta donde sabemos, el problema no ha hecho más que crecer.

¿Y entonces? ¿Ya está? Bueno, aún queda mucho por saber. Hemos descubierto, por ejemplo, que en uno de los lagos la recuperación está siendo más rápida que en el otro y aún no sabemos por qué al 100%. En los próximos meses, los investigadores analizaran todo con detalle y esperamos extraer un guía de uso con la que iniciar la recuperación de más lagos.

No está claro hasta dónde podremos llevar esta lógica. Pero no está mal que descubramos que siempre podemos empezar de cero.

Imagen | Isidre blanc

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