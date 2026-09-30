Se buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de la Sierra de Gredos a cambio de trabajar 24 horas semanales cuidando animales abandonados

¿Alguien se acuerda de ‘Perdidos’ (‘Lost’, 2004-2010)? En la mítica serie, la Iniciativa Dharma era un proyecto científico con estación zoológica propia, la Hidra, donde había osos polares enjaulados que, según los creadores de la serie, escaparon cuando la base cayó. En la Sierra de Gredos (en el término entre Cáceres y Toledo) hay otro Dharma. Pero este santuario hace lo contrario: busca voluntarios para cuidar a más de 100 animales rescatados, 4 horas al día durante 6 días, a cambio de habitación compartida, pensión completa, lavandería, internet y transporte desde el punto de llegada.

Son 24 horas semanales, el 60% de una jornada completa de 40. El proyecto asegura haber rescatado más de 200 animales desde sus inicios y hoy alberga a más de un centenar de 12 especies, desde perros, gatos y caballos hasta cerdos vietnamitas, ocas y hasta una suricata, en 14 hectáreas junto al Tiétar. Además, siguen un régimen de consumo energético responsable.

Tres turnos y un día libre. Por la mañana se abren las casetas, se cuentan los animales, se revisa su salud, se les da de comer y se limpia. Por la tarde se refuerza la alimentación y se comprueban los bebederos. Al anochecer se les da la cena y se les resguarda. Como el proyecto sigue en construcción, también toca levantar vallas o arreglar establos. Hay un día completo de descanso a la semana. El proyecto, por cierto, también cuenta con su propia tienda de merchandising, alimento orgánico e incluso transportines para gatos y perros.

Lo que el "gratis" no incluye. El santuario pide veganismo durante la estancia, mayoría de edad, buen español y transporte propio, y prohíbe tabaco, vapeadores, alcohol, drogas y mascotas. Varios medios dicen que tampoco acepta parejas, pero su ficha en Worldpackers admite solos, parejas y dúos. Hay tres modalidades (estancia larga, corta o simple visita) y dos vías de solicitud: el formulario o Worldpackers. La plataforma cobra a los voluntarios una membresía anual de unos 59 dólares para viajeros individuales.

¿Voluntariado o empleo sin nómina? La Ley 45/2015 exige que el voluntariado sea solidario y libre, sin contraprestación económica o material más allá de gastos reembolsables, y canalizado por una entidad de voluntariado. Pide acuerdo por escrito (art. 12) y seguro de accidente y enfermedad a cargo de la entidad (art. 10). En caso de duda, siempre puedes escribirles a santuariodharma@gmail.com.

¿Cuál es la frontera con un empleo normal y corriente? Según el blog laboral de Garrigues, el horario no basta para distinguirlo: pesa la contraprestación. El TSJ de Castilla y León (9 de marzo de 2016) no vio salario en el alojamiento y la manutención de unos monitores de campamento. Otro TSJ, el andaluz, declaró laboral la relación de unos socorristas que cobraban 40 euros por jornada de 8 horas. Como vara de medir, a prorrata del SMI de 2026, 24 horas semanales serían unos 733 euros brutos al mes en 14 pagas.

Por qué veganos. Porque es de lógica. Desde la Ley 17/2021, el Código Civil reconoce a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad. La Ley 7/2023 de bienestar animal, en cambio, deja fuera a los animales de producción (cerdos, cabras, gallinas), salvo que, al perder su fin "productivo", el titular los inscriba como animales de compañía, y a la fauna silvestre en libertad. Para un santuario que acoge animales de granja, la distinción es clave. Dharma dice ofrecer atención veterinaria y un hogar seguro a animales maltratados o abandonados, y promueve el veganismo y la empatía hacia todos los animales.

Por qué faltan manos. En 2025 ingresaron en centros de acogida 285.720 animales de compañía, 169.268 perros y 116.452 gatos. Solo el 42,9% de los perros y el 41,9% de los gatos encontraron hogar, y el 39% de las entidades no contaban con empleos remunerados. La Dirección General de Animales admite que no existe estadística oficial. Es más, estas cifras cubren perros y gatos, no los cerdos, caballos o cabras que acoge Dharma. Recuerda: abandonar a un animal es infracción grave según la Ley 7/2023, con multas de 10.000 a 50.000 euros.

No es la única oferta de este tipo. SEO/BirdLife todavía busca voluntarios para vivir diez días, del 6 al 15 de noviembre, en la finca toledana de Quintos de Mora. Ofrece alojamiento, manutención, material y seguro de accidentes, y su programa recibe cerca de 1.000 solicitudes al año. En la España rural, además, los anuncios de "casa gratis" suelen esconder letra pequeña, así que mejor leerlo todo bien. Antes de hacer la maleta conviene pedir por escrito qué funciones, cuántas horas y qué gastos cubre el acuerdo, y quién asegura al voluntario.

Imagen | Flickr (Julassan)

En Xataka | Casi 4.000 euros al mes y casa gratis por trabajar en una casa rural: la España vaciada se llena de oportunidades