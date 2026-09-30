Amazon da comienzo a sus Ofertas Prime Anticipadas con descuentos en móviles, proyectores, auriculares y más

Quedan pocos días para que Amazon de comienzo a su Fiesta de Ofertas Prime, una campaña cargada de descuentos que se celebra antes del Black Friday. Pero no hace falta que esperemos para ver buenas ofertas, ya que la tienda ha dado un pequeño adelanto a través de las Ofertas Prime Anticipadas. ¿Qué podemos encontrar? Vamos a hacer un repaso de los mejores chollos que hay ahora mismo disponibles.

Echo Dot por 56,98 euros, un pack que incluye dos unidades del modelo de 5ª generación (el último).

por 56,98 euros, un pack que incluye dos unidades del modelo de 5ª generación (el último). Redmi Note 17 Pro Max 5G por 519,92 euros, un buen descuento en este móvil que monta una batería de 9.210 mAh.

por 519,92 euros, un buen descuento en este móvil que monta una batería de 9.210 mAh. Roborock Qrevo Edge 2 por 549,99 euros, un robot aspirador con buena potencia de succión y limpieza en bordes y esquinas.

por 549,99 euros, un robot aspirador con buena potencia de succión y limpieza en bordes y esquinas. Nebula Capsule 3 Mini por 329,99 euros, un proyector pequeño con batería y sistema operativo Google TV.

por 329,99 euros, un proyector pequeño con batería y sistema operativo Google TV. Soundcore Liberty 5 Pro por 139,99 euros, unos auriculares con pantalla integrada y una buena cancelación de ruido.

Echo Dot

Una de las mejores ofertas actuales de Amazon ha caído en el el pack que incluye dos Echo Dot (5ª Generación). Su precio habitual es de 128,98 euros, pero con el descuento se queda en 56,98 euros. Hablamos de un par de altavoces inteligentes que llevan Alexa integrada. También se puede conectar el móvil para utilizarlos como altavoz Bluetooth, se pueden encender bombillas, enchufes u otros dispositivos compatibles con Alexa e incluso añadir temporizadores y recordatorios.

Echo Dot (Última generación) - Pack con dos unidades Amazon — 56,98 € Acaba en 7 días 11 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Redmi Note 17 Pro Max 5G

Si quieres cambiar de móvil y quieres priorizar el apartado de la batería, mucho ojo porque el nuevo Redmi Note 17 Pro Max 5G ya está de oferta por 519,92 euros en lugar de 649,90 euros. Lo más llamativo es que incorpora una batería de 9.219 mAh, por lo que no tendrás que cargarlo en varios días. También viene con 512 GB de almacenamiento interno, su pantalla ofrece una resolución 1,5K y sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos.

Roborock Qrevo Edge 2

En cambio, si quieres un dispositivo para que la limpieza de la casa no sea tan tediosa, Amazon tiene el robot aspirador Roborock Qrevo Edge 2 por 549,99 euros (antes 889,99 euros). Se trata de un modelo con base de autovaciado que ofrece una potencia de succión de 25.000 Pa. Su tecnología FlexiArm promete una buena limpieza de bordes y esquinas y cuenta con un sistema antienredos que puede venir muy bien en hogares con mascotas.

Nebula Capsule 3 Mini

También hay ofertas en proyectores portátiles como es el caso del Nebula Capsule 3 Mini, que ha bajado desde los 499,99 euros habituales hasta los 329,99 euros actuales. Se trata de un proyector pequeño con batería integrada que tiene una autonomía de hasta 2,5 horas, ofrece un máximo de 120 pulgadas, permite reproducir música (como si fuese un altavoz) y viene con el sistema operativo Google TV, lo que significa que se pueden instalar aplicaciones como Netflix.

Soundcore Liberty 5 Pro

Otra buena oferta la tenemos en los Soundcore Liberty 5 Pro, que ahora mismo cuestan 139,99 euros en lugar de 179,99 euros. Se trata de unos auriculares con pantalla integrada que cuentan con cancelación activa de ruido, tienen traducción en tiempo real y vienen tanto con almohadillas como con almohadillas de sujeción para que podamos adaptar los auriculares a las orejas.

Soundcore Liberty 5 Pro PVP en Amazon — 139,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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