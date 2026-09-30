Hoy en Action, por 5,95 euros, este localizador compatible con iPhone y Android: ideal para no volver a perder las llaves o la cartera

En el terreno de los localizadores, el AirTag de Apple sigue siendo uno de los reyes, aunque es cierto que en los últimos años han surgido competidores duros que, además, resultan mucho más económicos. Tal es el caso del localizador Bluetooth Fresh ’n Rebel, uno de los dispositivos estrella de Action y que, esta semana, vuelve rebajado a sus tiendas. Lo puedes comprar por 5,95 euros.

Aunque si no tienes una tienda Action cerca o si está agotado cuando vayas, una buena alternativa (también barata) es el Xiaomi Tag, un localizador que también es compatible con Android y iPhone y que cuenta con certificación IP67 y tiene una batería que dura un año. Su precio es de 12,99 euros.

Un localizador bueno, bonito y barato

Este localizador de Action está disponible en cinco colores diferentes (negro, azul, rosa, púrpura y blanco) y es compatible tanto con la red Buscar de Apple como con la red de móviles Android, siendo perfecto así para la gran mayoría de usuarios.

Gracias a este gadget vas a poder rastrear la ubicación del objeto en tiempo real desde la app nativa de tu smartphone. Su formato compacto tipo llavero (ya que viene con una anilla) te va a permitir colgarlo directamente en mochilas, bolsos, llaves o incluso meterlo en el bolsillo de la chaqueta.

Otra de las cosas por las que destaca es porque emite señales sonoras cuando estás cerca para localizarlo rápidamente dentro de casa. Esto resulta muy útil si eres de los que pierden las cosas entre los cojines del sofá.

⚡ EN RESUMEN: oferta para localizador fresh 'n rebel en action hoy ✅ LO MEJOR Compatibilidad universal: funciona de forma nativa tanto con ecosistema iOS como con Android a través de las redes oficiales de Apple y Google.

funciona de forma nativa tanto con ecosistema iOS como con Android a través de las redes oficiales de Apple y Google. Sin apps de terceros: se vincula directamente con la aplicación de localización del teléfono, garantizando un menor consumo de batería e integración fluida. ❌ LO PEOR Sin búsqueda de precisión Ultra Wideband (UWB)... A diferencia de los AirTag, no ofrece la flecha de dirección en pantalla para distancias muy cortas, dependiendo del pitido o la ubicación en el mapa.

A diferencia de los AirTag, no ofrece la flecha de dirección en pantalla para distancias muy cortas, dependiendo del pitido o la ubicación en el mapa. Disponibilidad solo en tienda física... Como ocurre de forma habitual con los chollos de Action, la compra depende del stock presencial en los establecimientos de la cadena. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un viajero frecuente y quieres meter uno e ncada maleta o mochila antes de coger un vuelo para supervisar el equipaje desde el móvil. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas guiado de precisión milimétrica. Si necesitas que el móvil te indique con una flecha exacta cuántos centímetros te separan de las llaves, tendrás que optar por el AirTag.

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Imagen | Webedia y Action

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