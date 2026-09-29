Cómo hacer que las fotos y vídeos de tu móvil ocupen menos espacio sin perder calidad de forma notable

Vamos a decirte varios consejos para que las fotos de tu móvil ocupen menos sin perder calidad de imagen. Son ajustes que vas a hacer en apenas un minuto, y que te van a ayudar a ocupar menos almacenamiento interno.

Vamos a darte las explicaciones genéricas, porque luego cada móvil tendrá estos ajustes en sitios diferentes con nombres distintos. Sin embargo, casi todos deberían permitirte hacer estos cambios dentro de la configuración de su cámara.

No necesitas el máximo de megapíxeles

Los megapíxeles de tu móvil determinan el tamaño de la fotografía que sacas. Pero claro, si no quieres empapelar la habitación de tu foto quizá no necesites sacar fotos de 64 megapíxeles. De ahí que incluso muchos móviles tienen una resolución reducida de unos 16 o 12 megapíxeles.

Lo recomendable es eso, intentar utilizar estas cantidades de megapíxeles algo inferiores, porque mantienen la calidad de las fotos reduciendo su peso en megapíxeles. El modo de máxima resolución deberías dejarlo para esas fotos específicas que de verdad necesites que tengan el máximo de tamaño, pero para las de tu día a día es suficiente con unos 16 megapíxeles. Y lo mismo pasa con el formato RAW.

Los vídeos tampoco necesitan máximo tamaño

Hoy ya tenemos cámaras de móvil capaces de grabar vídeos en 4K u 8K. ¿Pero realmente necesitas estas resoluciones? Para la mayoría de vídeos el FullHD será suficiente, los 1.080p de toda la vida.

Aquí, la recomendación es la misma que para las fotos. Para los vídeos de tu día a día es suficiente con ese FullHD, y puedes reservar el 4K para vídeos de eventos más importantes o de índole profesional.

Busca y borra fotos y vídeos duplicados

Es posible que sin querer tengas fotos o vídeos que o estén duplicados o sean prácticamente iguales. Ya sabes, esas veces en las que en vez de una foto sacas 4 del mismo sitio, y luego se van quedando ahí ocupando espacio. Por eso conviene buscar y eliminar estas imágenes, sobre todo los vídeos por ser los que más ocupan.

En los iPhone tienes una función de la app Fotos para buscar duplicidades, mientras que en Android tendrás que recurrir a aplicaciones para buscar fotos duplicadas. También te recomiendo hacer una revisión de las fotos y vídeos tras un viaje para borrar todo eso que no sea necesario, quedándote solo con las mejores fotos y vídeos.

Hay móviles con opciones de ahorro

Hay algunos móviles que tienen ajustes de ahorro de espacio en su cámara, con las que puedes hacer más eficiente el almacenamiento. Estos ajustes suelen bajar automáticamente la resolución de fotos y vídeos, o realizar otros pequeños cambios orientados a la optimización de almacenamiento sin perder demasiada calidad.

La nube y los pendrives son tus amigos

Y si tienes ya muchas fotos y vídeos en tu móvil pero no quieres perder nada, entonces tendrás que gastar un dinero extra. Lo más fácil es recurrir a algún servicio de almacenamiento en la nube, como Google Fotos o iCloud Fotos. Allí, podrás guardar todas las fotos y verlas desde cualquier dispositivo, ganando espacio extra y eliminándolas de tu móvil.

También puedes recurrir a pendrives con puerto USB tipo C, que es el conector que usas para conectar al móvil el cable de carga. Ese USB-C también permite conectar pendrives, y puedes usarlo por ejemplo para guardar ahí los vídeos, que generalmente son con diferencia los que más espacio ocupan.

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