Es oficial: el Gobierno prorroga la ayuda a los combustibles a partir del 1 de octubre y se extenderá hasta final de año

El 1 de octubre, los combustibles en España volverán a estar subvencionados. Es la medida aprobada esta mañana, la cual amplía la ayuda que el Estado está entregando a la hora de repostar gasolina o diésel en las estaciones de servicio españolas. El descuento llega con una rebaja en el Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos y se extenderá hasta final de año con una reducción progresiva de la ayuda.

¿Qué se ha aprobado? La rebaja en el precio final de los combustibles, tanto el diésel como la gasolina. La ayuda llegará mediante una rebaja en el Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos de 20 céntimos/litro. Se prevé que en el mes de noviembre la ayuda se rebaje a 13 céntimos/litro y en diciembre a seis céntimos/litro.

Estos cambios empezarán a aplicarse el próximo 1 de octubre pero el Gobierno se abre a la posibilidad de mantener la rebaja máxima si los precios se mantienen al alza como consecuencia del bloqueo actual del estrecho de Ormuz. La cláusula dice que si los precios vuelven a subir por encima del 15%, la ayuda será automáticamente de 20 céntimos/litro.

La gasolina. Es el combustible en el que más se notará la rebaja de precio. Hasta ahora, la rebaja en el precio de la gasolina se había quedado en cinco céntimos/litro porque su precio no había aumentado tanto como el del diésel. La idea inicial era retirar esta ayuda en octubre pero el combustible no ha dejado de subir.

UN VISTAZO A...

Según los datos del portal dieselgasolina.com que monitoriza las estaciones de servicio españolas, a principios de septiembre pagábamos la gasolina 95 a 1,75 euros/litro de media. Hoy el precio es de 1,95 euros/litro. Era, entonces, la opción más barata pero con la subida del precio y la ayuda de 20 céntimos/litro al diésel, el gasóleo "barato" vuelve a ser la opción que menos coste representa para el conductor.

Un problemón. La subida en el precio del combustible no sólo es un problema para los conductores. Su encarecimiento ha disparado la inflación al 4,9% según el INE en el mes de septiembre. Es el nivel más alto desde febrero de 2023 meses después de que Rusia invadiera Ucrania. Si sube el precio del combustible, las consecuencias suelen ser siempre las mismas: sube todo.

Y es que, según señalan en El País, el precio de los carburantes se ha disparado en el precio de la compra. Incluso con la subvención estatal al diésel, el coste de este carburante ha aumentado en un 21,6% a final de mes para el consumidor. La Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E, por sus siglas en inglés) pone cifras a la realidad europea: estamos pagando 203 millones de euros a diario para nutrirnos de diésel.

No se ve la salida. "Nuestras condiciones son claras, y todo movimiento para reabrir el estrecho de Ormuz depende de que se cumplan esas condiciones. No daremos marcha atrás". Esas han sido las últimas palabras de Abás Araqchi, ministro iraní de Relaciones Exteriores, recogidas por medios como El Mundo.

La última propuesta era reabrir el estrecho y entablar conversaciones sobre el proyecto nuclear siempre y cuando Estados Unidos levantara el bloqueo sobre los puertos iraníes.

Y es que, tras el último bloqueo, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para reabrir el paso y aliviar el flujo de petroleros parecen estar rotas. De hecho, The Wall Street Journal informaba hace unos días de que Donald Trump se plantea volver a descargar bombardeos sobre Irán una vez se superen las declaraciones de mitad de mandato.

Foto | Xataka

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