LG liquida su tele OLED G5 con pantalla antirreflejos de 65 pulgadas y tasa de refresco de hasta 165 Hz

LG está celebrando su aniversario con descuentos en muchos de sus dispositivos. También hay televisores rebajados, incluso de gama alta como es el caso del LG OLED G5, el modelo del año pasado que se puede comprar por 1.699,01 euros en su versión con pantalla de 65 pulgadas.

Eso sí, El Corte Inglés tiene ahora mismo este televisor más barato, ya que con la oferta actual de la tienda se queda por 1.619,10 euros.

Tiene uno de sus mejores precios hasta el momento

El LG OLED G5 es uno de los mejores televisores de la marca. Actualmente tiene un precio oficial de 3.299 euros, pero con el descuento del 48,5% que encontramos durante su aniversario se queda con uno de los mejores precios que hemos visto hasta el momento.

Este televisor brilla sobre todo por su pantalla, ya que incorpora un panel OLED de 65 pulgadas que ofrece tanto una resolución 4K como una tasa de refresco nativa de 120 Hz (hasta 165 Hz a través de VRR). Además, dicho panel tiene tratamiento antirreflejos, una diferencia sustancial con respecto al modelo LG OLED C5.

Respecto a sus tecnologías, no se queda atrás ofreciendo compatibilidad con el formato de imagen Dolby Vision, así como también con Dolby Atmos para el sonido. También cuenta con un buen sistema de audio que ofrece una potencia de 60W, lo que nos evita comprar una barra de sonido salvo que busquemos la mejor experiencia sonora.

Para rematar, cabe decir que es un televisor interesante para cine y series por su panel OLED, pero también para gaming gracias a su tasa de refresco, a sus puertos HDMI y a sus tecnologías como Nvidia G-Sync y AMD FreeSync.

⚡ EN RESUMEN: oferta del LG OLED G5 hoy ✅ LO MEJOR Su panel OLED : tiene una buena diagonal, ofrece una tasa de refresco alta y tiene tratamiento antirreflejos.

: tiene una buena diagonal, ofrece una tasa de refresco alta y tiene tratamiento antirreflejos. Su sistema de altavoces que ofrece una buena potencia, además de compatibilidad con Dolby Atmos. ❌ LO PEOR No incluye soporte para el mueble, ya que el soporte que se incluye con este televisor es el de pared. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor de gama alta para consumir contenido de cine, series y videojuegos, sobre todo si lo quieres colocar en la pared. ⛔ NO LO COMPRES SI... Utilizas la tele de forma muy puntual (en ese caso, el modelo LG OLED C5 es más barato).

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Imágenes | Xataka, LG

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