La Guardia Civil persigue más de 100 km a los autores de un 'simpa' en Cáceres y acaba sacando a uno de un zarzal

Bip, bip. Martes por la tarde, gasolinera de Sierra de Fuentes, en Cáceres. Tres jóvenes llenan el depósito y huyen escopetados sin pasar por caja. Llaman al 062. Las patrullas van tras ellos y arranca una persecución de más de 100 km. Acorralado en un control, el correcaminos mete marcha atrás en seco y se lanza a la A-5 en sentido contrario, a gran velocidad. En los dibujos, al Coyote solo lo detiene el material de Acme. Aquí no hace falta un falso túnel pintado y kilos de dinamita: cuando el cerco se cierra, uno de los ocupantes salta del coche en marcha y cae rodando entre unas zarzas. El coche, un flamante Audi A6, era robado.

Un robo sobre otro robo. El coche estaba denunciado como robado en Madrid. Los tres ocupantes, 2 hombres y 1 mujer de entre 19 y 26 años, fueron detenidos según la Guardia Civil en las cercanías de Guadalupe, donde varias patrullas cortaron el paso al vehículo. El conductor no tenía carnet. Lo que sí tenían los tres eran antecedentes por delitos contra el patrimonio.

El cargo. El 'simpa' es en realidad la parte más modesta de la lista. Se les imputarán delitos de robo de vehículo, conducción temeraria contra la seguridad vial, atentado a agentes y estafa, y el conductor sumará otro de conducir sin carnet. De un repostaje pagado, quién sabe, podrían haber seguido acumulando otros cuantos delitos. Porque esa escapada de la gasolinera fue lo que avisó a la Guardia Civil sobre la matrícula del coche. Y si han superado el límite, pues también.

Conducir sin permiso suele recaer en prisión de 3 a 6 meses, multa de 12 a 24 meses o 31 a 90 días de trabajos comunitarios. El artículo 550 fija para este atentado la prisión de 6 meses a 3 años cuando la víctima es un agente y no una autoridad. Y el robo de uso se castiga con trabajos comunitarios o multa de 2 a 12 meses si el vehículo vuelve a su dueño en 48 horas. Si no, se trata como hurto o robo. En la Vall d'Uixó (Castellón), un atracador de gasolineras sumaba estafas por repostar sin pagar. El juzgado ordenó su ingreso en prisión.

Qué es un 'simpa'. Irse sin pagar suena a picaresca menor, pero se aborda como estafa. Hasta el 1 de julio de 2015 era una falta. Hoy, si lo defraudado no pasa de 400 euros, es un delito leve de estafa con multa de 1 a 3 meses. Por encima es estafa a secas, con prisión de 6 meses a 3 años. En autoservicio, puede interpretarse como hurto, si bien con la misma pena. La multa fija de 156 euros que circula por redes es un bulo.

De hecho, la multa se fija en cuotas diarias de 2 a 400 euros, según los ingresos del condenado. En un caso de Burgos, alguien se fue sin pagar 35,50 euros. Resultado: un mes de multa a 6 euros diarios y 35,50 euros de indemnización. Las notas de la Guardia Civil, hasta la fecha, no indican el importe del repostaje.

La frontera de 400. A principios de agosto, con el litro cerca de los 2 euros, llenar un depósito de 50-60 litros rondaba los 100 euros (un turismo rara vez supera esta línea). Y aquí está la clave: en una sentencia de Navarra de 2014, 429 euros de gasolina costaron 6 meses de prisión en primera instancia (el condenado recurrió).

Conducir al revés. La conducción temeraria del artículo 380 se castiga con prisión de 6 meses a 2 años y retirada del carnet durante más de 1 y hasta 6 años. Con manifiesto desprecio por la vida de los demás, el artículo 381 sube a prisión de 2 a 5 años, multa de 12 a 24 meses y retirada de más de 6 y hasta 10 años. Ese tipo nació en 1989 por los 'conductores suicidas' que circulaban en contra por autovías.

La Guardia Civil seguirá con las diligencias para fijar el grado de participación de cada detenido y su relación con otros delitos. Entre ellos, el robo de una gasolinera en Toledo, la madrugada del 21 al 22 de septiembre. Por cierto, al chaval que se tiró entre las zarzas lo tuvieron que rescatar, lo sacaron y sus heridas ya están atendidas.

Imágenes | Guardia Civil

En Xataka | No hay ninguna nueva norma que impida circular por el carril izquierdo: la DGT ya lo castiga con 200 euros de multa