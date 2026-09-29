China ya sabe repostar satélites a 36.000 km de la Tierra. Lo preocupante es lo que puede hacer con esa capacidad

Quienes quieran avanzar en la carrera espacial deben hacer cuanto antes un check muy concreto en su lista de tareas conseguidas: repostar en órbita. Esto es necesario por muchos motivos, ya que es útil para alargar la vida de los satélites, pero también sirve para emprender viajes espaciales mucho más largos, tanto en tiempo como en distancia. Por eso es tan importante el nuevo gran hito de China: el repostaje de un satélite directamente en órbita terrestre alta (casi 36.000 km). Supuestamente, todo pasó el pasado mes de febrero, pero el país asiático no lo ha dado a conocer hasta ahora, gracias al envío de un informe para su revisión por pares a la revista Chinese Journal of Deep Space Exploration.

No es la primera vez. China no es conocida precisamente por su transparencia en lo que respecta a dar a conocer sus avances espaciales. Por lo general solo los comunican cuando son exitosos y, normalmente, un tiempo después de haberlos alcanzado. Por eso, si nos ceñimos a lo que se ha comunicado desde China, esta sería la primera vez que el país asiático logra repostar en órbita. Sin embargo, sabemos que esto no es así. En 2025, Shijian-21 y Shijian-25 hicieron el primer reabastecimiento en órbita geoestacionaria (GEO) que se conoce. Fueron observadores internacionales los que dieron a conocer este hito, al detectar el acercamiento de las dos naves. Sin embargo, desde Pekín no se hizo ningún anuncio.

Ahora pasa todo lo contrario. Nadie vio lo que supuestamente ocurrió en febrero. Sin embargo, científicos chinos aseguran que un satélite cisterna se usó para transferir propelente a temperatura ambiente al satélite de navegación BeiDou.

Sin combustibles criogénicos. En realidad, otros países, como Estados Unidos, ya han logrado maniobras de repostaje en órbita. Lo que de momento no ha conseguido nadie es repostar con los peligrosos combustibles criogénicos, ya que se evaporan y tienen temperaturas y presiones muy difíciles de controlar en condiciones de microgravedad. En este caso, China sigue la misma tendencia. Se ha usado un combustible químico almacenable, más fácil de manejar bajo estas condiciones. Pero eso no hace la tarea sencilla.

Retos superados. Para poder repostar en órbita es importante que el satélite cisterna se acerque a otro que se mueve a gran velocidad, se coloque a centímetros e incluso milímetros de distancia y, sin colisiones, le transfiera combustible con cuidado de que no haya fugas ni se formen burbujas.

Otras funciones. En este caso, se ha logrado repostar un satélite. Esto es muy útil, ya que se puede alargar su vida útil todo el tiempo que duren su hardware y su software. Sin repostaje, se deben abandonar una vez que se quedan sin combustible para ser sustituidos por satélites nuevos, con todo lo que supone en relación al gasto económico y la liberación de basura espacial. Más allá de eso, este tipo de maniobras pueden tener otras dos funciones. Por un lado, el repostaje de naves espaciales, no solo satélites. Se podrían alargar sus viajes mucho más de lo que ahora mismo es imaginable. Pero, por otro lado, el hecho de tener esta gran capacidad de acercamiento puede ser útil para la puesta en marcha de misiones antisatélite, donde se usan satélites militares para acercarse con gran precisión a los satélites enemigos y espiarlos, inactivarlos o destruirlos según sea necesario.

De momento, parece que China solo ha puesto las bases de las gasolineras espaciales del futuro, pero también podría estar ensayando sus próximas estrategias militares en el espacio. No lo sabemos y son todo conjeturas, pero muchos países ya se han puesto a ello. Sería raro que el país asiático se quedase atrás.

Imagen | 中国新闻社

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