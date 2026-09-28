Tras cuatro años en LEGO, un trabajador recibió un regalo que prácticamente nadie puede comprar: el "ladrillo dorado"

Trabajar en LEGO es el sueño de mucha gente. Sobre todo de los que, como yo, tenemos el despacho lleno de sus productos. Pensar los diseños, hacerlos, darles vueltas para optimizarlos tiene que ser, al menos sobre el papel, un trabajo chulo. En cualquier caso, lo cierto es que no sabemos cómo será. Lo que sí sabemos es que acumular antigüedad en la empresa puede traer sorpresas, y si no que se lo digan al protagonista de esta historia.

Cuatro años, cuatro regalos. Todo sale de una publicación del usuario SpamMjolner en el subreddit r/lego. Por sus cuatro años en la casa como "técnico de plásticos", SpamMjolner recibió un paquete con cuatro regalos, uno por cada año de antigüedad:

Un set LEGO Vespa 125, elegido por él mismo.

Una pequeña figura LEGO de un Royal Life Guard (la versión danesa de la guardia real inglesa).

Porcelana de Royal Copenhagen.

Un ramo de flores con un ladrillo LEGO Duplo dorado escondido dentro.

Regalos por antigüedad en LEGO | Imagen: Captura del post en Reddit

Un trato excepcional. Vaya por delante que LEGO no tira la casa por la ventana con todos sus empleados. En teoría, el grupo reserva este tipo de detalles para quienes llevan bastante más tiempo en la empresa (10, 25, 40 y 50 años de antigüedad). ¿Por qué SpamMjolner se llevó un trato especial? Porque acababa de completar cuatro años de formación en un puesto muy importante para la empresa.

Un oficio muy técnico. Su puesto exige una formación específica. Es él quien se encarga de crear los ladrillos LEGO, trabajar con moldes de inyección, mantener la producción de todas las piezas de la marca y vigilar que la calidad esté a la altura. Es decir, una pericia técnica que la compañía ha querido reconocer con una pieza conmemorativa rarísima, de las que normalmente se quedan para los empleados más veteranos.

Detalle del bloque dorado de LEGO | Imagen: Captura del post en Reddit

El detalle que hace salivar a los fans. En los comentarios de la publicación de Reddit hay algo que ha llamado especialmente la atención de los coleccionistas: el famoso ladrillo dorado colocado entre las flores. Los fans lo describen como una auténtica rareza, casi imposible de conseguir por otra vía que no sea la antigüedad en LEGO.

UN VISTAZO A...

Entre 100 y 200 euros. El pequeño cubito dorado, en versión Duplo, aparece de vez en cuando en webs de subastas y suele venderse por entre 100 y 200 euros. Para una pieza pequeñita de plástico cromado, no está nada mal. Y como el público no tiene forma de comprarlo, la especulación está servida.

Cuando el ladrillo era de oro de verdad. Eso sí, hubo una época en la que el premio era todavía más gordo. A finales de los años 70 y principios de los 80, LEGO recompensaba a los empleados que superaban los 25 años de antigüedad con un ladrillo 2x4 estándar de oro macizo de 14 quilates. En internet todavía quedan algunos rastros de ellos, y hablamos de un objeto de colección prácticamente incalculable.

Vía | Jeuxvideo

Imagen | Unsplash

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