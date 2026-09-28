Lenovo Idea Tab Pro Gen 2, análisis: ninguna tablet me había hecho olvidar que estaba trabajando con Android, hasta ahora

Resulta difícil competir con Apple en el terreno de las tablets. Tras varios años usando un iPad con su lápiz y funda teclado, he de decir que me he encontrado muy a gusto con la propuesta de Lenovo: la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 es un todo en uno que convence tanto para uso de oficina como educativo. Y me parece una excelente tablet para consumo multimedia: no se queda atrás en nada. He trabajado, he escrito a mano, me la llevé de viaje y hasta la usé como soporte de lectura antes de dormir. Acompaña como ninguna.

✅ Cómpralo si…

Quieres una tablet todoterreno para el trabajo o la escuela.

Buscas un dispositivo potente y versátil para consumo multimedia.

No deseas andar comprando accesorios: el pack viene con su teclado y lápiz.

❌ No lo compres si…

Buscas una tablet compacta y ligera.

Quieres muchos años de actualizaciones y un Android limpio de bloatware.

Necesitas conectividad móvil para trabajar lejos del WiFi.

Lo esencial en 30 segundos

La Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 es una tablet de gran formato y construcción de aluminio que rinde especialmente bien en la reproducción de contenido multimedia y en los juegos. No es lo más potente de Android, pero tampoco se queda demasiado atrás: la he disfrutado como no imaginaba. Aunque el uso ideal es el de convertirse en la herramienta de trabajo definitiva, es justo donde más me sorprendió.

Lenovo ha sabido cómo trasladar la experiencia desde sus ordenadores a esta tablet Android. Con un modo de escritorio que sobresale usando el dispositivo con la funda teclado, es lo mejor del conjunto. No tener que prescindir de nada porque todo viene en el paquete es un lujo.

Lenovo ha puesto especial énfasis en potenciar la experiencia con la pantalla: es enorme y su resolución está a la altura. Viniendo de un iPad Pro como tablet personal, he de decir que Android y Lenovo están a la altura en términos de prestaciones, experiencia de escritorio y versatilidad de herramientas. Y aguanta días en reposo: es una gran compañera de viaje. La he disfrutado viendo series en el avión, también para escribir este análisis. Está hecho con Notion en la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2.

8,9 Diseño 8,8 Pantalla 9,0 Rendimiento 8,7 Software 8,8 Batería 9,2 A favor Excelente pantalla 3,5K de 144 Hz.

Gran experiencia de escritorio con teclado y lápiz incluidos.

Muy buena autonomía y consumo en reposo. En contra Solo dos actualizaciones de Android garantizadas.

Demasiado bloatware de fábrica.

No incluye cargador en la caja.

Nuestra experiencia con la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

No necesitas nada más. Es lo que más me gusta: Lenovo ha concentrado en un pack todo lo que cualquier usuario necesitaría. Puedes escribir con teclado físico, dibujar, ver Netflix a una calidad de vídeo y audio flipante o jugar a 'Genshin Impact' y similares en alta calidad gráfica. No tienes por qué prescindir de nada si eliges esta tablet. Y no solo es mérito de Lenovo, creo que por fin Google se ha puesto las pilas en el segmento tablet: Android 16 se comporta a las mil maravillas en este formato. Con materiales y acabados de auténtico lujo.

Menuda pantalla, niño. Es una delicia, uno de los puntos más fuertes de la tablet. Sus 13 pulgadas se hacen fuertes para trabajar en multitarea o ver la última peli descargada. Ofrece tasa de refresco de hasta 144 Hz, una gran nitidez y un brillo que deja ver la pantalla incluso en entornos muy iluminados. La Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 no es para trabajar bajo el sol. Aun así, es una de las que mejor resultado me dio en exteriores. Si buscas una tablet grande y con una pantalla de calidad, apúntala en tu lista.

Gran rendimiento con un pero. Lenovo quiere jugar en el campo de las tablets potentes, por eso ha equipado esta Idea Tab con el Snapdragon 8s Gen 4. Es un procesador de altas prestaciones que, sin ser el más top de Qualcomm, rinde a la altura de las expectativas. Los juegos, la fluidez general, los desplazamientos… Ninguna pega. Es un dispositivo que no se arruga ante lo que le pidas, siempre que entre dentro de las posibilidades de Android. Me habría gustado que partiese con Android 17 en vez de con Android 16. También que no estuviera limitada a 8 GB de memoria RAM, es mi principal pega con su ficha técnica. Creo que 12 GB habría sido el mínimo para su categoría.

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Perfecta para sustituir el ordenador. Parece que la tablet se disfraza de portátil, Lenovo ha conseguido que el control desde el teclado con touchpad sea perfecto. Gestos para cambiar entre apps, multitarea funcional, estética de escritorio... Ha sustituido a mi ordenador, creo que Lenovo se ha puesto a la altura de lo que Apple consigue con el iPad en el terreno profesional y educativo. La gran calidad del lápiz y de su respuesta en pantalla ponen el remate.

Batería casi para lo que le pidas. Sus 10.200 mAh de batería anticipan una buena capacidad. Y no se quedan cortos, ya que el sistema colabora en extender la autonomía para que no exista riesgo de quedarse colgados. Me ha durado varios días de uso medio y un día y medio cuando me la llevé de viaje y me mantuve a tope trabajando. De media supera las 10-12 horas de pantalla, consume muy poco en reposo y gasta bastante en reproducción bajo streaming: unas tres horas de Netflix bajo WiFi se llevaron más del 40 % de batería. Trabajando se porta mucho mejor: en torno a un 5 % cada hora escribiendo en la app de notas.

La batería es holgada y no trae el cargador en la caja, es lo único que le falta al pack para redondear el todo en uno perfecto. Bajo mis pruebas, logré recargar la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 del 0 a 100 % en algo más de una hora y media.

La respuesta a la escritura y los distintos niveles de presión del lápiz están a un excelente nivel

Software, bien y regular a la vez. Viene preparada para ser una excelente tablet y portátil. Con Android 16 y algo justa de actualizaciones: Lenovo solo garantiza dos. Además, viene cargadísima de bloatware: tuve que eliminar una buena cantidad de aplicaciones no deseadas tras la instalación (el sistema no paraba de recomendar listas completas). Una vez limpia, ha ido perfecta. Con el extra de la IA incorporada, parte de ella llega con herencia de Motorola. No marca un antes y un después en el uso, pero para tareas como corregir textos y generar contenido no va mal.

Ficha técnica de la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

LENOVO IDEA TAB PRO GEN 2 PANTALLA 13 pulgadas LTPS IPS LCD 3,5K (3.504 x 2.190 píxeles) 144 Hz 600 nits típicos, 800 nits de pico 99% DCI-P3 Dolby Vision 319 ppp DIMENSIONES Y PESO 296,48 x 191,91 x 6,20 mm 598 gramos aprox. PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 GPU Adreno 825 RAM 8 / 12 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 128 GB UFS 3.1 256 / 512 GB UFS 4.0 MicroSD de hasta 2 TB CÁMARA FRONTAL 8 megapíxeles Foco fijo CÁMARA TRASERA 13 megapíxeles Enfoque automático Flash BATERÍA 10.200 mAh Carga rápida de 45 W Sin cargador en la caja SISTEMA OPERATIVO Android 16 Actualizaciones de Android hasta Android 18 Cuatro años de actualizaciones de seguridad CONECTIVIDAD WiFi 7 Bluetooth 6.0 USB-C 5 Gbps con Power Delivery 3.0 y DisplayPort 1.4a Conector Pogo Pin Sin conectividad móvil OTROS Cuatro altavoces JBL con Dolby Atmos Dos micrófonos Desbloqueo facial Compatible con Lenovo Tab Pen Plus Compatible con teclado Lenovo 2-en-1 Acelerómetro, giroscopio, sensor RGB y sensor Hall PRECIO Desde 599 euros con el pack de funda teclado y lápiz

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2, la opinión de Xataka

Por lo que cuesta todo el pack no se me ocurre mejor tablet todo en uno para alguien que busque un dispositivo potente, versátil, perfecto para consumo multimedia y para llevarse la oficina allá donde su trabajo o estudios le trasladen. Incluye todo lo necesario para aprovechar el hardware al completo, hasta salida DisplayPort y espacio para tarjeta SD, algo inusual en una tablet de gama alta. Bien por Lenovo.

No creo que la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 desmerezca a un iPad Pro: aparte de que lo trae todo de serie, la tablet se porta genial en el día a día. Y de viaje, puedo dar fe: ha recorrido cientos de kilómetros por Europa mientras la estaba analizando. Va a ser mi referencia en tablets Android para este 2026.

¿Te lo recomiendo?

Si quieres una tablet con una excelente relación calidad/precio, y el iPad no es lo tuyo, para mí la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 es un sí rotundo. Viene todo en el pack (menos el cargador) y la calidad está a la altura de las mejores tablets. Tu presupuesto, eso sí, debe ser algo holgado, porque no es barata. Para todo lo que ofrece tampoco me parece cara.

Imágenes | Xataka

En Xataka | "Cualquier interacción con ChatGPT está en la nube y eso es arriesgado": la apuesta de Lenovo por modelos IA en local

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Lenovo. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.



