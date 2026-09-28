Vuelven los portátiles Vaio para recuperar el orgullo tecnológico japonés. El precio de ese orgullo son 2.400 dólares

Resulta que Vaio no estaba muerta: estaba de parranda. Sony tuvo la que una vez fue una de las marcas más atractivas del segmento de los portátiles (aunque también tenían equipos de sobremesa), se perdió en 2014 cuando los japoneses anunciaron la venta de la división de PC. Durante más de una década, han volado bajo el radar, pero ahora Vaio y sus nuevos dueños quieren volver con fuerza con un objetivo muy claro.

Demostrar que Japón sigue sabiendo crear dispositivos premium.

Vaio T. Antes de nada, vamos con el producto. Dentro de una nueva línea llamada 'Next series', Vaio ha anunciado los Vaio T. Se trata de un convertible de 13,3 pulgadas que pretende triunfar allí donde Sony cayó con sus Vaio convertibles en 2013 frente a los Lenovo Yoga. A nivel de especificaciones, ofrece lo siguiente:

Pantalla táctil de 13,3 pulgadas y resolución de 2.560 x 1.600 píxeles.

Procesadores Intel Core Ultra Series 3

Hasta 64 GB de memoria LPDDR5X.

SSD PCIe 5.0.

Batería para 18 horas de reproducción de vídeo.

Peso de 1,253 kg.

Lo que destaca es que estos nuevos Vaio son exactamente como los viejos Vaio: una pieza tecnológica que destaca no sólo por la potencia, sino por la forma y la función.

Diseño. En diseño, la cosa está clara, con un color rojo vibrante (que recuerda a la Sony Vaio clásica) y una forma que no se limita a copiar el diseño clónico de la gran mayoría de portátiles. En la parte de la bisagra tiene una placa que sirve para elevar el portátil cuando está abierto, permitiendo escribir en un mejor ángulo a la vez que optimiza el flujo de aire en la parte inferior. Pero, sobre todo, recupera la idea del mecanismo Multi-Flip.

Se ve mejor en el vídeo que hay sobre estas líneas, y consiste en una bisagra que no sólo deja girar la pantalla casi 360º para convertirla en una especie de tablet, sino que permite girar la pantalla en su eje para ofrecer otras formas de visualización. Así, se puede apoyar en una mesa dejando el teclado oculto o pasar al modo tablet apoyando la pantalla sobre el teclado, y no teniendo las teclas al aire en la parte inferior como ocurre con otros convertibles.

Esta idea ya la introdujo Sony con el Vaio Fit 13A en 2013, pero perdió contra la pantalla más simple y barata de los convertibles de Lenovo. De hecho, el diseño de los Vaio T bebe muchísimo del Fit 13A.

Vaya viaje. Y, ya que mencionamos a Sony, vamos con una pequeña aclaración porque es posible que te estés preguntando de dónde sale Vaio en pleno 2026. Tras la venta de la división por parte de Sony a Japan Industrial Partners, han seguido lanzando portátiles interesantes, pero con el problema de que pocos salieron de Japón. Es por eso que, sobre todo en Europa, la marca se sentía como algo perdida o casi desaparecida.

Japan Industrial Partners creó una empresa independiente llamada Vaio Corporation, y esa marca fue comprada por Nojima, otra compañía de electrónica japonesa, en 2025. Vaio Corporation sigue existiendo, pero tiene nuevos dueños que no sólo se limitan a recibir dinero, sino también a sugerir propuestas.

El rearme de Japón. Algo de lo que están orgullosos en Vaio Corporation es que sus portátiles son 100% japoneses. Se fabrican en la sede de Vaio en la ciudad de Azumino y cuentan con un control de calidad tan estricto como el que ya exhibían en los tiempos de Sony. En este sentido, aunque hayan cambiado varias veces de mano, la filosofía japonesa detrás de estos portátiles sigue intacta, y los Vaio T llegan cuando se está revolviendo algo en el sector tecnológico japonés.

En la década de los 80, Japón era toda una potencia en semiconductores hasta el punto de que llegaron a dominar sectores como el de la memoria. Sin embargo, Corea del Sur les comió la tostada y, poco a poco, el país pasó a un tercer plano en esta industria. Para los nuevos Vaio no fabrican los chips, pero sí muestran ese orgullo japonés en un dispositivo que llega justo cuando Japón quiere convertirse en un nombre a tener en cuenta en el segmento de los chips, con nombres como Rapidus Corporation o Fujitsu colándose en la conversación.

El precio de ese rearme. Ahora bien, esa ambición, de esos controles de calidad y de esa producción japonesa tiene un precio: desde 374.000 yenes, alrededor de 2.400 dólares, en la configuración de entrada. No han anunciado aún planes de expansión fuera de Japón, pero estamos hablando de unos precios que no son compatibles con la actual economía japonesa en la que hemos visto que hasta Sony y Nintendo han lanzado PS5 y Nintendo Switch 2 específicamente más baratas para su mercado local.

Imágenes | Vaio

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