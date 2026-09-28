Aparece en Villatuerta un proyectil de las guerras carlistas mientras la Guardia Civil hacía una exhibición para 250 niños

Imagina que firmas la autorización para que tu pequeño vaya a una exhibición policial y los profesionales tienen que salir disparados porque han encontrado un misil. Cerca de 250 escolares navarros pasaron la mañana del 23 de septiembre en la Plaza de los Fueros de Pamplona, tocando monturas, uniformes y hasta una moto acuática.

A 40 kilómetros, en una finca de viñedos de Villatuerta (de 1.256 habitantes), dos artificieros tuvieron que dejar la exposición a medias: acababa de entrar un aviso. La Guardia Civil de Navarra celebraba su Exposición de Medios anual por la Virgen del Pilar y les tocó, sin planearlo, explicar qué hacen los GEDEX ante una situación así.

Qué ha pasado. El aviso llegó desde el paraje de Legardeta, en Villatuerta (Tierra Estella): un proyectil de artillería entre viñedos. Una patrulla acordonó la zona hasta que llegaron los especialistas del Grupo de Explosivos. Ellos identificaron la pieza de sección hexagonal y sistema Whitworth, empleada a finales del siglo XIX. Por el lugar, indicaron que podría estar relacionada con las guerras carlistas. Comprobaron que aún conservaba carga en su interior y sí, tocaba neutralizarla.

El proyectil Whitworth. El ingeniero británico Joseph Whitworth patentó en 1854 un ánima (así se llaman) de plomo con sección hexagonal, en lugar del rayado circular habitual. Esto ajustaba el proyectil como un tornillo a su rosca y mejoraba notablemente alcance y precisión.

Del fusil de precisión resultante apenas se fabricaron 13.700 unidades. Eran carísimos y todavía hoy se subastan: la bala de fusil .451 no tanto, pero el proyectil del cañón del mismo nombre es una rareza y se puede encontrar por miles de euros. El mismo sistema se aplicó también a piezas de artillería que distintos ejércitos exportaron durante las décadas de 1860 y 1870. Justo en el periodo de las guerras carlistas.

El frente carlista. El municipio, en pleno frente de Estella, alberga el fuerte de la Princesa de Asturias (en el monte Esquinza). No en vano ha sido objeto de campañas arqueológicas desde 2014 centradas en el armamento carlista. Una tesis doctoral de la Universidad del País Vasco documentó decenas de proyectiles y restos de artillería recuperados en la zona, y el Museo del Carlismo de Pamplona dedicó en 2023 una exposición temporal a esos hallazgos. Villatuerta lleva más de una década siendo cantera de munición histórica.

Por qué la policía. En cuanto a los escolares, estas exhibiciones se amparan en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos, una instrucción del Ministerio del Interior vigente desde 2013 que aplican también Educación y las comunidades autónomas. Solo entre Guardia Civil y Policía Nacional se dieron 535 charlas en La Rioja en un semestre y otras 314 en un curso en Córdoba.

Y esto ha generado críticas: colectivos de familias y profesorado llevan meses pidiendo sacar a policías y militares de las aulas, con el argumento de que normalizan la autoridad policial como actor educativo antes de tiempo. En Navarra hay precedente casi calcado: en Cintruénigo, otro colegio dejó tocar porras y escopetas de la Guardia Civil a los niños, con la misma pregunta flotando en el aire sobre quién adoctrina a quién. Ningún cocinero, abogado o médico tiene un plan ministerial equivalente.

Casos parecidos. Cabe recordar que la mayoría de artefactos hallados en España proceden de la Guerra Civil. En la última década han detonado 8.160 proyectiles de ese conflicto, una media de 85 al año, con las cifras del cuerpo situando a Teruel a la cabeza (1.501 desde 2015, 607 solo en 2017). Atrás queda el caso más sonado de este verano, en Villores, con 68 proyectiles y 544 kilos de munición enterrados en una finca.

Los de origen carlista, más escasos, también se repiten en el norte: en Burgos apareció un cañón Krupp de 8 centímetros modelo 1868 en el valle de Mena, y en Lorca, también cerca de Estella, ya se había desactivado antes otro proyectil de tetones de 8 centímetros con más de 140 años a la espalda. En Galicia encontraron un nido de ametralladoras desbrozando un camino. También búnkeres.

Protocolo base. Quien encuentra cualquier forma de explosivo debe evitar tocarlo o moverlo y avisar al 112 o al 062. Los especialistas se desplazan, examinan visualmente el estado de conservación y determinan si conserva carga explosiva. Si el riesgo para el entorno es bajo, lo detonan in situ, como en Legardeta; si no, lo envuelven con mantas antiexplosivos y lo trasladan hasta una cantera o un paraje despejado.

En intervenciones de mayor riesgo, como la de una maleta sospechosa en los juzgados de Pamplona el pasado abril, el dispositivo despliega dos perímetros: uno de exclusión a 200 metros, solo para los artificieros, y otro de seguridad a 250 metros para la población y la atención médica. Eso sí, llevarse un proyectil a casa como recuerdo, algo que sigue pasando, constituye delito de tenencia de explosivos y puede acabar investigado por un juez.

Imágenes | GEDEX

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