La comedia romántica de moda no es en realidad una comedia: lo que 'La hipótesis del amor' revela sobre las mujeres en la ciencia

'La hipótesis del amor' es la comedia romántica mamarracha que necesitas para pasar el rato si quieres ver algo sin pensar demasiado. Sin embargo, si te apetece verla pensando, descubrirás que en realidad la nueva película de Amazon Prime, basada en la novela de Ali Hazelwood, es más que eso. Esta científica y escritora estadounidense cuenta con varias novelas que siguen una misma fórmula. Todas son comedias románticas plagadas de enredos graciosos y con una dosis justa de sexo en las que los protagonistas se dedican a algún ámbito de la ciencia. Pero, además de eso, todas ellas coinciden en tratar de un modo u otro las discriminaciones que han sufrido y siguen sufriendo las mujeres científicas.

Todas las historias de Ali Hazelwood se sitúan en Estados Unidos, pero en realidad muestran una realidad extrapolable a prácticamente cualquier parte del mundo. Dicho esto, vamos a ver por qué 'La hipótesis del amor' es mucho más que una historia para pasar el rato. Eso sí, si tienes intención de verla y aún no lo has hecho, guárdate este artículo para más adelante, ya que cuenta con algunos spoilers. Si no tienes intención de verla, quédate. La información que trasciende más allá de la pantalla es importante para todo el mundo.

Trabajo robado y síndrome del impostor

La intencionalidad reivindicativa de esta película se pone de manifiesto prácticamente al principio, cuando Olive conoce a Anh en la presentación de los cursos de doctorado. Olive había decidido sentarse en las últimas filas y pasar desapercibida, pero la que luego se convertirá en su mejor amiga la anima a sentarse delante, donde se encuentran casi todos los chicos. Por el camino, aparta a varios de ellos y les dice: “Sí, somos mujeres científicas, podéis pisarnos y robarnos el trabajo”.

Si bien es un comentario en tono de broma, con ello hace referencia a todos los hallazgos científicos que se han publicado a lo largo de la historia con nombre masculino, a pesar de tener detrás a una mujer, normalmente compañera, subordinada o familiar de este. A veces se trataba de robos, otras eran ellas mismas las que cedían sus datos con tal de que se pudiesen publicar, ya que si iban firmados por una mujer se tomaban menos en serio. El efecto Matilda habla justamente de esto. Si muchos grandes genios de nuestra historia hubiesen sido mujeres, quizás hoy no conoceríamos sus logros.

Afortunadamente, hoy en día esto ya no es tan común, aunque siguen dándose algunos casos. Lo que sí sigue bastante extendido entre mujeres científicas es ese síndrome del impostor que las empuja a querer trabajar el doble para demostrar que son suficientes. En la película lo vemos claramente en la obsesión que tiene Olive en trabajar, trabajar y trabajar, pero no solo le ocurre a ella como estudiante. También se deja ver cuando habla con la doctora Aslan para trabajar con ella y esta le explica que su trabajo debe ser impecable. No puede haber errores.

Una gran científica de nuestra era, la astrofísica Jocelyn Bell, ha hablado mucho en sus conferencias sobre cómo sufrió ella el síndrome del impostor. Cuando llegó a la Universidad de Cambridge como estudiante de doctorado, sabía que no lo iba a tener fácil. Si la ciencia en general era un territorio árido para las mujeres, la astrofísica lo era especialmente, así que debía trabajar el doble para demostrar lo mucho que valía. Y lo cierto es que aquel síndrome del impostor terminó siendo bastante premonitorio, ya que en aquella Universidad descubrió los púlsares. Fue un hallazgo que hoy en día se le ha reconocido de muchas formas, pero que en su momento le valió el premio Nobel a su director de tesis. A ella no.

Acoso: de 'La hipótesis del amor' a la vida real

En 'La hipótesis del amor' se refleja muy bien otro de los motivos por los que muchas mujeres abandonan la carrera investigadora. El acoso sexual o por motivos de sexo. Tendemos a asociar este tipo de acciones con otros ámbitos, como el cine, donde precisamente surgió el movimiento #Metoo. Sin embargo, en ciencia es más habitual de lo que parece.

Según un estudio publicado en 2018 en Estados Unidos, más de la mitad de las mujeres en ciencia, ingeniería y medicina de este país han sufrido algún tipo de acoso laboral o sexual, o ambos, durante su formación o ejercicio profesional. Estas cifras son especialmente preocupantes en áreas que incluyen trabajo de campo, como la geología o la antropología. En 2014, por ejemplo, se publicó una investigación en la que se encuestó a 142 hombres y 516 mujeres de algunas de estas profesiones. Este trabajo se centró concretamente en el acoso y la agresión sexual, de manera que las mujeres refirieron haber sufrido el primero en un 71% de casos y el segundo en un 26%. En cuanto a los hombres, el 41% había sufrido acoso y el 6% agresiones.

El personaje de Anh hace la primera referencia de la película a la discriminación de las mujeres en el ámbito de la ciencia

La película ocurre en Estados Unidos y estos estudios provienen de sus centros de investigación, pero no es algo de lo que nos libremos en otros países. En España, por ejemplo, el Instituto de Recerca Biomédica de Lleida recogió en 2023 el testimonio de 345 científicas. El 73,6% de las encuestadas reportó haber sufrido acoso sexual y el 28,7% alguna forma de abuso. Además, el 34,5% de las víctimas reportó efectos psicológicos duraderos, incluyendo disgusto, miedo, ira, vergüenza, ansiedad, depresión y trauma. Este es solo un ejemplo, pero en el libro 'Acoso: #MeToo en la ciencia española', de Ángela Bernardo, se recogen muchos más casos en distintas universidades y centros de investigación de nuestro país.

Cuando Olive sufre el acoso sexual del doctor Benton, podríamos verlo como algo aislado, pero lo cierto es que es demasiado común. Por eso, 'La hipótesis del amor' es mucho más que la comedia romántica del momento.

La elección de la novela romántica no es casualidad

La propia Ali Hazelwood se ha declarado una gran seguidora de la literatura romántica con tintes eróticos, especialmente el Omegaverso. Esta es una de las muchas ramas en las que se ha dividido el género romántico en los últimos años. Hoy en día están de moda géneros como el romantasy, el mafia romance o el sport romance, en los que se mezclan la temática fantástica, las historias de mafiosos o el deporte con las historias de amor.

El amor puede estar literalmente en cualquier parte, así que el abanico es inmenso. Por otro lado, hay quien define los libros según los clichés que aparecen: enemies to lovers, pueblo pequeño, solo hay una cama, familia encontrada... Hay para todos los gustos y el nombre nos da pistas de lo que encontraremos en la trama.

En definitiva, el romance no es un género encorsetado, sino un recurso que puede utilizarse y construirse para contar cualquier tipo de historia y, de paso, hacerla atractiva para un público cada vez más amplio. Si bien después de publicar sus primeras novelas se lanzó a su querido Omegaverso, Ali Hazelwood decidió usar el género romántico para contar una realidad que le importaba mucho dar conocer. Ese science romance ha puesto sobre la mesa un tema tan importante como la discriminación de las mujeres en el ámbito de la ciencia. Y todo, por supuesto, aliñado con clichés como el fake dating o el solo hay una cama.

Con todo esto, hay mucho debate sobre si 'La hipótesis del amor' es una buena adaptación del libro, pero está claro que, al menos, no se ha perdido la esencia de ese nuevo género que Ali Hazelwood ha querido crear. Con respecto a si se han seleccionado bien las partes que se han mantenido y las que no, es debatible y daría para otro artículo. De momento, dejémoslo en que es una cuestión de gustos.

Imagen | Amazon Prime

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