Hay un cráter que lleva décadas expulsando fuego y metano. Ahora sabemos que nació mucho después de lo que se creía

En medio del desierto de Karakum nos podemos encontrar un agujero casi perfecto en el suelo, de aproximadamente 70 metros de diámetro, que a día de hoy está cubierto de llamas. La historia popular afirma que en 1971, un grupo de ingenieros soviéticos prendió fuego a un cráter de gas colapsado con la ilusión de que las llamas se apagaran por sí solas en unas pocas semanas, pero 50 años después este pozo sigue ardiendo y para muchos es conocido como la 'Puerta del Infierno'.

La versión que se cuenta. Tras un evento que ocurrió hace varias décadas, lo lógico es que la historia de lo que ocurrió de verdad se haya distorsionado bastante. Y en este caso se piensa que en 1971 un grupo de geólogos estaba buscando gas natural por el desierto haciendo diferentes catas en la tierra, pero llegó un punto en el que el suelo literalmente colapsó e hizo que el equipo desapareciera en un gran cráter que estaba liberando gases tóxicos.

Aquí lo más preocupante para las autoridades era precisamente el efecto nocivo que podían tener estos gases en toda la población, y es por ello que los ingenieros cogieron y prendieron fuego para que se consumiera el metano. Pero a día de hoy todavía sigue en activo este cráter.

Lo que sabemos. Si dejamos atrás la versión popular, encontramos diferentes investigaciones que han querido darle rigor a lo que de verdad ha ocurrido en este cráter. Uno de los métodos que tenemos para comprobarlo es la tecnología satelital y su capacidad para reconstruir la historia térmica del cráter. Y sus resultados apuntaron a que no existe ninguna anomalía térmica en la zona antes de 1987.

Por concretar más, la última imagen satelital que muestra el cráter sin fuego data del 20 de septiembre de 1987, mientras que la primera prueba que tenemos del cráter en llamas es del 27 de enero de 1988. Esto demuestra de forma cuantitativa que el encendido del gas se produjo entre finales de 1987 y principios de 1988, desmintiendo categóricamente la arraigada fecha de 1971.

Un problema ambiental. El estudio que se ha hecho va un poco más allá de la cronología e indaga en el problema ambiental crítico, puesto que las emisiones de gases de efecto invernadero son los protagonistas. En concreto, se ha visto que hay más de 40 plumas de metano emergiendo del pozo, con altísimas tasas de emisión que oscilan entre los 1.000 y los 3.000 kg por hora. Y esto hizo que en el periodo que comprende entre 2020 y 2025 se emitieran 71 kilotoneladas de metano.

Es un problema. Este volumen es enorme a nivel global, puesto que, según los informes de seguimiento de la Agencia Internacional de la Energía, Turkmenistán se sitúa hoy entre los países con mayor intensidad de emisiones de metano en el sector del gas y el petróleo a nivel mundial. Además, plataformas internacionales de la ONU, como IMEO y MARS, señalan regularmente a este país como uno de los focos principales de eventos de emisión de gases detectables desde el espacio exterior.

Ante esta presión medioambiental y el desperdicio de recursos, el gobierno de Turkmenistán ordenó en 2022 encontrar una solución definitiva para apagar el vasto incendio del cráter. En la actualidad, las autoridades han perforado pozos de alivio cercanos en un intento de reducir el flujo de gas que alimenta la "Puerta al Infierno", y aunque la intensidad visible del fuego ha disminuido notablemente gracias a estos trabajos recientes, los datos de los investigadores revelan una realidad preocupante, puesto que esta reducción visual de las llamas no muestra una correlación clara con una disminución en la emisión total de metano.

Vía | Science Blog

Imágenes | Flickr

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