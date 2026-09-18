Los soviéticos excavaron un canal de 227 kilómetros en 20 meses. Lo hicieron tan rápido que olvidaron un detalle: sus barcos de guerra

En 1931, la Unión Soviética consiguió algo que sobre el papel parecía imposible: abrir una vía navegable de unos 227 kilómetros entre el mar Blanco y el Báltico, y hacerlo en apenas 20 meses. Stalin podía presentar el Belomorkanal como una demostración de que su nuevo Estado era capaz de doblegar incluso la geografía a una velocidad extraordinaria. Solo había un problema: las prisas por terminarlo y las restricciones impuestas a la obra dejaron el canal con apenas unos 3,5 metros de profundidad.

Un atajo al Ártico. La idea de conectar el Báltico con el mar Blanco llevaba circulando desde mucho tiempo antes, pero su enorme coste había impedido materializarla. Stalin la recuperó dentro del impulso industrializador del primer Plan Quinquenal con una motivación que iba más allá del comercio: disponer de una ruta interior que permitiera trasladar unidades navales hacia el norte sin tener que rodear la península escandinava.

El recorrido entre Leningrado y el mar Blanco podía acortarse así en miles de kilómetros y quedar, además, dentro del territorio soviético. En 1931 el proyecto dejó de ser una vieja ambición rusa y se convirtió en una orden.

La condición: a una velocidad absurda. El régimen impuso un plazo extraordinariamente corto y recurrió de forma masiva a prisioneros del Gulag para conseguirlo. Decenas de miles trabajaron excavando roca y tierra en unas condiciones brutales, con maquinaria escasa y herramientas rudimentarias, mientras la consigna exigía construir rápido y barato, utilizando materiales locales y reduciendo al mínimo el acero y el cemento.

El resultado fue espectacular desde el punto de vista propagandístico: en junio de 1933 la obra estaba terminada después de aproximadamente 20 meses de trabajos. El Belomorkanal tenía 19 esclusas y atravesaba lagos, bosques y terrenos rocosos del norte soviético.

Prisioneros trabajando, 1932

No aceptamos barcos. Ocurre que cumplir el calendario condicionó las dimensiones del canal y, especialmente, su profundidad inicial, situada alrededor de los 3,5 metros. Era demasiado poco para convertirlo en la gran ruta marítima imaginada y restringía seriamente el tamaño de los buques, sobre todo los de guerra, que podían atravesarlo.

La paradoja quedó resumida en una frase atribuida al propio Stalin después de recorrer la obra: el canal era “poco profundo y estrecho”. La URSS había conseguido excavar en menos de dos años una conexión estratégica entre dos mares, pero las características que habían permitido construirla tan deprisa eran también las que limitaban su utilidad.

Ruta del canal

Algunos sí pasaron. Aunque la historia suele simplificarse diciendo que el canal quedó inutilizado por completo para la propia Armada soviética, la realidad resulta algo más matizada: algunas unidades militares sí fueron transferidas a través de él. El problema era más bien de escala, porque su escaso calado impedía que funcionara como el gran corredor naval y comercial que había inspirado el proyecto, y determinados submarinos y buques requerían soluciones especiales para atravesarlo.

Tampoco el tráfico comercial alcanzó las expectativas originales, por lo que una infraestructura concebida como una arteria estratégica terminó desempeñando un papel bastante más modesto del imaginado.

La hazaña propagandística explicó el fracaso. El canal fue presentado como una demostración de la capacidad soviética para ejecutar obras gigantescas mediante planificación centralizada, hasta el punto de que escritores como Máximo Gorki participaron en una obra colectiva dedicada a glorificar su construcción. Detrás de aquella imagen había una realidad mucho menos celebrable: trabajo forzado, miles de muertos y una infraestructura cuyas limitaciones obligaron posteriormente a realizar ampliaciones y mejoras.

El Belomorkanal sobrevivió y continúa siendo navegable, pero nunca llegó a convertirse en la gran arteria marítima prometida. De hecho, la cifra que debía demostrar aquel éxito soviético (esos 227 kilómetros en 20 meses) terminó siendo también la mejor forma de explicar qué había salido rematadamente mal.

Imagen | Wikimedia, Semenov.m7

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