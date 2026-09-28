Hoy tienes una cita con Xataka: nos vemos a las 17:00 en el Q&A "Especial iPhone". Solo para miembros de Xataka Xtra

Ya, lo sabemos, los lunes son terribles, pero pueden serlo un poco menos si tienes un plan chulo para la tarde. Hoy, lunes 28 de septiembre, a las 17:00 hora peninsular española, se celebra el Q&A "Especial iPhone", el encuentro virtual entre xatakeros y editores de Xataka exclusivo para miembros de Xataka Xtra. Esta vez sí os proponemos un tema: descubrir los iPhone 18 Pro y el iPhone Duo de la mano de dos editores que han probado ambos.

Os dejamos las coordenadas para que no se escape nada y luego volvemos a esto:

Día : hoy, lunes 28 de septiembre.

: hoy, lunes 28 de septiembre. Hora : 17:00, hora peninsular española (16:00 en Canarias).

: 17:00, hora peninsular española (16:00 en Canarias). Asistentes : Javier Lacort, Álex Alcolea, Andrés Mohorte, Javier Pastor y Ángela Blanco.

: Javier Lacort, Álex Alcolea, Andrés Mohorte, Javier Pastor y Ángela Blanco. Link de conexión: lo tenéis ya en el correo.

Las sesiones de Q&As son una de las ventajas exclusivas de Xataka Xtra, nuestra nueva comunidad para suscriptores que incluye sorteos, descuentos, newsletters exclusivas y más.

Qué nos espera esta tarde

Javier Lacort vivió la presentación en Cupertino y ya ha tenido el iPhone Duo en las manos, al igual que nuestra compañera Ángela Blanco. Álex Alcolea lleva días con el iPhone 18 Pro Max para su análisis y ya os contó sus primeras impresiones. Los dos estarán a vuestra disposición para responder vuestras preguntas y saciar las dudas que pueda haber acerca de este lanzamiento.

Y si lo vuestro no son los iPhone, cero problemas. El tema central es la presentación de Apple, pero, como en cada Q&A, la puerta queda más que abierta para hablar de lo que os apetezca. Este es un ratito en buena compañía para compartir una conversación sobre los temas que nos apasionan, así que a tope con hablar de cualquier otra cosa.

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El encuentro será por Google Meet, así que no hay que instalar nada. Podéis entrar desde el ordenador, el móvil o la tablet. Recordad que el enlace de conexión solo os habrá llegado si tenéis marcada la casilla "Comunidad Xtra" en vuestra área de socio, así que revisadlo cuanto antes. Sobra decir que encender la cámara y el micrófono, así como la participación, son voluntarios. Si preferís escuchar desde el sofá, también vale.

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