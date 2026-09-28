La nueva ley de incendios dice que limpies tus lindes y las de tus vecinos. El problema es que esas lindes demarcan las propiedades

Durante siglos y desde que existe el concepto de “propiedad”, mover una linde ha sido pecado, delito o ambas cosas. El Deuteronomio prohíbe correr el lindero que fijaron los antiguos (19:14) y maldice a quien lo haga (27:17). Por entonces se marcaba con doble surco o con pilares de piedra. Roma divinizó el mojón: en las Terminalia, cada 23 de febrero los dueños de campos vecinos hacían un sacrificio ante la piedra de Término. Cuenta la leyenda que, al levantar el templo de Júpiter en el Capitolio, todos los dioses se dejaron desalojar menos él. Ovidio, en tono coloquial, le pidió que no cediera ante el arado del labrador: si no cedió ante Júpiter, menos ante un hombre.

Pero 2026 ha sido el peor año en la historia de nuestros incendios. Estamos a 28 de septiembre y el monte sigue dando guerra. En la última semana se declararon fuegos en Galicia (Porto do Son, 57 hectáreas, en una jornada con 38,5 ºC en Ourense, además de Gondomar y O Xurés) y también en Puertollano (150 hectáreas) y Ayamonte. En este escenario, la Xunta ha presentado el anteproyecto de su nueva ley de incendios con una premisa sencilla: cada uno limpia lo suyo. Y lo del vecino, si este no lo hace. Aquí empieza el lío.

Qué dice el anteproyecto. El texto, que pasó por el Consello Forestal el 22 de septiembre y llegará al Parlamento en octubre, renueva la Ley 3/2007 (dos años ha llevado su tramitación). Amplía un mes la época de alto riesgo, del 16 de junio al 15 de octubre, y mantiene la franja de 50 metros alrededor de núcleos y viviendas, que la Xunta podrá ampliar a 100 en aldeas con situación 2 y duplicar en zonas estratégicas. Cien metros, has leído bien.

También suben las distancias junto a autopistas (20 metros), carreteras y tendidos eléctricos (10) y gasoductos (5). Por primera vez obliga a los dueños de terrenos urbanos que lindan con el monte, aunque el concello no haya delimitado la franja: biomasa bajo 50 centímetros y copas fuera de los tejados. Siguen prohibidos eucaliptos, pinos y acacias, con excepciones ornamentales. Las multas van de 100 a 1.000 euros las leves y de 1.001 a 100.000 las graves, en zonas estratégicas. Por cierto, en el Pirineo aragonés ya están creando anillos antiincendios entre todos.

Temporada histórica. Ya contamos que el incendio de Ávila mostraba cómo los récords caen de un año a otro, y que en el primer semestre ya ardió seis veces más que en 2025. El balance de EFFIS confirma 299.501 hectáreas quemadas hasta el 24 de septiembre, el triple de la media (unas 95.000) y el 44,1% de todo lo que arde en la UE. No supera a 2025, que en esa fecha sumaba 390.084 y cerró con 393.079, la peor desde 1994.

Lo peor de 2026 han sido los 43 grandes incendios a mediados de agosto, Niebla (Huelva) como el mayor de la historia de Andalucía, primera emergencia de interés nacional por fuego, y Los Gallardos (Almería), el más mortífero del sur de España, con 13 víctimas. Más de 90.000 personas fueron evacuadas o confinadas.

La novedad: entrar en la finca ajena. El artículo 39.3 permite (no obliga) que el dueño de una casa o granja desbroce la finca vecina dentro de esos 50 metros, con servidumbre forzosa de paso, si su titular lleva dos años consecutivos incumpliendo o la biomasa supera los 50 centímetros de altura media. Antes debe avisar al concello (responsable de localizar al propietario y sancionarlo). Lo que no se podrá es cortar árboles: eso corresponde a su dueño. La Asociación Forestal de Galicia ya protesta por estas medidas.

Hablando de árboles: en algunas zonas la costumbre gallega permitía plantarlos hasta el mismo linde para fijarlo (no junto a las casas). El artículo 591 del Código Civil, en cambio, exige dos metros de distancia para árboles altos y 50 centímetros para arbustos. Recuerdo que la Audiencia de Málaga ordenó el año pasado "talar o trasplantar" cinco árboles porque la antigüedad no legaliza la infracción. Y el árbol que hace de mojón no puede talarse sin acuerdo de ambos colindantes. Un mismo seto puede ser ilegal por cercano, intocable por linde y, según el anteproyecto, inflamable.

Pleitos y pleitesía. Convendría aparte hablar de minifundios. En 2010, unos marcos de piedra "desaparecidos o movidos" trajeron bastantes problemas. El Código Penal castiga con multa de tres a dieciocho meses alterar mojones, y la jurisprudencia incluye elementos naturales como rocas o árboles. Solo hay delito si hay ánimo de lucro: si es una discusión honesta, toca deslinde civil. El problema es definir dónde acaba la finca. Para entrar en la del vecino hay que saber dónde acaba la tuya, ¿no? Para las fincas de dueño desconocido se mantiene la expropiación, pero en fincas abandonadas, a veces limpiar cuesta lo mismo si no más que su valor catastral.

Empecemos con datos, si bien son algo arcaicos: Galicia suma 11 millones de parcelas rústicas (el 28% de España) y 1,7 millones de propietarios, con una media de 6,7 parcelas de 2.500 metros cuadrados, y el Catastro tenía mal identificada la propiedad de alrededor del 30%. La Xunta cifra en un 8% las parcelas sin dueño conocido, un porcentaje que en zonas abandonadas sube al 30-40% y en algunos polígonos hasta un 80% ni figura en el Catastro. Por cierto, un levantamiento topográfico cuesta entre 200 y 800 euros por parcela.

En Galicia los lindes se han marcado de mil formas, con muros y árboles que ya no existen incluidos, y con los chalés se popularizaron los cierres de tuyas, que dan intimidad pero son altamente inflamables. Por eso el anteproyecto promueve, según La Voz de Galicia, su "sustitución progresiva" en la interfaz urbano-forestal. Sugiere ir retirando también brezos, enebros, palmeras, pinos, cipreses, cedros, piceas y abetos. Es una recomendación, no una orden, pero apunta a los setos que hacen de linde en una comunidad donde ni el Catastro sabe dónde está la línea.

Lo que no se cumple. El cumplimiento flojea un poco, eso sí: en 2025 se revisaron 244.200 parcelas, cerca del 64% estaban gestionadas y se abrieron 226 expedientes sancionadores. Este año, la ley de acompañamiento de los presupuestos prevé retener el 30% del Fondo de Cooperación Local a los concellos que no se adhieran al convenio de biomasa. El telón de fondo es el de 2025 y las casi 120.000 quemadas en Galicia. Décadas de abandono rural han acumulado combustible, y el fuego se come los cultivos que antes lo frenaban. El anteproyecto puede multar con 100.000 euros, autorizar a un vecino a entrar con la desbrozadora y recomendarte que arranques el seto. Lo que todavía no puede es decir de quién es cada finca.

Y sin embargo, hay que abrir anillos. Nada de esto hace menos cierto que el fuego no lee escrituras. Las brasas pueden viajar kilómetros por delante del frente, y un estudio de UC Berkeley sobre cinco incendios californianos (2017-2020) atribuyó a las brasas cerca de un tercio de las igniciones y vio que 1,5 metros sin vegetación alrededor de la casa aumentaban su supervivencia. Es una franja que, en un chalé con seto de tuyas, puede estar ocupada por el propio seto.

Además, el mosaico de parcelas cultivadas que separa las lindes es un cortafuegos natural. Ya lo contamos: la agricultura activa reduce un 75% la exposición de los edificios y el abandono multiplica por siete las estructuras en riesgo alto.

Imágenes | Óscar Sánchez

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