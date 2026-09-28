Un juego ha irrumpido con fuerza en el top 10 de Steam: consiste en diseñar y coser vestidos victorianos

En Steam, los primeros puestos del ranking suelen estar ocupados por shooters, mundos abiertos o grandes RPG, pero ahora mismo uno de los juegos más populares en la plataforma va de algo muy distinto: diseñar y coser vestidos victorianos. Se llama Dressmaker y no es una rareza, sino el último ejemplo del auge de los cozy games, que sustituyen la competición por experiencias más relajadas y creativas.

Dressmaker. Salió el pasado 21 de septiembre y su título deja bien claro de qué va: hay que hacer vestidos. En Dressmaker eres modista y recibes los encargos de tus clientas. En base a sus peticiones debes elegir las telas, cortar las piezas a partir de los patrones, añadir lazos, volantes y todo tipo de adornos. El proceso de confección tiene cierta dificultad, no es pulsar botones y ya. Por ejemplo, hay que pensar bien cómo colocar el patrón y decidir si se corta la tela al hilo o al bies. Un pequeño error en el proceso puede afectar al resultado final del vestido.

Las cifras. 'Dressmaker' no se ha hecho tan popular por sorpresa. Antes de su lanzamiento había acumulado 200.000 wishlists en Steam, cifra que se elevó a 400.000 poco después del lanzamiento. Ahora mismo está en el puesto nº6 del top de Steam, compitiendo con títulos muy esperados como 'Control Resonant' y 'Silent Hill: Townfall'. Atendiendo a las cifras de usuarios de SteamDB, no es un éxito efímero: en el momento de escribir estas líneas, hay 16.747 personas jugando y ha llegado a alcanzar picos de más de 35.000 jugadores simultáneos.

El top 10 de Steam ahora mismo.

El triunfo de lo cozy. Significa "acogedor" y son juegos que se alejan de lo que solemos asociar al videojuego tradicional. Aquí no hay que salvar el mundo o derrotar enemigos, hay que hacer cosas como cuidar un huerto, pescar, cocinar, ordenar y limpiar o coser vestidos victorianos. La recompensa está en completar una tarea, ver cómo progresa algo que has creado o simplemente dedicar un rato a una actividad sin demasiadas consecuencias. En un medio acostumbrado a pedir al jugador que gane, sobreviva o supere un desafío, los cozy games ofrecen algo diferente: jugar sin necesidad de estar compitiendo todo el tiempo.

Además, hay un factor que juega en favor de su éxito: son juegos baratos. Generalmente su precio está por debajo de los 15 euros, un coste de entrada muy inferior al de los grandes lanzamientos, lo que reduce la barrera para probarlos. 'Dressmaker', por ejemplo, cuesta 13,92 euros.

El punto de inflexión. Los juegos cozy ya existían mucho antes, pero la pandemia de 2020 marcó un antes y un después para el género. 'Animal Crossing: New Horizons' llegó en pleno confinamiento y vendió más de 13 millones de copias en sólo seis semanas. Su lanzamiento llegó en un momento en el que millones de personas necesitaban entretenimiento, pero también demostró que había un público enorme para una forma de jugar alejada de la dificultad y la competición que dominaban buena parte del sector. De repente, decorar una isla y plantar nabos era más que suficiente para sostener un videojuego de éxito.

La tendencia continúa. Según datos de GameDiscoverCo, los juegos que se describen como cozy y que superaron los 100.000 dólares de ingresos pasaron de representar el 0,4 % de los lanzamientos en 2022 al 3,1 % en 2025. Y si miramos los juegos que SteamDB agrupa bajo la etiqueta cozy, el salto es todavía más evidente: fueron 44 en 2021, 646 en 2025 y ya van 995 en 2026.

'Animal Crossing' y 'Stardew Valley' son los dos grandes nombres del género, pero cada vez hay más títulos que proponen esa jugabilidad tranquila con mecánicas aún más concretas. Recientemente lo hemos visto con juegos como 'Leafy Corner', en el que gestionamos una tienda de plantas; 'ReStory: Chill Electronics Repairs', que convierte la reparación de aparatos electrónicos en el centro de su propuesta; 'Librarian: Tidy Up the Arcane Library!', donde nuestra misión es poner en orden una enorme biblioteca; o 'Creature Kitchen', que nos pone a cocinar para las criaturas de un bosque.

Imágenes | Dressmaker

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