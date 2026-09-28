Telefónica prueba en Alemania cuánto puede adelgazar una empresa cuando mete IA en todas partes. España juega en el mismo tablero

Telefónica está reestructurando su filial alemana O2 tras perder a uno de sus grandes clientes. Lo interesante está en cómo piensa hacerlo: va a aplicar unos 150 casos de uso de IA mientras reduce su plantilla, cierra tiendas y simplifica procesos. El objetivo, como casi siempre, está en las cuentas: tiene el objetivo de ahorrar 185 millones de euros al año desde 2028.

La crisis llegó antes que la IA. Aunque parece que esto es otro discurso de "IA quitándonos el trabajo", la realidad es que O2 lleva desde 2023 arrastrando el impacto de perder a 1&1 como gran cliente mayorista. Se estima que ese negocio podía aportar hasta 500 millones de euros anuales, y la ruptura ha hecho que los ingresos de la filial germana caigan un 3,8% en 2025 y otro 9,8% en el primer semestre de 2026. La IA no ha sido por tanto la causante del problema, pero sí parece estar permitiendo que la respuesta sea mucho más profunda que un simple recorte de costes.

150 casos de uso de IA. Según explicó el CEO de la compañía en Alemania, Santiago Argelich Hesse, O2 está aplicando esos casos de uso de IA en ámbitos como la gestión de red, la atención al cliente, la personalización y los procesos internos. En la red ya hay casos bastante concretos: O2 asegura que sus funciones de IA para ajustar frecuencias y capacidad según la demanda reducen alrededor de un 10% el consumo eléctrico de la red de antenas, por ejemplo.

La empresa quiere (y puede) ser más pequeña. Telefónica Deutschland ya ha pactado la eliminación de hasta 1.100 puestos de trabajo a finales de 2026 y el cierre de unas 60 tiendas. Un documento interno publicado por Handelsblatt elevaba la cifra a 1.650 puestos que podrían eliminarse hasta 2028. No todos esos recortes se deben a la IA: también están motivados por la digitalización de las ventas, la pérdida de 1&1 y la simplificación de sus estructuras internas.

UN VISTAZO A...

Ahorro de 185 millones al año. La filial alemana de Telefónica calcula que todas las medidas aprobadas y previstas en este plan de reestructuración permitirán alcanzar esa cifra de ahorro anual desde 2028. Para llegar a ella ya ha reservado 265 millones de euros para la primera fase del proyecto —incluidas las salidas de personal—, y prevé poder usar hasta 155 millones de euros más para medidas adicionales.

Alemania no está sola. El plan estratégico Transform & Grow 2026-2030 coloca a España, Alemania, Reino Unido y Brasil como los cuatro mercados centrales del grupo. Uno de sus seis pilares es precisamente el de "simplificar el modelo operativo", y Telefónica prevé que esa simplificación genere hasta 2.300 millones de euros de "eficiencias" en 2028 y 3.000 millones en 2030.

La IA es base del plan. Entre esas prioridades para 2026 Telefónica incluye una "reestructuración de la plantilla" y una "automatización de las operaciones de red y empresariales a través de la IA" en el mismo bloque estratégico. También se habla de programas de formación de la plantilla para desplegar herramientas de IA y para la automatización de procesos. Alemania se convierte en una especie de gran campo de pruebas para este proceso, y es razonable pensar que si éste tiene éxito se podría expandir al resto de países del grupo.

España juega en el mismo tablero. Telefónica no ha anunciado que vaya a copiar exactamente los ajustes de O2 Alemania, pero sí ha fijado para todo el grupo una estrategia muy similar: menos complejidad, más automatización y una estructura operativa más eficiente. El objetivo en 2035 es aún más ambicioso: quiere redes autónomas y "agentes de agentes" de IA repartidos por todo el negocio para resolver todo tipo de tareas. Alemania ya ha iniciado esa transformación, y ahora queda por ver si ese proceso cumple objetivos, porque de lograrlo, es probable que veamos su implantación en otros países, España incluido.

Imagen | Telefónica

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