Invertir en Lego: la apuesta por el otro ladrillo

Hay quienes invierten en bolsa y quienes invierten en ladrillo. Otros apuestan por bitcoin y otro tipo de monedas. Y los hay, incluso, que invierten en piezas Lego.

Estos juguetes solían comprarse como juguetes para los niños. La aparición de modelos de la Guerra de las Galaxias hizo también que muchos mayores compraran estos juguetes para su propio disfrute. Bien porque se pasara la afición, bien porque se fuera consciente de tener una pieza valorada (por estar descatalogada o ser difícil de encontrar), muchos han visto en la venta de estos juguetes la oportunidad de hacer algo de dinero. No en vano, estas piezas se han llegado a revalorizar un 2.230% desde 2007.

Piezas Lego que más se han revalorizado. Fuente: CNBC.

Tanto que algunos de los que compran figuras y piezas Lego lo hacen exclusivamente (o casi) como una inversión. Es decir, adquieren estos juegos con la esperanza de revenderlos pasado un tiempo y obtener una ganancia de la inversión.

¿Cuánto vale una pieza?

BrickPicker.com es una guía de precios e inversiones en Lego. Sus creadores son dos hermanos, Jeff y Ed Maciorowski. Ambos son (más allá de sus profesiones) inversores de estos juguetes. Ed, por ejemplo, tiene más de 3.000 sets, con un valor estimado de más de 100.000 dólares, según sus cálculos. Los acumula y los vende pasados unos años para recabar dinero con el que pagar la matrícula universitaria de su hijo.

Según su opinión, invertir en ladrillos de Lego es mucho más prudente que la mayoría de las inversiones convencionales, especialmente en acciones.

Esta web proporciona información sobre los precios de las figuras y piezas en los mercados de segunda mano. Es decir, es una ayuda para el entusiasta de Lego, para el coleccionista e inversor, ofreciendo los precios más actualizados y actuales de los juegos, tanto nuevos como usados.

Pueden pasar muchos años hasta que algunas piezas de Lego se revaloricen como para ser rentable

Para funcionar, BrickPicker.com tiene un acuerdo con eBay y accede a innumerables resultados de subasta actuales y pasadas ​​de los miles de diferentes sets de Lego vendidos en eBay. Esta información se muestra en tablas y gráficos fáciles de entender, con el fin de que los miembros de BrickPicker pueden tomar decisiones al hacer sus compras.

Además, cuenta con otras herramientas, como Lego Comparator, que permite a los usuarios comparar varios juegos con información clave, como el número de piezas y las tendencias de precios. Esta información puede ayudar a evaluar qué conjunto puede ser un mejor valor para su dinero.

Soy inversor y estos son mis consejos

Puede ser cierto que muchos de estos inversores primero fueran fanáticos de estos juguetes. Pero, ¿cómo pasar de vender tus piezas a ser realmente una persona con visión de negocio?

Jeff Barr se considera a sí mismo un inversor de Lego. Cree que los vendedores deben encontrar una propuesta de venta única y luego capitalizarla para crear un negocio de éxito. Recomienda tener un modelo comercial en mente. Además, es importante hacerse con un inventario (recomienda, por ejemplo, aprovecharse de las ventas de los miembros Lego VIP, con cupones, ofertas especiales, códigos de descuento y programas de fidelización de tarjetas de crédito).

“Un vendedor inteligente compraría algunos conjuntos a punto de desaparecer para maximizar su rentabilidad. Obviamente, hay un intervalo de tiempo muy corto entre "Fin de vida" y "Agotado" y debe actuar rápidamente”, señala.

Además, considera que se deben vender las piezas y juegos con un buen servicio al cliente: empaquetar y enviar los productos a tiempo y según lo prometido, proporcionar números de seguimiento y responder a las quejas y otras consultas de manera oportuna. “La reputación es todo en este negocio”.

No soy inversor, solo coleccionista

Muchos de estos inversores empezaron como coleccionistas. De hecho, es difícil encontrar gente que considere que compra este tipo de juegos solo como inversión. Tanto en España como en el extranjero.

Colección Lego de Carlos, que tiene una de las mayores colecciones Lego en España

En TodoColección se pueden encontrar diferentes lotes de Lego. También hay una Asociación Cultural Aficionados al Lego (ALE). Pero ni quienes venden estas piezas ni los miembros de la asociación se consideran inversores.

Tampoco Carlos ni Dani, ambos administrativos y de Zaragoza. El segundo mantiene un blog sobre cosas frikies, donde compartió que Carlos atesora una de las mayores colecciones de Lego en España.

Además del tiempo, hay que tener en cuenta el espacio que ocupan y la posibilidad de contratar seguros

Ninguno de los dos se considera inversor como tal. “Es cierto que han podido ser buenas inversiones, pero no lo hice con esa intención”, explica Carlos. “Los adquiero porque me gustan y porque quiero tenerlos, y si lo he adquirido repetidos es porque estaba bien de precio o por las piezas que puedes necesitar para tus MOC’s (My Own Creation, o construcciones propias)”, explica Carlos.

Dani es coleccionista de Magic y cree que “en los cambios de cartas sí que buscas algunas, que aunque no te sirvan para tus mazos, crees que se pueden revalorizar. Por ejemplo hay cartas que pertenecen a varios artistas (dibujantes) que solo por ser de ellos tienen más valor”.

¿Se puede hacer dinero con la venta de estos objetos?

“Se puede conseguir dinero extra, puedes darte algún capricho, pero poco más; no creo que nadie se haga rico con este tipo de operaciones”, asegura Carlos. “Yo he vendido alguno que otro a buen precio con el tiempo, pero he invertido las ganancias en lo mismo, o sea que estamos igual”, reconoce.

Además, en el caso de Lego, ha sacado en los últimos años una línea que es Lego Ideas, por la cual la gente vota por los mejores MOC’s y los que tienen más de 10.000 votos y pasan por un jurado de la empresa, acaban por ser comercializados. “Supongo que esta otra opción te puede reportar más beneficios que la mera especulación (además de ver tu creación en tiendas de todo el mundo, que tiene que tener su punto)”, apunta.

Mientras, con la compraventa de cartas “no creo que te dé para vivir porque no suelen fluctuar mucho los precios. Si te dedicas a jugar torneos y eres bueno puedes ganar un dinero extra, y si ya eres del top mundial creo que si que te puedes dedicar a este mundo en exclusiva”, añade Dani.

Los gastos de esta inversión

Quienes se convierten en inversores de Lego no solo deben esperar muchos años hasta que algunas de estas piezas se revalorizan lo suficiente como para hacer caja, sino que incurren en otros gastos.

Por ejemplo, los seguros. “He asegurado mi colección de Lego porque es tan valiosa tanto en el mercado secundario como para mí personalmente”, asegura Derek Brameyer, que se define a sí mismo como "maníaco" de Lego. “Si estás invirtiendo para volver a vender más adelante, deberías asegurarte contra robo, incendio o daño por agua, entre otras cosas", asegura.

Este mismo inversor señala que hay otros costes a tener en cuenta antes de invertir en lo que, para la mayoría de la gente, es solo un juguete. Por ejemplo, hay que calcular cuánto tiempo y espacio deseas dedicar a los sets de Lego. "Las cajas ocupan mucho espacio, y los conjuntos valen más cuando aún están sellados en su embalaje original. Los juegos de Lego en cajas podrían ocupar fácilmente un dormitorio o varias habitaciones", avisa.

En Internet hay gente que pregunta en Quora sobre si realmente merece la pena invertir en estos ladrillos.

También se pueden encontrar otros testimonios de otros inversores, especialmente en Estados Unidos. “Personalmente, no me considero un inversor de Lego”, asegura uno de los administradores de un blog sobre este tipo de piezas. Reconoce vender piezas (especialmente minifiguras) para financiar su hobby.

David Schooley es una de esas personas que compran ladrillos Lego no como juguetes, sino como inversiones. Tiene más de 3.000 juegos de Lego apilados en una instalación con el clima controlado. La mayoría de los juegos que compró hace años, con el plan de venderlos dentro de un año para obtener ganancias. Según sus cálculos, puede obtener una rentabilidad anual de entre el 10% y el 15%.