Cómo declarar a Hacienda las inversiones en bitcoin y criptomonedas con beneficios

El Bitcoin y las criptomonedas llevan varias semanas en boca de todos, haciendo que tanto expertos en la tecnología como personas de a pie empecemos a interesarnos por ellas y a considerar la posibilidad de utilizarlas como una inversión. Pero entrar en este mundo trae consigo otras preguntas, como la de qué te va a decir Hacienda y cómo puedes declarar los posibles beneficios que obtengas para no tener problemas legales.

Por eso, hoy te vamos a explicar cómo declarar a Hacienda las inversiones en Bitcoins y criptomonedas que hayas realizado. Primero te explicaremos algunos conceptos básicos que tienes que tener en cuenta para entender cómo funciona todo, y después te diremos cómo exactamente tienes que declarar tus beneficios con ellas.

Qué son las criptomonedas para Hacienda

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, a día de hoy, Hacienda todavía no tiene claro qué hacer con el Bitcoin y cómo regular las criptomonedas. Hace unas semanas supimos que durante este año empezará a investigarlas, lo cual supone sólo el primer paso de cara a estudiar cómo regularlas en el futuro.

En cualquier caso, a día de hoy, para Hacienda los bitcoins tienen la consideración de activo intangible, según nos detalla Remo Domingo, asesor fiscal y creador de de iAsesoria.com. Esta categoría es la misma que se utiliza cuando se compra o vende un dominio web, los derechos de explotación de una finca o el traspaso de un bar.

También nos ha explicado que, con la ley en la mano, tendríamos que declarar cada movimiento que hagamos con las criptomonedas, algo que sería una locura entre otras cosas porque es algo imposible de controlar. Por eso, el criterio que se está teniendo en cuenta ahora mismo es declarar las inversiones cuando las conviertes en moneda FIAT. Vamos, cuando pasas tus criptomonedas a euros o cualquier otra moneda de curso legal.

Esto es lo que te vamos a explicar cómo hacer hoy, ya que es la manera de proceder que se está utilizando mayormente ahora, y la que casi todos los expertos dan por supuesto que Hacienda admitirá como buenos una vez se pongan a regular las criptomonedas.

Sin embargo, como te hemos dicho, todavía está en un paso previo de investigación de esta tecnología. Esto quiere decir que en unos meses u años quizá decidan hacer las cosas de otra manera, cambiando por completo el procedimiento que hoy se está dando por bueno.

Cómo declarar tus inversiones en Bitcoin

En el caso de las personas físicas, cuando inviertes en criptomonedas tienes que declarar las ganancias directamente en la declaración de la renta, incorporándolas a las ganancias patrimoniales de la base imponible del ahorro. En ella tendrás que decir que tenías un activo que se llama Bitcoin, y tendrás que poner las ganancias que has tenido con él.

Las ganancias son la resta del valor de transmisión y el valor de adquisición, excluyendo gastos como las comisiones. Por ejemplo, si compraste un Bitcoin por 10 euros, ese será el valor de adquisición, y si luego lo vendiste por 10.000 euros ese será su valor de transmisión. En este caso hipotético, las ganancias que has generado serán de 9.990 euros. No tienes que presentar ningún papel adicional a no ser que Hacienda quiera revisar tu declaración de la renta.

El impuesto que tendrás que pagar depende de la cantidad que hayas ganado. En teoría esto no tienes que apuntarlo en la renta porque lo calculan automáticamente, pero nunca está de más saberlo.

Base Imponible del ahorro: ganancias Tipos IRPF 2017 De 0 a 6.000 euros 19% De 6.000 a 50.000 euros 21% Más de 50.000 euros 23%

En el caso de las personas jurídicas, como por ejemplo sociedades anónimas o limitadas, las ganancias obtenidas con criptomonedas se declaran en el impuesto de sociedades. En este caso, el impuesto fijo que se paga es un 25% sobre el beneficio de manera general.

Otra duda recurrente para los inversores de criptomonedas surge al presentar el modelo 720 por los bienes y derechos en el extranjero que superen los 50.000 euros. En este aspecto, los expertos indican que si el dinero está en un monedero virtual no tienen una ubicación geográfica, por lo que no se tendría que presentar el modelo 720 por las criptomonedas. Sin embargo, como hemos dicho, Hacienda todavía está investigando estas tecnologías, por lo que quizá todo esto cambie cuando decidan entrar a regularlas.

