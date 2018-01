Tengo un millón de euros en bitcoins, ¿qué me va a decir Hacienda?

Puede que seas de esos afortunados que invirtieron en bitcoins cuando empezaba a hablarse de ellos y ahora te encuentras con que tu dinero se ha revalorizado tanto que no sabes muy bien qué hacer con él.

Convertirlo de nuevo a euros y disfrutar de las ganancias siempre es una opción. Pero, ¿se lo tienes que contar a Hacienda? ¿Y cómo? ¿Qué pasa si no lo declaras? ¿Puedes ir a la cárcel por evasión fiscal? ¿a partir de cuánto dinero puede sospechar la Agencia Tributaria que he realizado operaciones con bitcoins que me han salido rentables?

No es dinero ni producto financiero

Aunque puedan parecer un producto financiero, para Hacienda los bitcoins tienen la consideración de activo intangible, según nos detalla Remo Domingo, asesor fiscal y creador de de iAsesoria.com. Es decir, el mismo concepto que comprar o vender un dominio web, los derechos de explotación de una finca o el traspaso de un bar.

Al no ser una moneda ni un producto financiero, los sitios de intercambio como Coinbase no están sujetos a la legislación que afecta a los bancos. Esto, según explica Pablo Fernández Burgueño, fundador de Abanlex y socio y responsable legal de NevTrace, hace que cuando se opera en este tipo de páginas web, éstas "no están obligadas a entregar nuestras operaciones a la administración pública", como sí deben hacer otras entidades.

Sin embargo, en Estados Unidos esto sí está empezando a ocurrir: un juez ha dictaminado que la petición de información por parte de la agencia tributaria del país sobre las actividades de los usuarios no es excesivamente intrusiva.

Pero, de momento, en España no hay (que sepamos) sentencia en este sentido, por lo que este experto señala que, de compartir esta información con Hacienda, los intercambiadores de monedas "estarían rompiendo un secreto profesional y se les podría penalizar por ello".

Por eso, Fernández Burgueño asegura que ni aunque Hacienda o la Agencia Tributaria pidiesen a [estos intermediarios]((https://www.xataka.com/seguridad/bithumb-uno-de-los-sitios-mas-importantes-para-el-intercambio-de-bitcoin-ha-sido-hackeado) información sobre tus actividades en criptomonedas podrían facilitarlo. "Los bitcoin no están considerados dinero (según el Banco Central Europeo) ni divisa tradicional ni efectivo. Los intercambiadores de monedas no están regulados por la normativa bancaria ni financiera según el Banco de España", sentencia.

Es decir, que Hacienda no sabe si tienes criptomonedas, como tampoco si guardas dinero debajo del colchón. Pero, si no los has declarado a Hacienda, igual deberías tener todo preparado porque, más antes que después, el Fisco va a tomar medidas en el asunto.

No en vano, tal y como nos explican todos estos expertos, estás obligado a declarar a Hacienda tus operaciones con bitcoins, tanto si ganas como si pierdes con ella, igual que declaras la compra y venta de una casa.

Deberías declarar cada compraventa

Con las normas de IRPF en la mano, cada operación que nosotros hagamos de una criptomoneda a otra tendría que tributar como una permuta de activos intangibles. “Según la ley, si compras bitcoins y de ahí compras Ethereum sin traspasar a euros, las ganancias o pérdidas que te genere esa acción las tienes que declarar“, detalla Remo Domingo.

Hacienda no sabe si tienes criptomonedas y los sitios de intercambio no están obligados a dar esta información

Sin embargo, cada una de estas operaciones de compra venta puede suponer añadir una hoja en tu declaración de la renta por pérdidas o ganancias que pueden ser minúsculas. Cuando son muy pocas operaciones se hace porque puede haber rastro. El problema estriba en si eres de los que llega a hacer operaciones de trading. Hablamos de miles de operaciones, muchas de ellas casi automáticas.

David Maetzu, abogado experto en criptomonedas, presenta declaraciones de este tipo pero constata que se pierde documentación en el camino y que Hacienda es flexible en este sentido. “Ahora mismo la ganancia patrimonial es muy alta y se beneficia al fisco, por lo que la Agencia Tributaria está siguiendo un criterio flexible en esta materia”.

Para evitar que los usuarios tengan que notificar todas y cada una de las operaciones que realizan con criptomonedas, se estudia la posible aplicación de una especie de canon digital a los intermediarios de criptomonedas. "Cuando compras un CD, pagas una remuneración equitativa a los autores en concepto de propiedad intelectual. La idea sería aplicar algo parecido con los intermediarios de criptomonedas, para no perjudicar al usuario", detalla Fernández Burgeño.

Hacienda no sabe (o más bien no contesta)

David Maetzu asegura que Hacienda sí tiene claro qué se debe hacer, pero lo cierto es que aún no lo ha hecho oficial. Es más, nadie en la Agencia Tributaria ni los propios inspectores de Hacienda dicen tener una política clara ni una idea concisa sobre qué hacer si se tienen criptomonedas.

La obligación de declarar es siempre del contribuyente, así que deberías notificar todas las compra ventas que realices

Pero la realidad es que asesores fiscales y abogados expertos en criptomonedas creen que no falta mucho tiempo para que el fisco dicte sentencia y diga cómo, cuándo, dónde y por qué conceptos deben declararse los bitcoins.

La Agencia Tributaria nos explica que es un asunto complejo y con gran debate internacional. Además, desde el departamento de prensa del organismo nos informan que no les consta que se hayan planteado consultas profesionales concretas sobre todos los aspectos de tributación, “de manera que no hay consultas a la Dirección General de Tributos específicas para fijar un criterio interpretativo completo”.

A eso habría que sumar que, según este organismo, “el uso (de los bitcoins) es sumamente residual”, por lo que “aún se está en fase de análisis del fenómeno”.

Tampoco la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda (que representa al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado) ha sabido respondernos a nuestras preguntas, remitiéndonos directamente al Ministerio.

Las grandes fortunas van a precipitarlo todo

Pero este tiempo puede estar llegando a su fin dado que las fortunas que algunos de estos primeros inversores están acumulando y que quieren recoger para disfrutar de ellas empezarían a no dejar margen para titubeos.

"La obligación de declarar es del contribuyente", recuerda Maetzu. Y teniendo en cuenta la revalorización que ha experimentado el bitcoin, hay muchos inversores que se están planteando recoger sus beneficios. “Con el incremento de valor de este año y las cantidades que se van a declarar, se empezarán a marcar más criterios en la renta de 2018”, avanza el abogado.

Pensemos en alguien que comprara 1.000 € en bitcoins en el año 2011 y que los vende hoy. "Esa persona tendría que meter en el banco casi cinco millones de euros. Si ordenas una transferencia de ese importe, te va a preguntar hasta el director del banco que de dónde viene todo ese dinero”, asegura Remo Domingo.

¿Blanqueo de capitales?

De hecho, algunos bancos están incluso llegando a suspender o cerrar las cuentas de algunos clientes, con el fin de prevenir el blanqueo de capitales. "Hacienda marca las reglas, pero el brazo ejecutor es el banco", señala el abogado.

Como hemos visto antes, las entidades que trabajan con criptomonedas no están sujetas a las leyes financieras y, por tanto, tampoco tienen que vigilar operaciones de posible blanqueo de capitales y fraude. Algo que, según Maetzu, provoca que los departamentos estatales que vigilan estos asuntos estén vigilando las criptomonedas aunque por escrito tampoco declaren nada.

Dependiendo de la cantidad no declarada, podrías incurrir en un delito de evasión fiscal

De hecho, Pablo Fernández Burgeño explica que desde la Comisión Europea se está intentando sacar adelante una normativa que obligue a los intermediarios a que notifiquen el inicio de actividad por parte de los usuarios, con el fin de que estén sujetos a la normativa para evitar el blanqueo de capitales y la financiación terrorista.

Además, Maetzu recuerda que Hacienda tiene 4 años de prescripción fiscal. "El fisco ahora mismo no tiene urgencia en marcar una política clara, porque la balanza le sale a su favor y está esperando a que haya argumentos más homogéneos en Europa", asegura.

¿Puede entonces Hacienda en 2020 acusarme de delito fiscal por no haber declarado mis bitcoins? Cabe recordar que estos delitos contra la Hacienda Pública va en función de la cantidad no declarada, pero si superas el límite, podrías enfrentarte a penas de prisión.

Patrimonio y minería, dos flecos importantes

Maetzu también advierte contra un efecto quizá no previsto de los bitcoins: el impuesto de patrimonio, que grava la mera tenencia de bienes y que tiene un mínimo exento: 700.000 euros sin contar los 200.000 primeros de la vivienda.

"Si a 31 de diciembre tienes más de 700.000 euros debes declarar estas criptomonedas", advierte. David Maetzu tiene varios clientes que pueden estar en esta situación, pero ninguno ha querido contarnos su caso. "Es gente que quiere disfrutar del dinero y no llamar la atención", nos explica, justificando que se ha podido encontrar con varios millones de euros por una inversión de pocos miles.

Otro aspecto por el que Maetzu también señala que este tema está más regulado de lo que parece hace referencia a aquellos que hayan minado bitcoins. "Si has hecho esta actividad debes estudiar bien tu situación, pues se puede entender que has generado una actividad económica y el tipo de impuesto por el que lo tienes que declarar también es diferente".