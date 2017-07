Bithumb, uno de los sitios más importantes para el intercambio de Bitcoin, ha sido hackeado

Hoy se está dando a conocer que durante el fin de semana tuvo lugar un ciberataque en contra de Bithumb, que se encuentra entre las cuatro casas de cambio de bitcoin más importantes del mundo, incluso es la más grande de Corea del Sur debido al volumen de transacciones que maneja diariamente.

Este ataque ha provocado que la información de algunos clientes se haya filtrado, así como pérdidas por varios miles de millones de won (miles de dólares), ya que algunos clientes reportan que sus carteras fueron vaciadas de un día para otro de forma inexplicable.

La información de 31.800 cuentas ha sido comprometida

Bithumb actualmente opera con un volumen de operaciones de 13.000 bitcoin diariamente, lo que representa el 10% del comercio mundial de bitcoin. Pero por otro lado, su volumen de operaciones bajo ether, la criptomoneda de la plataforma Ethereum, hace que sea la más importante del mundo con el 44% de las operaciones a nivel mundial.

Durante el pasado ataque, los hackers se hicieron con la información personal de 31.800 usuarios, lo que resultó en la pérdida de miles de millones de won de las cuentas de muchos de estos clientes. Tal solo un usuario afirma haber perdido en bitcoin lo equivalente a diez millones de won, una cantidad que desapareció al instante.

Según Bithumb, aproximadamente el 3% de sus usuarios fueron afectados, por lo que ya se han puesto en contacto con ellos para informarles que tanto sus nombres, números de teléfono móvil y direcciones de correo electrónico han sido expuestos durante el ataque. Sin embargo, Bithumb asegura que durante el hackeo los monederos no estuvieron expuestos, aunque hay varios usuarios que afirman haber perdido todo.

Según la investigación del sitio, el ataque fue en contra del ordenador personal de uno de sus empleados y nunca se tuvo acceso a los servidores centrales, por ello sólo se ha filtrado información personal de los usuarios. Al parecer, dicha información fue usada por los hackers para ponerse en contacto con los usuarios haciéndose pasar por representantes de Bithumb, lo que derivó en prácticas de phishing para el vaciado de algunos monederos de bitcoin.

Bithumb ha confirmado que en los próximos días compensarán a algunos clientes con un máximo 100.000 won, esto en caso de la compañía pueda comprobar que la información del usuario estuvo expuesta y la pérdida de bitcoin se debió al hackeo. A pesar de esto, más de 100 usuarios afectados ya han iniciado procesos legales para una demanda colectiva en contra de Bithumb, a quien acusan de ser el responsable de los fondos perdidos.

La mala noticia es que al parecer dicha demanda no procederá al no existir una regulación en torno a las criptomonedas, las cuales no son reconocidas en dicho país. Es por esto que algunos legisladores buscan impulsar la ley de transacciones financieras electrónicas y dar a las criptomonedas una posición legal, tal y como acaba de ocurrir en Japón el pasado 1 de abril. Sin embargo, aún falta mucho para que esta ley sea aprobada, además de que sólo contempla a las compañías con operaciones de más de 500 millones de won, esto con el objetivo de no alentar las prácticas ilegales entre particulares.

