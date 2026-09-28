Stripe ha preguntado a los fundadores europeos si volverían a montar su empresa en su país. Los españoles son los más arrepentidos

España queda la última en las dos preguntas clave de la encuesta que Stripe ha hecho a fundadores europeos: cómo es tratar con la Administración y si volverían a constituir su empresa en el mismo país.

Por qué es importante. En la última década, España ha medido su política de emprendimiento por las empresas que nacen. Stripe propone una métrica más exigente: si quien ya lo ha vivido volvería a hacerlo aquí o no. Ha arrasado el 'no'.

Los datos:

Trato con la Administración (del 1 al 10): la media europea es 5,4. Suiza saca un 8,2; Estados Unidos, un 7,6; Alemania, un 3,7. España está a la cola con un 3,3.

la media europea es 5,4. Suiza saca un 8,2; Estados Unidos, un 7,6; Alemania, un 3,7. España está a la cola con un 3,3. ¿Volverías a constituir tu empresa aquí? En Estados Unidos dice que sí el 85%; en Suecia, el 47%; en Francia, el 33%. En España, el 25%.

En Estados Unidos dice que sí el 85%; en Suecia, el 47%; en Francia, el 33%. En España, el 25%. Tres de cada cuatro fundadores que eligieron España no volverían a elegirla.

Entre líneas: la pregunta no es si volverían a emprender, sino si lo harían aquí. Y el problema no está en la entrada.

La Ley Crea y Crece ha dejado el capital mínimo de una SL en un euro.

La Ley de Startups ha traído la posibilidad de la constitución telemática y algunas ventajas fiscales. Ya hay más de 5.000 empresas emergentes certificadas.

Crear una empresa aquí es más fácil que nunca. Y aun así, España sigue a la cola.

Lo que desgasta es operar. O al menos estos son los obstáculos más citados por los fundadores europeos (es el agregado europeo, Stripe no lo desglosa por países):

Impuestos y nóminas: 68%.

Notarios y registros: 44%.

Normas de contratación y despido: 38%.

Lentitud de la Administración: 27%.

Solo uno de estos obstáculos tiene que ver con constituir la sociedad. El resto es lo que acompaña a la empresa toda su vida: cada nómina, cada ampliación de capital, cada consulta que tarda meses en ser respondida por completo... En Estados Unidos, conceptos como los notarios o los registros apenas aparecen.

UN VISTAZO A...

El dato que más pesa. Reestructurar una plantilla en España cuesta 62 meses de salario por empleado, según el gráfico de Stripe. Es la cifra más alta de la lista.

Italia: 52. Francia: 38. Alemania: 31. Estados Unidos: 7. Suiza y Dinamarca: 3.

Una startup vive de apuestas que pueden salir mal. Si corregir es tan caro, cada contratación pasa a ser una carga enorme.

El resultado no es más estabilidad, sino más prudencia: plantillas mínimas, más freelances y cierto miedo a crecer.

Sí, pero. Stripe no publica ni el tamaño de la muestra ni las fechas ni quién ha respondido.

Que Estados Unidos y Suiza aparezcan en una encuesta sobre el ecosistema europeo dice de alguna forma que parte de esos fundadores podrían ser europeos que ya se marcharon. No es algo que haya confirmado Stripe.

Si es así, ese 85% no mide lo bien que se está en un paraíso empresarial como Delaware, sino lo satisfecho que queda quien se ha marchado.

El índice de migración de Stripe va en esa línea: las empresas que trasladan su sede de la Unión Europea a Estados Unidos son unas tres veces más que las que hacen el camino inverso.

El fondo. España ha mejorado la fase de nacimiento de las empresas, pero no la vida que le sigue. El problema ya no es que alguien dé el paso sino que, después de años lidiando con notarías, gestorías, nóminas y despidos que cuestan mucho dinero le queden ganas de volver a darlo aquí.

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