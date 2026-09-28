El Gobierno cambia las normas el 1 de octubre: multa de 200 euros por no dejar un carril de emergencia en los atascos

El 1 de octubre se dan cita unos cuantos cambios en las carreteras y calles españolas. O, al menos, deberían darse si se aplican de inmediato todas las modificaciones que el Gobierno aprobó el pasado mes de junio y que entrarán en vigor en apenas dos días.

Uno de los más llamativo llegan en caso de que suframos un atasco.

¿Qué ha cambiado? A partir del 1 de octubre, los conductores deberán dejar un carril central para emergencias en caso de sufrir un atasco en autopista o autovía. Cuando los coches circulen a paso de peatón o se detengan por completo, los usuarios tendrán la obligación de echarse a izquierda o derecha, según corresponda, para dejar un carril liberado para emergencias.

¿Cómo debo actuar? Se explica en el nuevo Reglamento General de Circulación, ya aprobado y cuyas modificaciones entran en vigor el próximo 1 de octubre. El artículo 32, denominado Carriles de emergencia, se ha reformado para especificar lo siguiente:

UN VISTAZO A...

En autopistas y autovías, cuando con motivo de una retención los vehículos circulen a paso de peatón o se detengan, deberán orillarse de manera que dejen un espacio libre para permitir el paso ante la aproximación de vehículos prioritarios. Este espacio libre se denominará carril de emergencia.

Y a continuación se especifica qué debe hacer el conductor en cada caso, dependiendo de si se encuentra en una calzada con dos o más carriles:

En las autopistas y autovías que tengan dos carriles en el mismo sentido, el carril de emergencia deberá formarse en el centro de la vía, entre esos dos carriles.

En las autopistas y autovías que tengan tres o más carriles en el mismo sentido, el carril de emergencia deberá formarse entre el carril situado más a la izquierda y el carril contiguo a él. Los vehículos que circulen en el carril situado más a la izquierda deberán moverse lo más a la izquierda posible y los vehículos que circulen en los demás carriles deberán moverse lo más a la derecha posible.

¿Por qué? El objetivo con este cambio es más que evidente. Si en la carretera se ha producido un accidente o la avería grave de un coche que está ralentizando la conducción, abrir un carril para los servicios de emergencia facilita que éstos atiendan a los afectados lo antes posible. Es una buena idea para retirar el obstáculo de la calzada cuanto antes pero, sobre todo, para que los heridos sean atendidos en el menor tiempo posible.

Ya se hace. Este tipo de iniciativas se practican en otros países desde hace años. Alemania es el ejemplo habitual que se suele poner encima de la mesa porque se lleva aplicando desde 2016. Los conductores se orillan a derecha e izquierda en caso de retención para que los servicios de emergencia puedan intervenir lo antes posible. En Alemania, incumplir esta norma tiene un coste de 200 euros y puede crecer hasta los 320 euros en algunas situaciones concretas.

200 euros. En España, esta será la multa por incumplir la normativa si los agentes deciden castigarla desde el primer día. Y es que el uso incorrecto de los carriles se contempla como una infracción grave en la Ley de Tráfico, tal y como puedes leer en su artículo 76 donde se especifica que se castigará:

Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación

Foto | DGT

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