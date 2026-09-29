La IA está resucitando a una Nokia muy distinta de la que recordamos. Ahora quiere conectar centros de datos, no personas

Este año, entre las empresas que han sido “tocadas” por la fiebre de la IA y el gasto en infraestructura para centros de datos se encuentra Nokia. La cotización de sus acciones acumula una gran subida, y nada tiene que ver con su marca de teléfonos móviles que, poco a poco, HMD Global ha ido retirando. Y es que la compañía está sumida en un proceso de reconversión en el que sus equipos de telecomunicaciones pretenden jugar un papel importante en el desarrollo de la IA.

Por qué importa. La mayoría de los ganadores del boom de la IA son fabricantes de chips y gigantes de la nube. Eso queda claro. Pero Nokia demuestra que la fontanería que hay detrás de ellos también puede ser un negocio. Bloomberg señalaba en mayo que las acciones subieron más de un 140 % en lo que iba de año, convirtiendo a Nokia en uno de los valores de mejor rendimiento del Stoxx Europe 600 y llevándola a precios no vistos desde 2008.

En detalle. El negocio de redes ópticas de Nokia conecta los centros de datos entre sí y con la nube, y es el motor de su recuperación. Según el WSJ, la actividad relacionada con los centros de datos ya representa cerca del 30 % de los ingresos, y las ventas totales crecieron un 8 % en el segundo trimestre. Dos movimientos propiciaron esto:

La adquisición de Infinera. El especialista en redes ópticas le ha dado a Nokia más peso en el segmento.

El especialista en redes ópticas le ha dado a Nokia más peso en el segmento. Un nuevo CEO. Justin Hotard, que anteriormente dirigía la unidad de centros de datos e IA de Intel, asumió el cargo el año pasado.

El respaldo de Nvidia también ha acelerado las cosas, pues en octubre de 2025 anunció una inversión de 1.000 millones de dólares para adquirir aproximadamente una participación del 3 %. El acuerdo incluía el trabajo en “AI-RAN”, un diseño de red móvil que introduce el cálculo de IA dentro de la propia red. En la práctica, la red puede decidir por sí misma cómo compartir la capacidad entre los usuarios, buscando más velocidad sin necesidad de construir nuevas antenas.

Microsoft también se ha sumado, anunciando Nokia una oferta de datos para operadores de telecomunicaciones creada sobre Microsoft Fabric para respaldar la IA agéntica, según apuntaba el Wall Street Journal.

UN VISTAZO A...

Entre líneas. Nokia también está saliendo de China. Ya en agosto contábamos que sus ingresos allí cayeron de 2.200 millones de euros en 2018 a 913 millones de euros en 2025, comprando además la parte de su socio chino en Nokia Shanghai Bell. También cerraron su centro de I+D de Hangzhou, con unos 1.600 empleos afectados.

A pesar de que los costes enturbian las cifras trimestrales, encajan en una estrategia de centrarse en los mercados occidentales y en la cadena de suministro de la IA, y de competir por la próxima generación de redes (6G) contra Huawei y ZTE.

La pega. Tampoco es que Nokia haya abandonado las redes móviles. De hecho, es un negocio que para la compañía sigue generando algo más de la mitad de sus ingresos, tal y como señala el WSJ, mientras que el segmento de IA y nube representaba solo el 8 % de las ventas del primer trimestre, según contaba Bloomberg en su informe en mayo. El mercado está pagando hacia dónde se dirige Nokia. Y esa historia se apoya en algunas incertidumbres:

Valoración. Bloomberg situaba el PER prospectivo (forward P/E, un indicador que determina si la acción está cara o barata en el mercado de valores basándose en su potencial de crecimiento económico) en torno a 36, más del doble de los aproximadamente 17 de principios de año. UBS sostiene además en su último informe, citado por CincoDías, que el crecimiento esperado ya está descontado en el precio.

Bloomberg situaba el PER prospectivo (forward P/E, un indicador que determina si la acción está cara o barata en el mercado de valores basándose en su potencial de crecimiento económico) en torno a 36, más del doble de los aproximadamente 17 de principios de año. UBS sostiene además en su último informe, citado por CincoDías, que el crecimiento esperado ya está descontado en el precio. Volatilidad. Tras alcanzar un máximo de 14,8 euros en junio, la acción ha caído alrededor de un 37 %. Ahora cotiza cerca de los 9 euros, pero el WSJ cita que aún acumula una subida de alrededor del 70 % este año.

Tras alcanzar un máximo de 14,8 euros en junio, la acción ha caído alrededor de un 37 %. Ahora cotiza cerca de los 9 euros, pero el WSJ cita que aún acumula una subida de alrededor del 70 % este año. Demanda. La unidad óptica de Nokia depende de la rapidez con la que se construyan los centros de datos. UBS advierte que las propuestas de regulación de centros de datos en EEUU y España, y las llamadas a frenar el desarrollo de la IA, podrían enfriar el gasto de las grandes tecnológicas.

La unidad óptica de Nokia depende de la rapidez con la que se construyan los centros de datos. UBS advierte que las propuestas de regulación de centros de datos en EEUU y España, y las llamadas a frenar el desarrollo de la IA, podrían enfriar el gasto de las grandes tecnológicas. Competencia. Ciena lidera las redes ópticas a nivel mundial, con Nokia muy cerca por detrás. Tal y como comparten en CincoDías, Deutsche Bank indicaba a sus clientes que los proveedores con capacidad para dar servicio a hiperescaladores como Amazon, Microsoft y Google están ganando cuota de mercado, y considera que Nokia está mejor posicionada que Ciena.

Hay cierta división entre los analistas sobre cuánto margen de recorrido puede quedarle a Nokia para seguir creciendo. De momento la compañía ha recuperado la atención de los inversores, pero ahora hace falta que su novedosa tecnología para conectar centros de datos se acabe materializando en ingresos.

Imagen de portada | Nokia

En Xataka | En 1962, alguien donó acciones de una empresa a los ancianos de su pueblo. La empresa era Nokia y hoy viven como millonarios